Camisetas, productos temáticos, decoraciones y más: así están aprovechando los peruanos al Mundial 2026 para generar ingresos extra

Cada cuatro años, el Mundial de Fútbol vuelve a convertirse en un fenómeno global que detiene rutinas, reúne a familias y amigos, y transforma los partidos en eventos sociales masivos. En ese contexto, el Mundial 2026 no solo despierta expectativas deportivas, sino también dinámicas económicas alrededor del consumo y la celebración.
En el Perú, esta coyuntura también abre una ventana para quienes buscan ingresos adicionales. Desde pequeños emprendimientos hasta negocios familiares, la fiebre futbolera se perfila como una oportunidad para vender productos temáticos, ofrecer servicios personalizados y activar nuevas ideas de negocio.
Emprendimiento en tiempos de Mundial
El interés por capitalizar eventos deportivos globales se ha intensificado en los últimos años, especialmente en economías donde el autoempleo y los negocios informales tienen un rol importante. En ese escenario, especialistas destacan que la creatividad juega un papel clave para convertir la pasión futbolera en ingresos.
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Moisés Quiñones señala que este tipo de coyunturas puede ser decisivo para las finanzas familiares. “Si bien el mundial dura pocas semanas, el dinero que puede ingresar en ese tiempo a una familia puede marcar la diferencia en sus finanzas del año. A veces no se necesita un gran capital para empezar. Lo importante es identificar qué necesitan las personas para disfrutar y ofrecer una solución práctica, creativa y accesible. Ahí está el negocio”, señala.
Gastronomía y snacks mundialistas
Una de las primeras oportunidades identificadas está en la venta de alimentos y bebidas para reuniones durante los partidos. Preparar piqueos, alitas, chifles o postres puede convertirse en una fuente de ingresos mediante pedidos por delivery en días clave.
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También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.
A esta propuesta se suma el uso de nombres creativos para los productos y la creación de combos pensados para grupos. La idea es adaptarse a la demanda de reuniones entre amigos o familias que buscan opciones prácticas para disfrutar los encuentros deportivos.
Productos personalizados e hinchaje
Otra línea de negocio se centra en la venta de polos y camisetas personalizadas, una tendencia que crece con cada torneo internacional. Incluir nombres, números o referencias a jugadores permite diferenciar la oferta y atraer a distintos tipos de hinchas.
También se pueden sumar accesorios como llaveros o imanes para incrementar el valor de cada compra. Este tipo de productos aprovecha el componente emocional del fútbol y la identificación con selecciones o equipos favoritos.
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Kits y regalos temáticos
Los kits del hincha aparecen como una alternativa versátil para regalos o celebraciones. Estos pueden incluir snacks, tazas, tomatodos y otros artículos personalizados con escudos o frases relacionadas al Mundial.
Este formato resulta atractivo para fechas especiales como cumpleaños o reuniones sociales durante el torneo. La combinación de varios productos en una sola presentación permite ampliar el ticket de venta y diversificar la oferta.
Decoración de espacios comerciales
El Mundial también abre oportunidades para servicios de ambientación en negocios como bares, restaurantes o locales comerciales. La demanda de decoraciones temáticas aumenta conforme se acercan los partidos más importantes.
Banderines, globos y guirnaldas en los colores de las selecciones se convierten en elementos clave para crear experiencias más inmersivas. Esta propuesta puede desarrollarse a nivel barrial, tocando directamente a pequeños negocios interesados en atraer clientes.
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Productos para mascotas en clave futbolera
Otra tendencia en crecimiento es la inclusión de mascotas en las celebraciones del Mundial. Bandanas, camisetas y accesorios temáticos se han vuelto populares en redes sociales, con una demanda aún incipiente pero en expansión.
Estos productos pueden elaborarse de manera artesanal o bajo pedido, lo que reduce barreras de entrada para nuevos emprendedores. Además, el vínculo emocional con las mascotas convierte esta categoría en una oportunidad con potencial de crecimiento.
Capacitación y uso de redes sociales
Más allá de las ideas de negocio, el especialista enfatiza la importancia de la preparación y el aprendizaje continuo para sostener un emprendimiento. La formación y el intercambio de experiencias permiten mejorar la toma de decisiones.
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“Emprender no es cuestión de suerte, requiere de mucha valentía y de escuchar otras experiencias”, subrayó Moisés Quiñones. Asimismo, destaca que muchos de estos negocios pueden iniciarse desde casa y que las redes sociales cumplen un rol fundamental para su difusión.
En esa línea, el uso de plataformas digitales se convierte en una herramienta clave para promocionar productos y alcanzar a más clientes. “Para miles de familias peruanas puede ser también el empujoncito que necesitaban para arrancar ese negocio que siempre quisieron. No hace falta tenerlo todo listo, hace falta empezar.”, puntualizó.
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