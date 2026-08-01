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Diosdado Gaitán Castro anuncia concierto especial por sus 39 años de carrera: “Seguiré trabajando por la música andina”

El artista ofrecerá una gala especial junto a destacados invitados, resaltando la importancia de la perseverancia y la labor de los músicos en la preservación del folclore andino para nuevas generaciones.

El espectáculo de aniversario reunirá a artistas como Antología, Nancy Manchego, La Patronal y Chapimarca de Cusco en el Parque de la Exposición.
El espectáculo de aniversario reunirá a artistas como Antología, Nancy Manchego, La Patronal y Chapimarca de Cusco en el Parque de la Exposición.
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El cantautor ayacuchano Diosdado Gaitán Castro reafirma su compromiso con la música andina y la preservación de la identidad cultural a pocas semanas de celebrar sus 39 años de trayectoria artística. El artista destaca que permanecer vigente en el panorama musical requiere esfuerzo y humildad, valores que han guiado su carrera desde sus inicios. “Llegar a ocupar un lugar en el espectro puede parecer fácil, pero mantenerse solo se logra con humildad y trabajo. Como artista hago mi cuota por la patria llevando la tradición con respeto para que las nuevas generaciones la valoren y amen”, afirma.

El próximo 23 de agosto, Gaitán Castro celebrará su aniversario con un concierto especial en el Parque de la Exposición, acompañado por su banda Son del Sol y músicos invitados. El espectáculo contará con la presencia de agrupaciones como Antología, Nancy Manchego, La Patronal y Chapimarca de Cusco, y promete un recorrido por lo mejor de su repertorio, abarcando tanto la música andina contemporánea como la tradicional.

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A lo largo de casi cuatro décadas, Diosdado Gaitán Castro ha logrado conectar el sonido de los Andes con públicos de distintas generaciones. Su estilo fusiona la sensibilidad del huayno tradicional con elementos modernos, permitiendo que la música andina se mantenga vigente y conquiste nuevos oyentes dentro y fuera del país.

El artista sostiene que el trabajo de difusión no termina sobre el escenario: "Los artistas muchas veces hacemos de promotores de nuestros propios conciertos", indicó el cantante, dejando claro que es una realidad que toca enfrentar en estos tiempos y que alcanza a todos los géneros, y la música andina no está exenta.

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Diosdado Gaitán Castro prepara un concierto especial en Lima para celebrar sus 39 años de trayectoria junto a su banda Son del Sol y reconocidos invitados.
Diosdado Gaitán Castro prepara un concierto especial en Lima para celebrar sus 39 años de trayectoria junto a su banda Son del Sol y reconocidos invitados.

Gaitán Castro reconoce que organizar conciertos representa un reto adicional, ya que los músicos asumen el papel de inversionistas y promotores para mantener viva su propuesta artística. “La única manera es invertir, producir conciertos para seguir adelante. No solo el artista que está delante se beneficia, sino todo el grupo humano que trabaja en el mismo: músicos, técnicos, plomos, toda la familia musical que está delante y detrás de un concierto”, comenta en medio de los preparativos de su aniversario. El evento del 23 de agosto será, además, un homenaje a la perseverancia y a la dedicación de quienes mantienen vigente la música tradicional peruana.

La celebración reunirá a seguidores de diversas edades en un recorrido por los grandes éxitos de Diosdado Gaitán Castro. El repertorio incluirá piezas emblemáticas de la música andina y propuestas que reflejan la evolución del género y su proyección hacia el futuro. “Estamos muy emocionados y queremos ofrecer lo mejor en este concierto, preparando cada detalle para la celebración junto al público”, señala el artista, invitando a sus seguidores a formar parte de esta fecha especial.

Casi 40 años de carrera y un gran legado

Nacido en Huamanga, Ayacucho, Diosdado Gaitán Castro es considerado una de las figuras más representativas de la música andina peruana. Desde finales de la década de 1980, revolucionó el género al incorporar instrumentos modernos como la batería y el bajo electrónico a los ritmos tradicionales. A lo largo de su carrera, ha recorrido escenarios nacionales e internacionales, tanto en dúo como en su consolidada etapa como solista, y es reconocido como embajador cultural, clave para la vigencia del folclore andino.

El aniversario número 39 de Diosdado Gaitán Castro será una oportunidad para rendir tributo a la herencia cultural peruana y al esfuerzo colectivo que sostiene la música andina. El artista insiste en que la clave para mantenerse en la escena es trabajar con humildad y respeto, principios que espera transmitir a las nuevas generaciones a través de su arte.

Las entradas para el concierto de aniversario ya están disponibles en la plataforma Joinnus y se espera una alta concurrencia de público, reflejo del impacto y la vigencia de la propuesta artística de Gaitán Castro. La gala en el Parque de la Exposición busca consolidar el legado del cantautor y su labor como difusor incansable de la herencia andina.

El cantautor ayacuchano destaca la importancia de la perseverancia y la humildad en su carrera dedicada a la música andina.
El cantautor ayacuchano destaca la importancia de la perseverancia y la humildad en su carrera dedicada a la música andina.

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