Perú
GoogleAgregar Infobae en Google

Agenda oficial de hoy 28 de julio: Misa Te Deum, actividades protocolares y sesiones solemnes por Fiestas Patrias 2026

La presidenta electa Keiko Fujimori recibirá las órdenes “El Sol del Perú” y “Al Mérito por Servicios Distinguidos”, asumirá en el Hemiciclo del Congreso y encabezará saludos, almuerzo oficial y juramentación de su Gabinete ministerial

Keiko Fujimori con banda presidencial, arrodillada en una iglesia y prestando juramento con la mano sobre un libro en un podio.
Keiko Fujimori aparece en una secuencia de escenas que ilustra su investidura como presidenta de la República del Perú, que incluye la Misa Te Deum en la Catedral de Lima y la juramentación en el Congreso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La agenda oficial de este martes 28 de julio concentrará los actos centrales por el 205 aniversario de la Independencia del Perú y la toma de mando de Keiko Sofía Fujimori Higuchi, con ceremonias religiosas, sesiones solemnes, encuentros diplomáticos y actividades protocolares en Lima. La jornada comenzará temprano con la Misa Solemne y el Te Deum en la Basílica Catedral de Lima, y continuará con el traslado de la presidenta electa al Palacio de Torre Tagle para recibir condecoraciones y sostener reuniones bilaterales con jefes de Estado confirmados para la TMS 2026.

El punto de mayor relevancia institucional será la sesión en el Hemiciclo del Congreso de la República, donde se realizará la juramentación y la asunción del cargo, con imposición de la banda presidencial, interpretación del Himno Nacional y juramentación de los vicepresidentes. Tras el Mensaje a la Nación, la presidenta se trasladará a Palacio de Gobierno para recibir Honores de Estado y encabezar una secuencia de saludos oficiales, un almuerzo con autoridades extranjeras y, por la tarde, la juramentación del Gabinete Ministerial. El cierre de la agenda estará marcado por la recepción que la mandataria ofrecerá a los asistentes a la TMS 2026 en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno.

PUBLICIDAD

Misa Solemne y Te Deum

A las 08:00, la jornada se abrirá con la Misa Solemne y Te Deum en la Basílica Catedral de Lima, programada hasta las 09:00. Según la agenda, asistirá el señor Presidente de la República, José María Balcázar, junto con el Gabinete Ministerial, las Altas Autoridades de la Nación y el Cuerpo Diplomático acreditado ante el Perú. El acto religioso, tradicional en fechas de alta significación institucional, marcará el primer bloque de una secuencia que combinará celebraciones por la Independencia y la transición de mando prevista para el mediodía.

Ministros, congresistas y autoridades asisten a la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias | Flickr Presidencia Perú
Ministros, congresistas y autoridades asisten a la Misa y Te Deum por Fiestas Patrias | Flickr Presidencia Perú

Condecoraciones oficiales

A las 09:00, la presidenta electa de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, llegará al Palacio de Torre Tagle. Cinco minutos después, a las 09:05, se realizará la entrega de condecoraciones en el Despacho Ministerial. En ese segmento, la agenda oficial contempla la imposición de la Orden “El Sol del Perú” (Gran Collar) y la Orden “Al Mérito por Servicios Distinguidos” (Gran Cruz Especial). La actividad funcionará como antesala inmediata de la serie de compromisos diplomáticos que la presidenta electa sostendrá durante la mañana.

PUBLICIDAD

Efemérides - historia - Perú - 12 enero
El libertador José de San Martín establece la 'Orden del Sol' para honrar a personalidades destacadas a nivel nacional e internacional. (Cancillería Peruana)

Encuentros bilaterales

Entre las 09:30 y las 11:30 horas se desarrollarán encuentros bilaterales en el Palacio de Torre Tagle entre la presidenta electa y los jefes de Estado asistentes al TMS 2026. En la relación de confirmados figuran Paraguay, Chile, Ecuador, Honduras y Bolivia. Ese bloque, previsto como una ventana concentrada de reuniones, se superpondrá con el avance del protocolo legislativo y con los movimientos de delegaciones hacia el Congreso de la República, donde se realizará la sesión central del día.

Fotografía cedida este 27 de julio por la Casa Real en la que se captó al rey de España, Felipe VI, al posar junto a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en el Palacio de Gobierno, en Lima (Perú). EFE/Casa Real
Fotografía cedida este 27 de julio por la Casa Real en la que se captó al rey de España, Felipe VI, al posar junto a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en el Palacio de Gobierno, en Lima (Perú). EFE/Casa Real

Invitación al Congreso

A las 11:30 está prevista la llegada al Palacio de Torre Tagle de la Comisión de Anuncio del Congreso de la República. En paralelo, a la misma hora, se programó la llegada de los señores jefes de Estado y/o Gobierno asistentes al TMS 2026 al Congreso de la República. Quince minutos después, a las 11:45, la presidenta electa saldrá del Palacio de Torre Tagle rumbo al Congreso, en una transición que precederá la ceremonia de juramentación.

