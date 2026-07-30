Convocatoria laboral con más de 500 vacantes para este 05 de agosto: ¿Dónde y en qué horario?

Las personas que buscan incorporarse al mercado laboral tendrán una nueva oportunidad durante la primera semana de agosto. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) realizará una campaña de empleo en el distrito de El Agustino, donde se pondrán a disposición más de 500 puestos de trabajo en empresas privadas.
La jornada se llevará a cabo el miércoles 5 de agosto, entre las 9:00 a. m. y la 1:00 p. m., en el complejo deportivo Padre Chiqui, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, cuadra 23, frente a Plaza Vea. La actividad permitirá que los asistentes entreguen directamente su hoja de vida y participen en los procesos de selección organizados por las compañías convocantes.
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Para acceder a las oportunidades laborales, los interesados solo deberán presentar su currículum vitae impreso (CV) y su documento nacional de identidad (DNI). No se ha informado sobre un límite de edad ni la necesidad de inscripción previa, por lo que la atención se realizará de manera presencial durante el horario establecido.
Además de las entrevistas laborales, el MTPE brindará gratuitamente el certificado único laboral (CUL), un documento que suele formar parte de los requisitos en diversos procesos de contratación y que reúne información oficial del postulante en un solo registro.
¿Qué es el certificado único laboral?
El certificado único laboral (CUL) es una constancia emitida por el Ministerio de Trabajo que consolida datos provenientes de distintas entidades públicas. Entre ellos figuran la identidad del ciudadano, antecedentes policiales, penales y judiciales, así como el historial laboral formal y el nivel de estudios registrado en las bases de datos del Estado.
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Su principal ventaja es que evita al postulante solicitar cada documento por separado, ya que concentra esa información en un único certificado, agilizando así los procesos de contratación cuando es requerido por los empleadores.
¿Quiénes pueden obtener este documento?
El trámite está dirigido a ciudadanos peruanos que cuenten con documento nacional de identidad vigente y también puede ser solicitado por extranjeros con carné de extranjería. Durante la campaña organizada en El Agustino, este servicio se ofrecerá sin costo para los asistentes.
La iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Ministerio de Trabajo para acercar oportunidades de empleo formal a la ciudadanía y facilitar el acceso a herramientas que fortalezcan la búsqueda de un puesto de trabajo.
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De esta manera, quienes acudan a la actividad no solo podrán postular a alguna de las más de 500 vacantes disponibles, sino también salir con un documento que puede incrementar sus posibilidades de inserción laboral en futuras convocatorias.
¿Cuáles son las funciones del MTPE?
- Formula, ejecuta y supervisa las políticas nacionales en materia de trabajo, promoción del empleo y capacitación laboral.
- Promueve la generación de empleo formal y el acceso a oportunidades laborales para la población.
- Protege los derechos de los trabajadores y vela por el cumplimiento de la legislación laboral vigente.
- Fomenta el diálogo entre trabajadores, empleadores y el Estado para prevenir y resolver conflictos laborales.
- Brinda servicios de intermediación laboral, orientación ocupacional y capacitación para mejorar la empleabilidad.
- Supervisa las condiciones de seguridad y salud en el trabajo mediante políticas y acciones preventivas.
- Administra programas y servicios destinados a fortalecer el mercado laboral y la productividad.
- Emite certificados y facilita herramientas que apoyan los procesos de contratación y la inserción laboral.
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