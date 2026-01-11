Perú

Si usabas agua sin permiso, tendrás dos años más para arreglar tu situación, anuncia el Gobierno: ¿Qué hay detrás?

En días que se incrementa el costo del agua, las personas que venían usando el recurso fuera del marco legal tendrán un nuevo respiro hasta 2028 gracias a una reciente decisión que involucra a la Autoridad Nacional del Agua

Guardar
En el Perú, el acceso
En el Perú, el acceso a fuentes naturales de agua y los derechos relacionados se regulan mediante licencias, permisos y autorizaciones, que suelen ser intransferibles. A diferencia de otras licencias en el sistema legal, para transferirlas se requiere un procedimiento específico

El Gobierno publicó el Decreto Supremo N° 001-2026-MIDAGRI, que extiende por dos años el plazo para acogerse al procedimiento de formalización del uso del agua regulado en el Decreto Supremo N° 001-2024-MIDAGRI.

Con esta medida, los usuarios que emplean agua de manera pública, pacífica y continua antes del 31 de diciembre de 2014, podrán solicitar licencias hasta el 10 de enero de 2028, ampliando el periodo originalmente previsto, cuyo vencimiento era el 10 de enero de 2026.

MIDAGRI amplía plazo para formalización del uso del agua hasta 2028

El procedimiento de formalización, implementado desde enero de 2024, facilita el acceso a licencias de uso de agua tanto para fines agrarios como domésticos, industriales, turísticos y otros, abarcando recursos hídricos superficiales y subterráneos.

La iniciativa busca regularizar a quienes, pese a usar agua de manera constante y sin conflictos, no contaban con derechos formales, permitiéndoles así evitar sanciones y acceder a beneficios oficiales.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) sustentaron la prórroga en el bajo nivel de formalización alcanzado hasta la fecha. Según datos oficiales, al primer semestre de 2025 solo el 63,62% de las hectáreas bajo riego figuraba como formalizado.

En el caso de los centros poblados, apenas el 17,70% contaba con derechos formalizados para el uso del agua, y aún se identifican miles de pozos sin permisos vigentes, la mayoría asociados a la actividad agraria.

Autoridad Nacional del Agua. La
Autoridad Nacional del Agua. La prórroga permitirá sumar beneficiarios al sistema regularizado, incrementando la eficiencia en la administración y distribución del agua en el territorio peruano.

La formalización del uso de agua será masiva y gratuita tras la prórroga oficial

La extensión del plazo responde a la necesidad de garantizar la continuidad de actividades productivas, agrícolas y poblacionales que dependen del recurso hídrico, así como de brindar seguridad jurídica a los usuarios y permitir una mejor gestión en la planificación y distribución del agua a nivel nacional.

El decreto señala que, de no ampliarse el plazo, se pondría en riesgo la regularización de numerosos usuarios que todavía no han completado el procedimiento por diversas dificultades técnicas y administrativas.

La norma también dispone medidas para adecuar las licencias de uso de agua subterránea conforme al Decreto Legislativo N° 1185, que regula el monitoreo y gestión especial de aguas subterráneas a cargo de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento.

La ANA deberá emitir normas adicionales para asegurar la correcta transición y adecuación de estos derechos, fortaleciendo la gestión integral de los recursos hídricos.

La ANA deberá emitir normas complementarias para transición ordenada en la gestión del agua

El procedimiento de formalización mantiene su carácter masivo y gratuito, facilitando la inclusión de productores agrarios, usuarios domésticos, pequeños industriales y otros sectores.

El objetivo es que todos los usuarios históricos que cumplan con los requisitos puedan obtener una licencia formal, accediendo a los beneficios de la ley y evitando sanciones futuras.

El documento lleva la firma del presidente José Enrique Jerí Oré y del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Germán Cuno Salcedo.

La prórroga representa una oportunidad para que miles de usuarios regularicen su situación, contribuyendo a una gestión más eficiente, transparente y sostenible del recurso hídrico en el país.

La prórroga de la formalización
La prórroga de la formalización del uso de agua beneficia a sectores agrícolas, industriales y domésticos del Perú.

