Perú
Agregar Infobae enGoogle

Resultados del Gana Diario de este miércoles 29 de julio: números ganadores del último sorteo

Esta lotería peruana realiza un sorteo diariamente a las 20:30 horas. Descubra si se rompió el pozo millonario

El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
El premio mayor de gana diario es de 100.000 soles. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Como cada miércoles la Tinka difundió los resultados del más reciente sorteo de Gana Diario. Verifique si consiguió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: miércoles 29 de julio de 2026

Número del sorteo: 4657

Resultados: 23, 18, 25, 24, 21

A qué hora se juega Gana Diario

Gana Diario efectúa un sorteo cada día, de lunes a domingo.

Los números ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuerda que tienes hasta 30 días, a partir del día siguiente del sorteo, para reclamar tu premio, si éste es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.

PUBLICIDAD

Si el monto ganado supera el millón de soles, el lapso para ir por el dinero aumenta hasta 90 días. Mientras que en el caso de que tu premio sea menor a los 5.000 soles, tienes hasta 180 días para hacerte de él.

Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Como cada #undefined, se llevó a cabo un sorteo de Gana Diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué documentos necesito para reclamar un premio en Gana Diario

Para reclamar un premio en Gana Diario Perú necesitas presentar la siguiente documentación:

Boleto ganador original en buen estado y con datos legibles.

Documento de identidad oficial (DNI).

Formas de pago para premios mayores a S/5,000: pago por cheque o transferencia bancaria (deberás proporcionar número de cuenta para transferencia).

Retención fiscal: se aplica una retención automática del 10% sobre el monto del premio al momento del pago.

Ten en cuenta que el derecho a cobrar premios en efectivo caduca a los 180 días calendario desde la fecha del sorteo.

Temas Relacionados

Gana DiarioResultados Lotería Gana Diario HoyLoterías de Perúperu-noticiasperu-loteriasÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Malú Costa impacta con radical cambio de vida que lleva tras dejar la televisión

La exfigura del espectáculo peruano dejó atrás los sets y la exposición constante para mostrarse en redes con un perfil reservado, donde comparte escenas cotidianas y una etapa enfocada en la tranquilidad junto a sus seres queridos

Malú Costa impacta con radical cambio de vida que lleva tras dejar la televisión

Resultados ganadores de la Tinka este miércoles 29 de julio del 2026

Como cada miércoles, se publican los resultados ganadores del sorteo. Estos son los nuevos afortunados

Resultados ganadores de la Tinka este miércoles 29 de julio del 2026

Temblor hoy en Perú EN VIVO: nuevo sismo causa alarma en Junín

La región experimentó un nuevo temblor en medio de las tareas de recuperación por el sismo del 18 de julio, que dejó seis fallecidos y más de 350 damnificados

Temblor hoy en Perú EN VIVO: nuevo sismo causa alarma en Junín

Rebeca Escribens aclara que no salió en defensa de Janet Barboza en la pelea con Ethel Pozo

La conductora de ‘América Espectáculos’ negó haber respaldado a Janet Barboza en su enfrentamiento con Ethel Pozo y aseguró que mantiene una buena relación con ambas figuras de la televisión

Rebeca Escribens aclara que no salió en defensa de Janet Barboza en la pelea con Ethel Pozo

Santiago Ormeño se apunta un desafío inmediato: “Volver a vestir la camiseta de la selección peruana es uno de mis planes a corto plazo”

El ‘Santi’ ha desvelado sus planes en diálogo con el área de prensa de Montevideo Wanderers, club al que considera “una excelente oportunidad” para repuntar su carrera, lastrada por malas decisiones

Santiago Ormeño se apunta un desafío inmediato: “Volver a vestir la camiseta de la selección peruana es uno de mis planes a corto plazo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

“Representa lo peor del Gobierno”: así hablaba Alberto Beingolea de Keiko Fujimori antes de ser su ministro de Cultura

“Representa lo peor del Gobierno”: así hablaba Alberto Beingolea de Keiko Fujimori antes de ser su ministro de Cultura

¿Para qué pide facultades legislativas el gobierno de Keiko Fujimori? Estas son las reformas que propone

Reviven tuits de ministros de Keiko Fujimori: Beingolea criticó sus “métodos despreciables” y Sheput la ligó al narco

La fotografía de un encuentro entre Alberto Fujimori y el padre del vicesecretario de Estado de Estados Unidos marcó la reunión con Keiko Fujimori

Keiko Fujimori es ‘nepobaby’: CNN la ubica en “nueva generación de viejos apellidos políticos” en América Latina

ENTRETENIMIENTO

Malú Costa impacta con radical cambio de vida que lleva tras dejar la televisión

Malú Costa impacta con radical cambio de vida que lleva tras dejar la televisión

Rebeca Escribens aclara que no salió en defensa de Janet Barboza en la pelea con Ethel Pozo

Karina Jordán y Fiorella Díaz protagonizan el nuevo melodrama de Del Barrio Producciones que reemplazará a ‘Señora del destino’

Jorge Luna y Bárbara de Regil sorprenden con parodia de ‘Rosario Tijeras’: ‘San Jorgito’ aparece para salvarla

Eva Ayllón celebra al Perú con el regreso de 'Ritmo, color y sabor... Versión Eva': 13 pistas y una gira europea

DEPORTES

Santiago Ormeño se apunta un desafío inmediato: “Volver a vestir la camiseta de la selección peruana es uno de mis planes a corto plazo”

Santiago Ormeño se apunta un desafío inmediato: “Volver a vestir la camiseta de la selección peruana es uno de mis planes a corto plazo”

Gol y doblete de Alejandro Hohberg en Cienciano vs Lanús por partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Gol y doblete de Carlos Garcés en Cienciano vs Lanús por partido de vuelta por ‘play-offs’ de Copa Sudamericana 2026

Alesia García se marcha del Ferencváros de Hungría luego de dos temporadas: ¿podría llegar a la Liga Femenina de Perú?

Dramático triunfo de la selección peruana de vóley por 3-1 ante Brasil para clasificar a semifinales de los Panamericanos Universitarios