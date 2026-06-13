Compras por internet en Perú crecerían en 35% por el Mundial 2026

El Mundial de Fútbol 2026 se perfila como uno de los eventos deportivos con mayor alcance global, debido a la participación de 48 selecciones y una audiencia estimada de más de 5.500 millones de espectadores. Esta magnitud podría generar cambios en la forma en que los consumidores interactúan con las marcas y acelerar el uso de plataformas digitales para realizar compras.
En Perú, el impacto del torneo representaría una oportunidad para los negocios que venden por internet. De acuerdo con la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), más de 18 millones de peruanos ya compran mediante canales digitales y existen cerca de 330.000 comercios activos en este ecosistema. Además, el comercio electrónico nacional superó los USD 15.600 millones en ventas durante 2024 y se espera que en 2026 registre un crecimiento de hasta 35%.
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El deporte como impulso para el comercio digital
Para Erika Vásquez Cueva, especialista de la carrera de Administración y Negocios Digitales de Cibertec, los grandes campeonatos deportivos pueden convertirse en una herramienta para que las empresas fortalezcan su presencia en el mercado digital. “Los grandes eventos deportivos modifican la forma en que las personas consumen información, interactúan con las marcas y toman decisiones de compra. Los negocios que entienden estos cambios y logran adaptar rápidamente sus estrategias tienen mayores posibilidades de destacar”, señala.
El comportamiento de los consumidores también suele modificarse durante estas fechas. Según Visualsoft, agencia Shopify Plus, los torneos internacionales de fútbol generan mayor dinamismo en rubros como moda, hogar, accesorios y estilo de vida, debido al incremento de búsquedas e interacciones vinculadas con el evento deportivo.
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Asimismo, algunos sectores podrían registrar mayores ventas durante los meses de competencia. La comida rápida podría alcanzar un crecimiento de hasta 11,8% en junio y julio; la electrónica de consumo, 9,6%; mientras que actividades relacionadas con gastronomía, retail y hotelería podrían elevar sus ventas hasta en 30%.
Estrategias para aprovechar el aumento de demanda
Ante este escenario, Vásquez recomienda que las empresas revisen cómo cambian los hábitos de consumo durante el Mundial. Adaptar horarios, campañas y mensajes a los momentos de mayor actividad digital puede ayudar a mejorar la conexión con los usuarios y aumentar las oportunidades comerciales.
También plantea que las marcas pueden aprovechar el contexto deportivo para reforzar su identidad, asociando sus comunicaciones con valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la superación. Además, considera importante contar con plataformas digitales preparadas para responder al posible incremento de consultas y compras.
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La especialista añade que diferenciarse será clave, ya que muchas empresas buscarán captar la atención de los consumidores al mismo tiempo. Para ello, recomienda utilizar mensajes claros, una segmentación adecuada y estrategias enfocadas en construir cercanía con los clientes.
Más allá de las ventas durante el torneo
El crecimiento del tráfico digital durante el Mundial no solo podría traducirse en ventas inmediatas, sino también en nuevas oportunidades para captar clientes y fortalecer comunidades digitales. Según Vásquez, las empresas deberían aprovechar este periodo para generar relaciones que continúen después del campeonato.
“En los eventos deportivos de gran alcance, existe una mayor actividad en redes sociales antes, durante y después de los partidos. Ello se traduce en un incremento de búsquedas online, mayor interacción digital y una participación más activa de los consumidores. En este escenario, ofrecer una experiencia positiva y una comunicación efectiva resulta clave para las marcas, especialmente considerando que el 78 % de los consumidores abandona una marca tras una mala experiencia, según un estudio de CSA Research. Esta coyuntura representa una oportunidad estratégica para que los emprendimientos fortalezcan su vínculo con los clientes y generen mayor fidelización”, resalta Vásquez.
Para la experta, el principal beneficio de estos eventos está en que permiten conocer mejor las preferencias de los consumidores. Las empresas que logren aprovechar este periodo podrán fortalecer sus estrategias digitales y construir bases para un crecimiento sostenido.
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