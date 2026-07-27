Guerra por la Refinería de Iquitos: rechazan traspaso de activos de Petroperú a ProInversión

Refinería de Iquitos. ProInversión informó recientemente que la presentación de los bloques patrimoniales de Petroperú se realizará entre finales de julio y principios de agosto de 2026. Créditos: DIFUSIÓN

Guardar

El Frente Patriótico de Loreto ha solicitado al Gobierno y a ProInversión que excluyan la infraestructura energética de la Amazonía, actualmente propiedad de Petroperú, del proceso de reorganización patrimonial planteado en los Decretos de Urgencia N.º 010-2025 y N.º 003-2026.

Como se recuerda, en una entrevista con Infobae Perú, el presidente de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, informó que la empresa recibió propuestas de compra por activos en Iquitos, así como en Pucallpa y el lote Z-69, y que todas han sido trasladadas a ProInversión para su evaluación.

El colectivo sostiene que una eventual concesión de la Refinería Iquitos y los terminales de almacenamiento de la Selva pondría en riesgo la seguridad energética, el abastecimiento de combustibles y la economía regional, además de afectar más de 500 empleos directos e indirectos en la zona.

PUBLICIDAD

Petroperú: loretanos rechazan transferencia de la Refinería de Iquitos

La organización remarcó que la infraestructura cumple un rol estratégico que trasciende lo comercial, pues asegura el suministro continuo de combustibles en regiones donde la participación privada es escasa y menos rentable.

Además, señala ue sus precios de venta son fiscalizables, lo que evita la especulación y protege a la región ante eventuales alzas no reguladas. Según el Frente Patriótico, incluir estos activos en bloques para transferencia o concesión colocaría en riesgo la función de equilibrio económico y social que cumple la empresa en la Amazonía.

El colectivo detalló que la Refinería Iquitos, junto con plantas y terminales de almacenamiento, conforma un sistema logístico esencial para la región.

La operación de Petroperú ha permitido asegurar el abastecimiento de combustibles en localidades aisladas, facilitando el transporte fluvial, el funcionamiento de establecimientos de salud, actividades productivas y la atención de emergencias en la frontera amazónica.

PUBLICIDAD

Edmundo Lizarzaburu, presidente del Directorio de Petroperú.

Más de 500 empleos y una cadena de proveedores en riesgo

En términos laborales, la organización advirtió que una eventual concesión de la infraestructura de Petroperú en la Selva afectaría directamente a más de 500 trabajadores, entre empleos directos e indirectos que dependen de la Refinería Iquitos, el poliducto de más de 15 kilómetros y las plantas de ventas en Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Yurimaguas.

Para la organización, cualquier cambio en el esquema operativo podría impactar la estabilidad de cientos de familias y alterar la economía de ciudades amazónicas que dependen de las instalaciones como motor productivo y fuente de servicios.

“Preocupa la falta de claridad en la conformación de los bloques patrimoniales y la existencia de presuntas pugnas entre empresas vinculadas a extrabajadores de Petroperú y capitales extranjeros interesados en los activos de la Selva”, dijo el Frente Patriótico de Loreto.

PUBLICIDAD

Recientemente, ProInversión informó que la presentación de los bloques patrimoniales de Petroperú se realizará entre finales de julio y principios de agosto próximos, mientras que el cronograma actualizado para retomar la primera subasta del nuevo mega-portafolio de inmuebles se estima entre agosto y septiembre de este mismo año.

Petroperú. El reclamo sobre Petroperú en la Amazonía señaló que la red operativa sostiene más de 500 empleos directos e indirectos y una cadena de proveedores.

Iquitos recientemente incrementó su capacidad de almacenamiento

La Refinería Iquitos, operada por Petroperú y ubicada en la provincia de Maynas, procesa hasta 12,000 barriles diarios de petróleo crudo provenientes de lotes como el 95 (PetroTal) y el 8 (Upland) en la selva norte de Loreto.

Esta instalación abastece de combustibles a las regiones de Loreto, San Martín y zonas de Ucayali, desempeñando un papel esencial en la generación eléctrica, el transporte fluvial, las actividades productivas y la aviación, debido a que Loreto no está conectada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y depende principalmente de combustibles líquidos para garantizar el suministro energético.

PUBLICIDAD

Recientemente, Petroperú incrementó la capacidad de almacenamiento de la refinería en 1,68 millones de galones, fortaleciendo así su autonomía operativa y la seguridad del abastecimiento ante eventuales restricciones en el transporte fluvial, especialmente durante los periodos de estiaje.

Según pudo conocer Infobae Perú, la Refinería Iquitos opera actualmente de forma intermitente y procesa alrededor de 10,500 barriles diarios, debido a la falta de crudo mientras se aguarda el ingreso del financiamiento previsto en el DU 003-2026.