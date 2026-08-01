¿Tiene el Perú muchos feriados? Dos versiones de exfuncionarios peruanos en las antípodas

¿Cuántos días libre tiene el trabajador peruano al año? - Crédito Pinterest

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El ‘borrador’ del proyecto del decreto de facultades legislativas reveló varias medidas preliminares que estaría buscando aprobar el gobierno de Keiko Fujimori.

Si bien ya la presidenta y el ministro de Trabajo, Juan Sheput, señalaron que al final no se tocarán los feriados, como estaba incluido en esta versión ‘preliminar’, la sola inclusión ha causado alarmas en trabajadores que no quieren que se quiten ninguno de los 16 feriados en el país, así como ha causado entusiasmo en la posible aplicación en el sector empresarial.

Para eso Infobae Perú consulto a dos expertos para definir primero una versión que siempre se discute en la esfera pública con esto, ¿tienes Perú realmente demasiados días libres? ¿Con menos feriados habría más productividad?

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Diferencia entre feriados y días no laborables | YouTube /@elnictalopeleyes

¿Muchos días libres?

El economista y exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, respondió a Infobae Perú sobre, en general, el paquete de medidas que consideraría el gobierno de Fujimori, en base al ‘borrador’ que se filtró.

Para Tuesta no solo se trata de “una cuestión de voluntad política”. “La implementación de una agenda de reformas de esta magnitud dependerá menos de los plazos y más de la capacidad de construir consensos políticos y sociales. Las reformas laborales suelen tener efectos importantes sobre trabajadores y empresas, por lo que requieren diálogo, sustento técnico y una adecuada priorización. (...) Más allá de quién gobierne, lo importante es que las medidas que finalmente se implementen respondan a evidencia técnica y mantengan coherencia entre sí”, añade.

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Asímismo, sí bien no señala que se deberían eliminar feriados textualmente, sí considera no deben haber más. “Antes de la incorporación de los cuatro últimos feriados nacionales, el Perú contaba con 12 feriados al año. De acuerdo con estimaciones del BCRP, cada feriado nacional reduce el PBI en aproximadamente 0,08 puntos porcentuales, un impacto que puede ser aún mayor cuando genera fines de semana largos o ‘puentes’”, opinó.

David Tuesta es exministro de Economía y Finanzas. - Crédito Radio Nacional

Pero para él el problema no es solo el número de feriados, sino la “productividad”. Así, apunta que, según el Banco Central, cuando se compara al Perú con países de la OCDE y de la Alianza del Pacífico, nuestro país tiene uno de los mayores números de días libres remunerados —46 al año, incluyendo vacaciones—, pero al mismo tiempo “una de las menores productividades laborales por persona ocupada”.

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“Por eso, antes de seguir incorporando nuevos feriados, deberíamos preguntarnos si una economía con niveles de informalidad superiores al 70% y con una productividad rezagada puede seguir reduciendo sus días efectivos de trabajo sin afectar su capacidad de crecimiento”, opina.

¿Cuántos días libre tiene el peruano, efectivamente?

Pero al calcular los días libres que tiene el peruano, según Fernando Cuadros, exviceministro de Trabajo, también se cuentan los días del fin de semana. Es decir, los peruanos tienen 30 días de vacaciones, pero 20 de estos son realmente libres, que de otro modo se estaría trabajando.

Fernando Cuadros es exviceministro de Empleo. - Créditos Ideele Radio

“Entonces, en días efectivos, hábiles, de vacaciones, en realidad, son 22, quitando los ocho días del fin de semana, por mes, en promedio. (...) Y para los regímenes de la micro y pequeña empresa, las vacaciones son de 15 días”, complejiza el panorama Cuadros.

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Cuadros apuesta por la exactitud de este cálculo, y rechaza que realmente en Perú hayan tanta cantidad de días libres. “Hay países que tienen más feriados que el Perú, días no laborales, en la propia región latinoamericana”, añade.

Es decir, por un lado, con 16 feriados y 30 días de vacaciones al año, se tendrían 46 días de vacaciones, técnicamente. Pero bajo el cálculo de Cuadros, esto sería de 38 días libres.