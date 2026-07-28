Agenda oficial de hoy 28 de julio: Misa Te Deum, actividades protocolares y sesiones solemnes por Fiestas Patrias 2026

Keiko Fujimori aparece en una secuencia de escenas que ilustra su investidura como presidenta de la República del Perú, que incluye la Misa Te Deum en la Catedral de Lima y la juramentación en el Congreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La agenda oficial de este martes 28 de julio concentrará los actos centrales por el 205 aniversario de la Independencia del Perú y la toma de mando de Keiko Sofía Fujimori Higuchi, con ceremonias religiosas, sesiones solemnes, encuentros diplomáticos y actividades protocolares en Lima. La jornada comenzará temprano con la Misa Solemne y el Te Deum en la Basílica Catedral de Lima, y continuará con el traslado de la presidenta electa al Palacio de Torre Tagle para recibir condecoraciones y sostener reuniones bilaterales con jefes de Estado confirmados para la TMS 2026.

El punto de mayor relevancia institucional será la sesión en el Hemiciclo del Congreso de la República, donde se realizará la juramentación y la asunción del cargo, con imposición de la banda presidencial, interpretación del Himno Nacional y juramentación de los vicepresidentes. Tras el Mensaje a la Nación, la presidenta se trasladará a Palacio de Gobierno para recibir Honores de Estado y encabezar una secuencia de saludos oficiales, un almuerzo con autoridades extranjeras y, por la tarde, la juramentación del Gabinete Ministerial. El cierre de la agenda estará marcado por la recepción que la mandataria ofrecerá a los asistentes a la TMS 2026 en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno.

PUBLICIDAD

Misa Solemne y Te Deum

A las 08:00, la jornada se abrirá con la Misa Solemne y Te Deum en la Basílica Catedral de Lima, programada hasta las 09:00. Según la agenda, asistirá el señor Presidente de la República, José María Balcázar, junto con el Gabinete Ministerial, las Altas Autoridades de la Nación y el Cuerpo Diplomático acreditado ante el Perú. El acto religioso, tradicional en fechas de alta significación institucional, marcará el primer bloque de una secuencia que combinará celebraciones por la Independencia y la transición de mando prevista para el mediodía.

Ministros, congresistas y autoridades asisten a la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias | Flickr Presidencia Perú

Condecoraciones oficiales

A las 09:00, la presidenta electa de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, llegará al Palacio de Torre Tagle. Cinco minutos después, a las 09:05, se realizará la entrega de condecoraciones en el Despacho Ministerial. En ese segmento, la agenda oficial contempla la imposición de la Orden “El Sol del Perú” (Gran Collar) y la Orden “Al Mérito por Servicios Distinguidos” (Gran Cruz Especial). La actividad funcionará como antesala inmediata de la serie de compromisos diplomáticos que la presidenta electa sostendrá durante la mañana.

PUBLICIDAD

El libertador José de San Martín establece la 'Orden del Sol' para honrar a personalidades destacadas a nivel nacional e internacional. (Cancillería Peruana)

Encuentros bilaterales

Entre las 09:30 y las 11:30 horas se desarrollarán encuentros bilaterales en el Palacio de Torre Tagle entre la presidenta electa y los jefes de Estado asistentes al TMS 2026. En la relación de confirmados figuran Paraguay, Chile, Ecuador, Honduras y Bolivia. Ese bloque, previsto como una ventana concentrada de reuniones, se superpondrá con el avance del protocolo legislativo y con los movimientos de delegaciones hacia el Congreso de la República, donde se realizará la sesión central del día.

Fotografía cedida este 27 de julio por la Casa Real en la que se captó al rey de España, Felipe VI, al posar junto a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en el Palacio de Gobierno, en Lima (Perú). EFE/Casa Real

Invitación al Congreso

A las 11:30 está prevista la llegada al Palacio de Torre Tagle de la Comisión de Anuncio del Congreso de la República. En paralelo, a la misma hora, se programó la llegada de los señores jefes de Estado y/o Gobierno asistentes al TMS 2026 al Congreso de la República. Quince minutos después, a las 11:45, la presidenta electa saldrá del Palacio de Torre Tagle rumbo al Congreso, en una transición que precederá la ceremonia de juramentación.