Banda presidencial peruana roja y blanca con escudo dorado sobre cojín de terciopelo rojo. Detrás, banderas de Perú, escudo nacional y asientos vacíos del Congreso.
La banda presidencial peruana, con su escudo nacional dorado, descansa sobre un cojín de terciopelo rojo en una mesa del hemiciclo del Congreso peruano, señalando la solemnidad institucional del traspaso de mando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juramentación y toma de mando

A las 12:00, Keiko Fujimori Higuchi llegará al Congreso de la República. La agenda fija para las 12:15 la juramentación y asunción del cargo en el Hemiciclo de Sesiones del Congreso, con una secuencia que incluye juramentación e imposición de la banda presidencial, el Himno Nacional y la juramentación de los señores vicepresidentes de la República. Ese momento concentrará el acto formal de cambio de mando y será el eje institucional de las actividades oficiales previstas para este martes 28 de julio.

Salón legislativo con legisladores sentados, una tribuna principal con banderas de Perú, una pantalla grande, paredes con esculturas y pinturas decorativas
Los senadores recién electos juran sus cargos para el periodo legislativo 2026-2031 en el hemiciclo del Congreso de la República de Perú, durante una sesión formal. (Flickr / Congreso de la República)

Mensaje a Nación

Entre las 12:30 y las 13:30, el programa contempla el Mensaje a la Nación de la señora Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, también en el Hemiciclo de Sesiones del Congreso. El cronograma reserva, por lo tanto, una hora completa para la presentación del mensaje presidencial, que se ubicará inmediatamente después del acto de juramentación. A las 13:35, la presidenta saldrá del Congreso rumbo a Palacio de Gobierno, dando paso a un tramo de actividades en el Ejecutivo que incluirá honores, saludos protocolares y eventos con delegaciones internacionales.

Mensaje a la Nación: primeras palabras de Keiko Fujimori como jefa de Estado| Foto: Andina (Editado por Gemini IA)
Mensaje a la Nación: primeras palabras de Keiko Fujimori como jefa de Estado| Foto: Andina (Editado por Gemini IA)

Honores de Estado en Palacio de Gobierno

A las 13:50 se programó la salida de los excelentísimos señores jefes de Estado y/o Gobierno asistentes a la TMS 2026 desde el Congreso hacia la Residencia del Palacio de Gobierno. Diez minutos más tarde, a las 14:00, la presidenta llegará a Palacio de Gobierno, donde recibirá Honores de Estado. A partir de ese punto, el cronograma se concentrará en la Residencia y en los salones destinados a los saludos oficiales.

Almuerzo con jefes de Estado

Entre las 14:15 y las 14:45 se realizará la bienvenida de la presidenta a los jefes de Estado y/o Gobierno asistentes a la TMS 2026 en el Hall de entrada de la Residencia de Palacio de Gobierno. Luego, entre las 14:45 y las 16:00, está previsto el almuerzo oficial ofrecido por la mandataria en honor de los asistentes a la TMS 2026 y sus cónyuges, en la Residencia de Palacio. A las 16:00 se realizará la despedida de la presidenta a las delegaciones y acompañantes, cerrando el bloque protocolar de la tarde temprana.

Lima inició la recepción oficial de delegaciones internacionales para la transmisión de mando presidencial. Composición: Infobae
Lima inició la recepción oficial de delegaciones internacionales para la transmisión de mando presidencial. Composición: Infobae

Juramentación del Gabinete ministerial

A las 16:30, y hasta las 17:30, se realizará la juramentación del Gabinete Ministerial en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno. Ese acto, programado para el tramo posterior a las actividades con delegaciones extranjeras, será el componente interno más relevante de la agenda en sede ejecutiva. Tras esa ceremonia, el cronograma contempla la recepción escalonada de misiones especiales, cuerpo diplomático, representantes de organismos internacionales y altas autoridades nacionales, en distintos espacios del Palacio.

Keiko Fujimori presenta a tres miembros de su gabinete de ministros un día antes de jurar como presidenta. (Foto: Andina)
Keiko Fujimori presenta a tres miembros de su gabinete de ministros un día antes de jurar como presidenta. (Foto: Andina)

Saludo a delegaciones oficiales y diplomáticos

A las 17:30 se anunció el arribo de los señores jefes de las Misiones Especiales, del Cuerpo Diplomático y de los Representantes de Organismos Internacionales a la Sala Eléspuru. A las 18:00 se realizará el saludo de esas delegaciones a la presidenta en el Salón Dorado, con el acompañamiento del Primer y Segundo Vicepresidentes de la República y del Ministro de Relaciones Exteriores. En ese mismo horario, a las 18:00, también se programó el arribo de las Altas Autoridades de la Nación al Salón Eléspuru, en una coordinación paralela de ingresos y saludos formales.

Cena de gala en Palacio de Gobierno

A las 19:00 se realizará el saludo de las Altas Autoridades de la Nación a la presidenta en el Salón Dorado, con el acompañamiento del Primer y Segundo Vicepresidentes de la República y del Presidente de Consejo de Ministros. Media hora después, a las 19:30, se prevé el arribo de invitados de la presidenta al Gran Comedor de Palacio de Gobierno, donde se desarrollará la recepción que ofrecerá la mandataria a los asistentes a la TMS 2026. La agenda cierra con ese encuentro, que funcionará como el último acto oficial del día en el marco de la conmemoración y de la jornada de toma de mando prevista para este martes 28 de julio.

