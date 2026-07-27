Perú a un paso de tener conexión directa con este paraíso del Caribe: pasajeros evitarán escala en Panamá

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) formalizó un Memorando de Entendimiento con las autoridades aeronáuticas de Barbados, en un esfuerzo conjunto por transformar la conectividad aérea entre Perú y el Caribe.
La firma digital, realizada por las directoras generales de ambos países, marca el inicio de una cooperación que busca superar la dependencia de escalas en terceros países y habilitar rutas directas entre Lima y Bridgetown.
Liberalización aérea y ventajas migratorias impulsan la conectividad
La política peruana de liberalización del transporte aéreo respalda este acuerdo, eliminando restricciones de capacidad para las aerolíneas y permitiendo aprovechar el Acuerdo de Supresión de Visas de Turismo vigente entre Perú y Barbados desde 1972.
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Los ciudadanos peruanos pueden ingresar a Barbados sin visa y permanecer hasta 28 días, lo que facilita el flujo turístico y comercial. Actualmente, los vuelos hacia la isla suelen requerir conexiones en Panamá, con precios de pasajes que rondan los 500 dólares o más, dependiendo de la temporada y la aerolínea.
El memorando permite la aplicación de libertades del aire extendidas (tercera, cuarta y quinta libertad), lo que posibilita que operadores de ambos países transporten pasajeros, carga y correo, tanto en vuelos directos como en rutas combinadas hacia otros destinos de Sudamérica o el Caribe anglófono.
Se estableció la múltiple designación de aerolíneas, lo que fomenta una mayor oferta, tarifas más competitivas y mejores tiempos de conexión. Con ello, se espera fortalecer la competitividad y el acceso a nuevos mercados en beneficio de los usuarios peruanos y caribeños.
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Barbados, destino exclusivo en crecimiento y puerta para el comercio
Barbados se ha consolidado como uno de los destinos más seguros y exclusivos del Caribe. En 2024, la isla recibió más de 704,000 turistas, marcando un récord con un crecimiento superior al 10% respecto al año anterior.
El turismo latinoamericano mostró un incremento de cerca del 40% en 2025, impulsado por la mejora de la conectividad aérea y la ampliación de rutas de aerolíneas como Copa Airlines. El gasto promedio diario por turista ronda los 330 dólares, ubicando a Barbados entre los destinos de mayor costo en la región.
Entre los principales atractivos de la isla destacan Bridgetown, la capital declarada Patrimonio de la Humanidad; Carlisle Bay, conocida por sus aguas cristalinas y el buceo; Harrison’s Cave, famosa por sus formaciones de piedra caliza; Bathsheba, ideal para el surf en la costa este; y Animal Flower Cave, una cueva marina con vistas al Atlántico.
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Proyección regional y oportunidades para el Perú
Para el comercio exterior peruano, Barbados representa un punto estratégico de redistribución aérea hacia las economías de la Comunidad del Caribe (CARICOM).
La flexibilización de libertades aéreas también abre la puerta a vuelos chárter y operaciones no regulares para operadores turísticos, dinamizando la industria hotelera y de viajes en temporadas altas.
Con este acuerdo, el MTC apunta a descentralizar y diversificar la red de transporte nacional, mejorando la integración comercial y turística con el Caribe. Así, la alianza estratégica con Barbados refuerza la presencia peruana en la región y genera nuevas oportunidades para el sector aeronáutico y el comercio exterior.
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