Última fiesta en La Granja VIP: Shirley Arica protagoniza momento viral al señalar a Gabriela Herrera durante la canción ‘Roba Novios’

Durante la última fiesta celebrada en La Granja VIP, previa a la esperada final del reality programada para el 13 de junio, una escena llamó la atención de los seguidores y se volvió tendencia en redes sociales. Shirley Arica, conocida por su estilo directo y sin filtros, protagonizó un momento que generó revuelo cuando sonó la popular canción ‘Roba Novios’ de Las Culisueltas, señalando a su compañera Gabriela Herrera, quien se encontraba en la pista de baile.
En la reciente emisión del 24/7 del reality de convivencia, los participantes disfrutaron de su última celebración dentro de la casa. En ese ambiente festivo, las cámaras captaron a los concursantes bailando y compartiendo risas. Sin embargo, el ambiente dio un giro cuando comenzó a sonar la canción ‘Roba Novios’. Shirley Arica, fiel a su estilo provocador, decidió bailar el tema y, en el coro, apuntó directamente hacia Gabriela Herrera. La escena ocurrió mientras Gabriela bailaba junto a Mónica Torres, a la vista de Pamela López y Cri Cri, quienes no pudieron contener la risa ante la ocurrencia de Shirley.
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El gesto de Shirley Arica no pasó inadvertido. Lejos de incomodarse, Gabriela Herrera optó por ignorar la situación y continuó bailando, dándole la espalda a Shirley y evitando cualquier confrontación directa. La reacción de Gabriela, que prefirió mostrarse desentendida y mantener el buen ánimo en la fiesta, fue interpretada por los televidentes como una muestra de madurez ante la provocación.
Reacción en redes sociales
La actitud de Shirley generó una ola de comentarios en redes sociales. Los usuarios festejaron el momento con mensajes cargados de humor y referencias a la historia previa de Gabriela Herrera en el mundo del espectáculo. “Jajajaja Shirley me caerá mal a veces, pero me deja recontra bien, señalando a Gabriela cuando sonaba ‘roba novios’. Andaban de pinkys, pero eso no quita que Gabriela sea una ROBANOVIOS”, escribió un seguidor en la red social X (antes Twitter). Otros mensajes señalaron: “¿No se habían arreglado? Uniéndose a ella y luego señalándola de algo”, “Shir señalando a Gabriela, qué risa”, “Gabriela siendo señalada por Chávarr’, Shirley se pasó jajaja”, reflejando el tono jocoso con que fue recibida la escena.
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La referencia de Shirley Arica no fue casual. Como recuerdan seguidores del reality y de la farándula local, Gabriela Herrera fue vinculada sentimentalmente con Diego Chávarri en un momento en que el exfutbolista mantenía una relación sentimental. Este episodio, ampliamente comentado en la prensa de espectáculos, marcó la imagen pública de Gabriela y sigue siendo motivo de comentarios y bromas en el entorno mediático.
Otros se refirieron a la actitud de Gabriela, quien opto por ignorar a Shirley. “Hizo bien, Shirley no ve sus errores”, “Me da risa, pero Shirley tampoco es santa”, dijeron algunos usuarios, tratando de resaltar la actitud de Herrera.
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A medida que se acerca la final de La Granja VIP, los momentos de convivencia y las interacciones entre los participantes adquieren mayor relevancia. La fiesta previa a la última gala ofreció no solo entretenimiento, sino también una muestra del juego de roles y estrategias de quienes buscan llegar a la última instancia del concurso.
Confirma premio de S/100 mil para el ganador
La producción de La Granja VIP confirmó oficialmente que el ganador del reality recibirá la suma íntegra de S/100 mil, despejando así las dudas y rumores que circularon en redes sociales durante los últimos días sobre un supuesto recorte de la cifra.
La expectativa por la gran final del programa, que se celebrará este sábado a las 8:00 p.m. por Panamericana Televisión, se incrementó tras la difusión de un audio en el que se sugería que el premio principal sería reducido a la mitad. Sin embargo, la organización reafirmó que el monto anunciado desde el inicio de la temporada se mantiene sin cambios y que la decisión final dependerá únicamente del voto del público.
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Además, la producción anunció incentivos especiales para los seguidores del programa: se sorteará una cuatrimoto y habrá premios de S/1,000 para quienes participen en las dinámicas y votaciones abiertas en la web y redes oficiales de La Granja VIP. Estas iniciativas buscan agradecer la participación activa de la audiencia durante toda la temporada y reforzar la transparencia en el desenlace del reality. Con cinco finalistas listos para disputar el galardón principal, la gran final promete una jornada llena de emoción, competencia y reconocimientos tanto para los concursantes como para el público.
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