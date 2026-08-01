¿Es normal tener acidez y reflujo todos los días? Gastroenterólogo explica las causas y señales de alerta

Una ilustración sobre el torso de una persona señala la presencia de acidez y reflujo gastroesofágico, con el esófago y estómago resaltados en rojo y una señal de advertencia triangular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La acidez y el reflujo pueden aparecer después de una comida abundante, especialmente cuando se consumen determinados alimentos. Sin embargo, cuando estas molestias se vuelven frecuentes y afectan la calidad de vida, pueden ser señales de una enfermedad por reflujo gastroesofágico que requiere evaluación médica.

El médico gastroenterólogo Carlos Nureña, del Hospital Nacional Dos de Mayo, explicó en RPP que es importante diferenciar entre un episodio ocasional de acidez y un problema que se presenta de manera recurrente. Durante una entrevista, señaló que el reflujo ocurre cuando el contenido ácido del estómago asciende hacia el esófago y puede llegar incluso hasta la boca.

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Según explicó, el estómago produce ácido y jugos gástricos que son irritantes, pero cuenta con mecanismos para tolerarlos. El problema puede aparecer cuando, después de una comida copiosa, aumenta la presión dentro del estómago y el contenido ácido logra pasar hacia el esófago.

“Después de comer muchos alimentos, una comida copiosa, ese contenido gástrico ácido puede pasar hacia el esófago o hasta incluso hacia la boca”, explicó el especialista.

¿Cuándo la acidez y el reflujo dejan de ser normales?

El especialista indicó que un episodio ocasional después de una comida abundante puede ser esperable. No obstante, recomendó prestar atención cuando los síntomas aparecen con frecuencia.

Una de las principales señales para buscar atención médica es que la acidez o el reflujo se presenten más de dos veces por semana. También es importante consultar cuando las molestias comienzan a interferir con las actividades cotidianas o el descanso.

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“Si esto ya es frecuente más de dos veces por semana, pues ya estamos hablando de una enfermedad por reflujo”

Cómo aliviar los dolorosos síntomas de las úlceras gástricas como la acidez estomacal, hinchazón y dolor abdominal (Foto: Jesús Avilés/ Infobae México)

El especialista añadió que también se debe acudir a evaluación cuando los síntomas impiden dormir con normalidad, aparecen episodios frecuentes durante el día o se presenta tos persistente que ya fue evaluada y no tiene otra causa identificada.

¿Qué alimentos pueden provocar acidez o reflujo?

No todas las personas reaccionan de la misma manera a los alimentos. Por ello, el gastroenterólogo explicó que no existe una lista universal de productos que todas las personas con reflujo deban eliminar.

Sin embargo, mencionó algunos alimentos que pueden favorecer los episodios porque pueden debilitar la contracción del esfínter que se encuentra entre el esófago y el estómago. Entre ellos están:

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Café.

Alimentos grasos.

Comidas abundantes o copiosas.

El médico aclaró que esto no significa que el café sea perjudicial para todas las personas. La recomendación depende de cómo reaccione cada organismo.

“Si me tomo mi tacita de café (...) y siento algo que me quema, pues lamentablemente sí debería evitar el café. Si me tomo el cafecito y no me pasa eso, pues no hay ningún problema”, explicó.

Por ello, uno de los aspectos importantes es identificar qué alimentos desencadenan los síntomas en cada persona. El gastroenterólogo remarcó que el café y los alimentos grasos son solo algunos factores y que el reflujo puede tener diferentes causas.

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¿Cuánto tiempo hay que esperar para acostarse después de comer?

Una de las recomendaciones del especialista para prevenir el reflujo es evitar acostarse inmediatamente después de consumir alimentos.

De manera controlada, este remedio ayuda a neutralizar la acidez del estómago. Foto: (iStock)

Nureña aconsejó esperar al menos dos horas antes de adoptar una posición horizontal después de comer. De esta manera, se busca permitir que el contenido gástrico avance hacia el intestino y disminuir la posibilidad de que ascienda nuevamente hacia el esófago.

Por ejemplo, si una persona suele dormir a las 10 de la noche, debería procurar que su última comida sea alrededor de las 8 de la noche.

Además, recomendó evitar las comidas demasiado abundantes y optar por alimentos fraccionados.