SEDAPAL subirá sus tarifas de agua en Lima y Callao

Recientemente, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) confirmó que, a partir de enero de 2026, las tarifas de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao subirán.

El aumento se implementa en cumplimiento del Decreto Legislativo n.°1620, emitido en diciembre de 2023, y busca asegurar la sostenibilidad financiera de empresas como SEDAPAL.

Para usuarios residenciales, el alza será de 12%, equivalente a S/7,70 más para quienes consumen 16 metros cúbicos mensuales, mientras que los sectores comercial e industrial enfrentarán un incremento del 20%. El impacto se notará en los recibos desde febrero y la medida también afectará a otras regiones, aunque con variaciones menores en el monto.

Organizaciones como la Asociación de Consumidores Elegir Perú han solicitado mayor transparencia sobre el destino de los fondos adicionales y han expresado dudas sobre si el ajuste se reflejará en mejoras reales del servicio.

Temas Relacionados

aguaMIDAGRIMinisterio de Desarrollo Agrario y RiegoANAAutoridad Nacional del AGuaDecreto Supremo N° 001-2024agriculturaperu-economia

Más Noticias

Playas no saludables 2026 para bañistas en Lima: Digesa revela que algunas están en la Costa Verde

Un reciente informe de autoridades sanitarias señala que varios balnearios capitalinos presentan condiciones que ponen en riesgo la salud pública

Playas no saludables 2026 para

Sheyla Rojas se arrepiente de haberse puesto tanto ácido hialurónico: “Me lo quiero quitar”

La exchica reality se mostró un poco incómoda con los resultados actuales de sus intervenciones estéticas, pero afirma que no es tan grave

Sheyla Rojas se arrepiente de

Cuál es el precio de la gasolina más barata de Lima este 11 de enero

El costo de los carburantes cambia diariamente en la capital de Perú

Cuál es el precio de

Paro de transportistas del 15 de enero en Lima y Callao: lo último que se sabe y por qué cambiaría de fecha

El cese de actividades convocado por gremios del sector dejará a miles de usuarios sin unidades y responde a denuncias de inseguridad y ataques criminales que han impactado a choferes y cobrados en el inicio del 2026

Paro de transportistas del 15

El Yacht Club acaba de vencer al Estado peruano y dejará de pagar un peaje clave por el uso del mar: los detalles

La Marina y el Ministerio de Defensa sufrieron tres derrotas consecutivas ante Indecopi y ahora varios clubes exclusivos dejarán atrás los pagos que sostenían hace años

El Yacht Club acaba de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva contra el gobernador del Callao

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga alcanza el 12 %, mientras la mayoría de peruanos sigue sin definir por quién votar

La inquietud de Tomás Gálvez: la investigación por el caso Cuellos Blancos que sigue abierta

Perú se suma a siete países de Latinoamérica y rechaza intento de recontar votos en Honduras y reconoce triunfo de Nasry Asfura

Queman muñeco del presidente José Jerí en Juliaca y exigen justicia por las muertes del 9 de enero

ENTRETENIMIENTO

Sheyla Rojas se arrepiente de

Sheyla Rojas se arrepiente de haberse puesto tanto ácido hialurónico: “Me lo quiero quitar”

Tula Rodríguez podría aparecer en el podcast de Magaly Medina: “La invitaron hace más de un mes”

After Party tras concierto de Bad Bunny en Perú es oficial: todos los detalles del evento

Magaly Medina da detalles de su reciente cirugía: “Este no es el rostro con el que voy a quedar”

Claudio Pizarro derrite corazones en redes con un tierno momento junto a su hija Amara: “Su primer amor”

DEPORTES

Nicole Abreu confirma su salida

Nicole Abreu confirma su salida de Kazoku No Perú al finalizar la temporada: ”Voy a buscar otros rumbos”

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ignacio Tapia, el refuerzo de lujo con pasado en selección de Chile que se une a Atlético Grau para la Liga 1 2026

Bassco Soyer continúa goleando en Portugal: doblete en triunfo ante UD Leiria por la Liga Revelação

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos por la Fase 2 del torneo