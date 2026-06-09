Perú

Mundial 2026: ¿Podrá Perú subirse a la ola de USD 40.000 millones o quedará en offside?

Aunque la selección peruana no participará en la Copa del Mundo, el evento genera oportunidades para el consumo local, desde artículos deportivos hasta entretenimiento y comercio vinculado al torneo, en medio de un impacto económico global sin precedentes

Guardar
Google icon
La Copa Mundial de la FIFA dorada y el balón oficial Trionda de 2026, de colores blanco, azul, rojo y verde, se muestran sobre billetes de cien dólares.
Perú puede activar consumo local durante el Mundial 2026 en artículos deportivos, televisores, apuestas, entretenimiento, bares y restaurantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, se perfila como el evento deportivo de mayor impacto económico de los últimos años.

Especialistas proyectan que el torneo generará más de US$ 40.000 millones en actividad económica global, movilizando inversiones, turismo, consumo y una extensa cadena de servicios en los países anfitriones y más allá.

Según Cristian Maravi, director del Departamento de Economía de la Universidad de Piura, el Mundial no solo es una fiesta deportiva, sino también un fenómeno comercial y social que crea oportunidades para múltiples sectores.

PUBLICIDAD

Más allá de la indudable pasión deportiva, este torneo representa un fenómeno de marketing global capaz de generar importantes externalidades positivas en la economía global y local”, afirmó.

En Norteamérica, el Mundial 2026 inyectará más de USD 5.000 millones en el corto plazo y atraerá a más de seis millones de visitantes. EFE
En Norteamérica, el Mundial 2026 inyectará más de USD 5.000 millones en el corto plazo y atraerá a más de seis millones de visitantes. EFE

Consumo mundialista en Perú, pese a la ausencia de la selección

Aunque Perú no estará presente en la competencia, el ambiente mundialista se hará sentir en el país. El torneo impulsa el consumo local a través de la venta de camisetas, artículos deportivos, televisores, álbumes coleccionables, apuestas y productos de entretenimiento.

Comercios, bares y restaurantes prevén un aumento en la demanda durante los partidos, incentivando promociones y eventos especiales, mientras los coleccionables continúan movilizando a miles de aficionados.

El especialista de la UDEP señala que incluso en países sin representación, el Mundial suele activar la economía por la vía del consumo cultural y la identificación con el espectáculo global. Los peruanos, como otros consumidores de la región, buscan sumarse a la experiencia a través de productos oficiales, transmisiones en vivo y actividades temáticas.

PUBLICIDAD

En Perú, comercios, bares y restaurantes prevén mayor demanda durante los partidos del Mundial 2026 y preparan promociones y eventos especiales. (AP Foto/Bruna Prado)
En Perú, comercios, bares y restaurantes prevén mayor demanda durante los partidos del Mundial 2026 y preparan promociones y eventos especiales. (AP Foto/Bruna Prado)

Cifras globales del impacto económico

Las estimaciones internacionales destacan la magnitud económica del evento. Solo en Norteamérica, el Mundial inyectará más de US$ 5.000 millones en el corto plazo, con la llegada de más de seis millones de visitantes.

En Estados Unidos, se proyecta un impacto de hasta US$ 30.500 millones en producción económica, con un aporte directo de US$ 17.200 millones al Producto Interno Bruto y la generación de unos 185.000 empleos. Ciudades sede como Los Ángeles y Atlanta estiman beneficios económicos de entre US$ 500 y US$ 600 millones cada una.

En México, se espera recibir más de cinco millones de turistas internacionales, lo que podría traducirse en US$ 3.000 millones en beneficios, dinamizando sectores como hotelería, transporte, gastronomía y comercio.

Canadá, por su parte, proyecta un impacto de 3.800 millones de dólares canadienses, con la provincia de Columbia Británica anticipando beneficios superiores a los 1.000 millones.

Vista superior del álbum oficial Panini FIFA World Cup 2026 y muchos paquetes de figuritas, algunos abiertos, sobre una mesa de madera
Empresas de comercio electrónico, retail, casas de apuestas, merchandising y streaming buscan capitalizar en Perú el interés por la Copa Mundial 2026.

El reto de aprovechar la ola desde fuera

El desafío para Perú será identificar y potenciar los rubros que pueden beneficiarse indirectamente del Mundial. Empresas de comercio electrónico, cadenas de retail, casas de apuestas, productores de merchandising y operadores de servicios de streaming buscan capitalizar el entusiasmo mundialista.