Sobrepeso y obesidad también pueden favorecer el reflujo

La alimentación no es el único factor relacionado con esta condición. El especialista explicó que existen diferentes elementos que pueden favorecer el reflujo, entre ellos el funcionamiento del esfínter que comunica el esófago con el estómago.

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Este mecanismo funciona como una especie de compuerta que evita que el contenido gástrico ascienda. Si pierde fuerza, puede facilitar el paso del ácido hacia el esófago.

El sobrepeso y la obesidad también pueden contribuir debido a la presión que ejerce la grasa acumulada alrededor del estómago.

El reflujo, además, puede aparecer en personas de distintas edades. Aunque es más frecuente durante la adultez, no existe una edad específica en la que necesariamente comiencen los síntomas.

Estas son las señales de alarma del reflujo

El gastroenterólogo recomendó no limitarse a automedicarse cuando las molestias son persistentes o aparecen determinadas señales de alarma.

Entre los síntomas que requieren una evaluación médica se encuentran:

Acidez o reflujo más de dos veces por semana.

Síntomas que afectan la calidad de vida o impiden dormir adecuadamente.

Dificultad para pasar los alimentos.

Vómitos con presencia de sangre.

Ante estas situaciones, el especialista recomendó acudir a un médico, idealmente un gastroenterólogo, para determinar la causa y establecer el tratamiento correspondiente.

¿Qué puede ocurrir si el reflujo se vuelve frecuente?

Nureña advirtió que el reflujo persistente no debería ser tratado únicamente como una molestia pasajera. Cuando se mantiene durante largo tiempo, puede generar lesiones en el esófago.

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Entre las posibles complicaciones mencionó la aparición de úlceras y esofagitis. La cicatrización de estas lesiones puede provocar un estrechamiento del esófago y dificultar el paso de los alimentos.

Además, señaló que el reflujo constituye un factor de riesgo para desarrollar esófago de Barrett, una alteración del revestimiento del esófago que puede asociarse con un mayor riesgo de cáncer de esófago.

Por ello, el especialista insistió en la importancia de identificar las señales de alarma y recibir un tratamiento adecuado cuando los episodios dejan de ser ocasionales.

¿Se pueden tomar medicamentos para aliviar la acidez?

Cuando la molestia es ocasional y no existen señales de alarma, el especialista explicó que pueden utilizarse medicamentos sintomáticos para aliviar los síntomas. Entre los mencionados durante la entrevista estuvieron productos con magaldrato y simeticona y sucralfato.

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Sin embargo, cuando el reflujo es recurrente, el manejo debe ser evaluado por un especialista. Nureña explicó que existen medicamentos destinados a reducir la producción de ácido, entre ellos algunos inhibidores de la secreción ácida como esomeprazol y lansoprazol, pero señaló que la dosis y el tiempo de tratamiento deben ser determinados por el médico.

Esto es especialmente importante porque recurrir constantemente a medicamentos de venta en farmacias para controlar los síntomas puede retrasar la identificación de la causa del problema.

Fibra, agua y actividad física también son importantes

Durante la entrevista, el gastroenterólogo también recomendó mantener hábitos saludables para favorecer el funcionamiento del sistema digestivo.

Entre sus recomendaciones están consumir frutas y verduras diariamente, priorizar el alimento entero o picado antes que consumirlo únicamente en jugos o extractos, mantener una adecuada hidratación y realizar actividad física.

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El especialista mencionó como referencia un consumo de alrededor de dos litros de agua al día.

Asimismo, aconsejó no concentrarse únicamente en qué alimentos eliminar, sino procurar incorporar diariamente alimentos ricos en fibra.

Recomendaciones para evitar el reflujo

En resumen, las principales medidas señaladas por el gastroenterólogo son:

Evitar las comidas demasiado abundantes y preferir porciones fraccionadas. Identificar los alimentos que desencadenan los síntomas en cada persona. Evitar acostarse durante al menos dos horas después de comer. Mantener una alimentación con frutas y verduras. Consumir suficiente agua. Realizar actividad física. Consultar con un especialista si la acidez o el reflujo aparecen más de dos veces por semana. Buscar atención médica inmediata ante señales como dificultad para pasar alimentos o vómitos con sangre.

La acidez ocasional después de una comida abundante no necesariamente significa que exista una enfermedad. Sin embargo, cuando el reflujo se vuelve frecuente, altera el sueño o la calidad de vida, o aparece acompañado de señales de alarma, es importante dejar de considerarlo una simple molestia y acudir a evaluación médica.