Temas Relacionados

Fiestas PatriasFiestas Patrias 2026Keiko FujimoriGobierno del PerúGobierno 2026Misa Te Deum28 de julioMensaje a la NaciónCongreso de la Repúblicaperu-politica

Más Noticias

Bruno Pinasco revela la condición que puso a américa TV para cerrar ‘Cinescape’: ¿Qué dijo?

El conductor explicó que el cierre del espacio fue una decisión tomada de mutuo acuerdo con América Televisión y aclaró que nunca estuvo relacionada con una baja de audiencia

Bruno Pinasco revela la condición que puso a américa TV para cerrar ‘Cinescape’: ¿Qué dijo?

Mario Hart recuerda su romance con Alejandra Baigorria y revela lo que pasó tras la separación: “Había indicios de que no había cerrado”

El piloto recordó una etapa muy comentada de su historia con la empresaria y contó que ciertas apariciones televisivas le hicieron pensar que ella aún seguía procesando el final del romance

Mario Hart recuerda su romance con Alejandra Baigorria y revela lo que pasó tras la separación: “Había indicios de que no había cerrado”

Cati Caballero impidió que Magaly Medina emitiera su cámara escondida: “Iba a ser conductora de un programa como María Pía”

Damián Ode y El Toyo contaron en una entrevista que aquella broma nunca llegó a la pantalla porque la figura televisiva no dio permiso, una regla que el equipo respetó siempre

Cati Caballero impidió que Magaly Medina emitiera su cámara escondida: “Iba a ser conductora de un programa como María Pía”

Xoana González cuenta cómo ‘La Chocolatita’ la apoyó en uno de los momentos más difíciles de su vida y pide justicia: “Un ser de luz”

En un pódcast con Giany Cossio, la modelo argentina contó que la influencer la acompañó cuando su madre estaba delicada de salud, un apoyo que ahora resignifica su duelo por el crimen

Xoana González cuenta cómo ‘La Chocolatita’ la apoyó en uno de los momentos más difíciles de su vida y pide justicia: “Un ser de luz”

Mario Hart opina sobre el cambio de vida de Olinda Castañeda tras admitir infidelidad con ella: “Me parece perfecto”

En su pódcast con Shirley Arica, el piloto negó que hubiera un romance con la exmodelo y dijo que ve con buenos ojos la etapa espiritual que ella muestra desde hace un tiempo

Mario Hart opina sobre el cambio de vida de Olinda Castañeda tras admitir infidelidad con ella: “Me parece perfecto”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori EN VIVO: juramentación, Toma de mando y la agenda completa de su primer día como presidenta del Perú

Keiko Fujimori EN VIVO: juramentación, Toma de mando y la agenda completa de su primer día como presidenta del Perú

Fiestas Patrias Perú 2026 EN VIVO: minuto a minuto de las actividades oficiales HOY 28 de julio

Bayly anticipa que Keiko Fujimori decepcionará: “No me voy a sumar al coro de adulones, voy a estar en la oposición”

Diputado Harvey Colchado denuncia por faltas muy graves al jefe de la PNP, Óscar Arriola, y pide separarlo del cargo

Lima recibe a los jefes de Estado y dignatarios que asistirán a la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori este 28 de julio

ENTRETENIMIENTO

Bruno Pinasco revela la condición que puso a américa TV para cerrar ‘Cinescape’: ¿Qué dijo?

Bruno Pinasco revela la condición que puso a américa TV para cerrar ‘Cinescape’: ¿Qué dijo?

Mario Hart recuerda su romance con Alejandra Baigorria y revela lo que pasó tras la separación: “Había indicios de que no había cerrado”

Cati Caballero impidió que Magaly Medina emitiera su cámara escondida: “Iba a ser conductora de un programa como María Pía”

Xoana González cuenta cómo ‘La Chocolatita’ la apoyó en uno de los momentos más difíciles de su vida y pide justicia: “Un ser de luz”

Mario Hart opina sobre el cambio de vida de Olinda Castañeda tras admitir infidelidad con ella: “Me parece perfecto”

DEPORTES

¿Por qué Piero Cari con viajó con Alianza Lima a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos? Lo que pasó con el jugador

¿Por qué Piero Cari con viajó con Alianza Lima a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos? Lo que pasó con el jugador

Axel Cabellos regresó a Perú tras discreto paso por Sporting Cristal: aceptó unirse a la Universidad César Vallejo para disputar la Liga 2 2026

Socios de Alianza Lima denuncian penalmente a árbitros, VAR y directivos de la FPF tras el polémico empate ante Comerciantes Unidos

Deportivo Garcilaso se queda sin líder: el entrenador Sebastián Domínguez se marchó para cobrarse una revancha en Argentina

Gianluca Lapadula confesó el motivo por el que se animó a firmar por Universitario y jugar la Liga 1: “Otros clubes me llamaron”