La categoría de coleccionables, en particular, se mantiene como uno de los motores del consumo local en contextos de grandes eventos deportivos. Especialistas coinciden en que la Copa Mundial de la FIFA 2026 consolidará al fútbol como un espectáculo de alcance global y un motor de crecimiento para industrias muy diversas.

Aunque Perú quede fuera de la competencia deportiva, las oportunidades para insertarse en la ola económica del torneo dependen de la capacidad de adaptación de los actores locales y del interés de los consumidores por vivir la experiencia mundialista.

Temas Relacionados

Mundial 2026Copa del Mundo 2026consumo masivomerchandisinginversionesUDEPperu-economia

Más Noticias

Precio del dólar sigue cayendo tras resultados ONPE: Así abrió el tipo de cambio hoy 9 de junio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar sigue cayendo tras resultados ONPE: Así abrió el tipo de cambio hoy 9 de junio

El dolor de Raúl Ruidíaz tras retrasarse su regreso a Universitario: “Si no llega ahora, no vuelve más”

La vuelta de la ‘Pulga’ podría caerse una vez más. Esto lo obligaría a tomar medida radical de cara al futuro

El dolor de Raúl Ruidíaz tras retrasarse su regreso a Universitario: “Si no llega ahora, no vuelve más”

Incendio en el Cercado de Lima destruye al menos 10 viviendas: Quinta será declarada inhabitable

El siniestro arrasó una edificación tradicional del centro histórico, dejó a familias sin pertenencias, mientras se establecen medidas de asistencia y reubicación para los afectados

Incendio en el Cercado de Lima destruye al menos 10 viviendas: Quinta será declarada inhabitable

El sol peruano podría estirar a S/3,65 en corto si Roberto Sánchez gana las elecciones, anticipan agentes del mercado

La alta volatilidad ha llevado a que el sol peruano y el peso chileno sean las únicas monedas de la región que perdieron terreno frente al dólar este año, según Global66

El sol peruano podría estirar a S/3,65 en corto si Roberto Sánchez gana las elecciones, anticipan agentes del mercado

Actas observadas de la segunda vuelta podrán seguirse a través de este LINK oficial que publicó el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones publicó una plataforma en la que los usuarios pueden hacer seguimiento a la cantidad de actas

Actas observadas de la segunda vuelta podrán seguirse a través de este LINK oficial que publicó el JNE
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori reduce distancia con Roberto Sánchez gracias al voto del extranjero, según conteo de la ONPE

Keiko Fujimori reduce distancia con Roberto Sánchez gracias al voto del extranjero, según conteo de la ONPE

JNJ abre proceso disciplinario al juez Richard Concepción Carhuancho por inaplicar ‘leyes procrimen’

Votos del extranjero de la segunda vuelta 2026 en Perú: así va el conteo de la ONPE por continente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 95% escrutado, Roberto Sánchez mantiene una leve ventaja sobre Keiko Fujimori

ONPE envió 1.525 actas a los JEE y Lima lidera en observaciones: Decisión sobre impugnaciones definiría al ganador de las elecciones

ENTRETENIMIENTO

Hijos de Gianella Neyra y Denisse Dibós lideran el montaje escolar de “High School Musical” en Lima

Hijos de Gianella Neyra y Denisse Dibós lideran el montaje escolar de “High School Musical” en Lima

Gabriela Herrera lanza advertencia luego que Pablo Heredia visitara a Shirley Arica en su local de votación

Kevin Díaz confiesa su amor a Onelia Molina luego de viaje juntos a Colombia: “Me encantas un montón”

Gisela Valcárcel marca distancia con Edson Dávila y aclara cómo quedó su vínculo: “Tengo respeto por él, pero mis amigos son pocos”

Susy Díaz revela dramática situación de Monique Pardo: “Me llamó porque no tenía ni para el menú”

DEPORTES

El dolor de Raúl Ruidíaz tras retrasarse su regreso a Universitario: “Si no llega ahora, no vuelve más”

El dolor de Raúl Ruidíaz tras retrasarse su regreso a Universitario: “Si no llega ahora, no vuelve más”

Reimond Manco eligió a Raúl Ruidíaz sobre Gianluca Lapadula para fichar por Universitario: “Es un hijo de la ‘U’”

El crudo análisis de Diego Rebagliati por el futuro de Perú tras derrota ante España: “Todo está muy verde en el proceso de Mano Menezes”

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido clave por la fecha 9 de la Liga de Naciones Femenina 2026

El motivo por el que se frenó el regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario: “Cúper sabe que hay un problema con algún jugador”