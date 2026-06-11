Una revolución silenciosa del agua en el norte: reforestan 124 hectáreas para garantizar la seguridad hídrica en la cuenca Chancay-Lambayeque

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), órgano adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), lideró una iniciativa que permitió la forestación y reforestación de 124,5 hectáreas en el distrito de Chugur, región Cajamarca, con el objetivo de mejorar la seguridad hídrica en la cuenca Chancay-Lambayeque.
Según informó la ANA, la intervención busca restaurar ecosistemas estratégicos y garantizar el abastecimiento de agua para miles de usuarios a lo largo de la cuenca.
Acción conjunta para restaurar ecosistemas estratégicos
La operación, desarrollada entre 2025 y 2026, se llevó a cabo en áreas priorizadas de los sectores Perlamayo Tres Lagunas y Pampa Grande. De acuerdo con la ANA, la acción fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay-Lambayeque, la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chancay-Lambayeque y la Municipalidad Distrital de Chugur.
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El plan se alineó con los lineamientos del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca, priorizando la recuperación de zonas degradadas en las cabeceras.
La inversión total ascendió a 689 mil soles. Según datos oficiales, 618 mil soles provinieron de la Junta de Usuarios, utilizando recursos generados por la tarifa de agua, mientras que la municipalidad destinó 71 mil soles al proyecto.
El financiamiento permitió instalar especies forestales como pino patula y aliso, seleccionadas por su capacidad de adaptación y aporte a la protección de suelos y fuentes de agua.
Financiamiento y actores clave del proyecto
De acuerdo con un reporte de la ANA, el programa no solo incluyó la plantación de árboles, sino también actividades de capacitación y sensibilización para los comuneros y actores locales.
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Estas acciones buscaron fortalecer la participación comunitaria en la protección de los ecosistemas altoandinos y fomentar el cuidado de las fuentes naturales de agua que alimentan la cuenca Chancay-Lambayeque. “La capacitación y asistencia técnica resultan fundamentales para garantizar la sostenibilidad de la intervención”, indicó la entidad.
El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay-Lambayeque subrayó que la recuperación de áreas degradadas constituye una medida basada en la naturaleza que contribuye a la regulación hídrica, reduce la degradación ambiental y aumenta la resiliencia frente a la variabilidad climática.
Según explicó la organización, “este tipo de intervenciones refuerza la capacidad de los territorios para responder a los desafíos hídricos y climáticos”.
Especies forestales y áreas priorizadas
La implementación del proyecto se realizó en el marco de la Resolución Jefatural N.° 155-2022-ANA, que incorpora la conservación y protección de los recursos hídricos en los instrumentos de gestión de los operadores de infraestructura hidráulica.
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Esta normativa promueve una gestión sostenible del agua, abarcando desde las cabeceras de cuenca hasta los sectores productivos del valle.
Según destacó la ANA, la articulación entre entidades estatales, gobiernos locales y usuarios del agua permite avanzar en la protección de las fuentes naturales y en la rehabilitación de territorios afectados por procesos de degradación.
“El modelo de gestión compartida ha demostrado ser eficaz para conservar los recursos hídricos y asegurar el abastecimiento en el largo plazo”, señaló la autoridad.
El proyecto en Chugur representa una experiencia replicable para otras cuencas del país donde la seguridad hídrica y la restauración de ecosistemas constituyen prioridades estratégicas. Las entidades implicadas reiteraron su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la mejora de la calidad de vida de las comunidades vinculadas a la cuenca Chancay-Lambayeque.
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