PUBLICIDAD

La banda presidencial peruana, con su escudo nacional dorado, descansa sobre un cojín de terciopelo rojo en una mesa del hemiciclo del Congreso peruano, señalando la solemnidad institucional del traspaso de mando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juramentación y toma de mando

A las 12:00, Keiko Fujimori Higuchi llegará al Congreso de la República. La agenda fija para las 12:15 la juramentación y asunción del cargo en el Hemiciclo de Sesiones del Congreso, con una secuencia que incluye juramentación e imposición de la banda presidencial, el Himno Nacional y la juramentación de los señores vicepresidentes de la República. Ese momento concentrará el acto formal de cambio de mando y será el eje institucional de las actividades oficiales previstas para este martes 28 de julio.

Los senadores recién electos juran sus cargos para el periodo legislativo 2026-2031 en el hemiciclo del Congreso de la República de Perú, durante una sesión formal. (Flickr / Congreso de la República)

Mensaje a Nación

Entre las 12:30 y las 13:30, el programa contempla el Mensaje a la Nación de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, también en el Hemiciclo de Sesiones del Congreso. El cronograma reserva, por lo tanto, una hora completa para la presentación del mensaje presidencial, que se ubicará inmediatamente después del acto de juramentación. A las 13:35, la presidenta saldrá del Congreso rumbo a Palacio de Gobierno, dando paso a un tramo de actividades en el Ejecutivo que incluirá honores, saludos protocolares y eventos con delegaciones internacionales.

PUBLICIDAD

Mensaje a la Nación: primeras palabras de Keiko Fujimori como jefa de Estado| Foto: Andina (Editado por Gemini IA)

Honores de Estado en Palacio de Gobierno

A las 13:50 se programó la salida de los excelentísimos señores jefes de Estado y/o Gobierno asistentes a la TMS 2026 desde el Congreso hacia la Residencia del Palacio de Gobierno. Diez minutos más tarde, a las 14:00, la presidenta llegará a Palacio de Gobierno, donde recibirá Honores de Estado. A partir de ese punto, el cronograma se concentrará en la Residencia y en los salones destinados a los saludos oficiales.

Almuerzo con jefes de Estado

Entre las 14:15 y las 14:45 se realizará la bienvenida de la presidenta a los jefes de Estado y/o Gobierno asistentes a la TMS 2026 en el Hall de entrada de la Residencia de Palacio de Gobierno. Luego, entre las 14:45 y las 16:00, está previsto el almuerzo oficial ofrecido por la mandataria en honor de los asistentes a la TMS 2026 y sus cónyuges, en la Residencia de Palacio. A las 16:00 se realizará la despedida de la presidenta a las delegaciones y acompañantes, cerrando el bloque protocolar de la tarde temprana.

PUBLICIDAD

Lima inició la recepción oficial de delegaciones internacionales para la transmisión de mando presidencial. Composición: Infobae

Juramentación del Gabinete ministerial

A las 16:30, y hasta las 17:30, se realizará la juramentación del Gabinete Ministerial en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno. Ese acto, programado para el tramo posterior a las actividades con delegaciones extranjeras, será el componente interno más relevante de la agenda en sede ejecutiva. Tras esa ceremonia, el cronograma contempla la recepción escalonada de misiones especiales, cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales y altas autoridades nacionales, en distintos espacios del Palacio.

Keiko Fujimori presenta a tres miembros de su gabinete de ministros un día antes de jurar como presidenta. (Foto: Andina)

Saludo a delegaciones oficiales y diplomáticos

A las 17:30 se anunció el arribo de los señores jefes de las Misiones Especiales, del Cuerpo Diplomático y de los Representantes de Organismos Internacionales a la Sala Eléspuru. A las 18:00 se realizará el saludo de esas delegaciones a la presidenta en el Salón Dorado, con el acompañamiento del Primer y Segundo Vicepresidentes de la República y del Ministro de Relaciones Exteriores. En ese mismo horario, a las 18:00, también se programó el arribo de las Altas Autoridades de la Nación al Salón Eléspuru, en una coordinación paralela de ingresos y saludos formales.

PUBLICIDAD

Cena de gala en Palacio de Gobierno

A las 19:00 se realizará el saludo de las Altas Autoridades de la Nación a la presidenta en el Salón Dorado, con el acompañamiento del Primer y Segundo Vicepresidentes de la República y del Presidente de Consejo de Ministros. Media hora después, a las 19:30, se prevé el arribo de invitados de la presidenta al Gran Comedor de Palacio de Gobierno, donde se desarrollará la recepción que ofrecerá la mandataria a los asistentes a la TMS 2026. La agenda cierra con ese encuentro, que funcionará como el último acto oficial del día en el marco de la conmemoración y de la jornada de toma de mando prevista para este martes 28 de julio.