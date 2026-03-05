Ley de Riego Tecnificado: el Estado subsidiará hasta el 80% de la infraestructura de agua a las grandes agroexportadoras

La nueva política de riego tecnificado coincide con beneficios fiscales, como la Ley Chlimper 2.0, que otorga una tasa reducida del 15% en el impuesto a la renta para agroexportadoras.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) publicó el Decreto Supremo N° 002-2026-MIDAGRI, que reglamenta la Ley de Riego Tecnificado con nuevas disposiciones para la promoción, gestión y ejecución de inversiones en sistemas de riego tecnificado, la articulación entre entidades públicas y privadas y la incorporación de innovación tecnológica, con el objetivo de optimizar el uso eficiente y sostenible del agua en la agricultura peruana.

Sin embargo, también permite que el Estado subsidie hasta el 80% de la inversión en infraestructura de riego parcelario a cualquier productor agrícola, incluidas las grandes agroexportadoras del país.

MIDAGRI publica reglamento para la tecnificación del riego agrícola

El reglamento es de aplicación obligatoria para todas las personas naturales y jurídicas dedicadas a la actividad agraria, así como para las entidades públicas y privadas involucradas en la planificación, promoción, financiamiento y ejecución de inversiones en riego tecnificado a nivel nacional.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) lidera la conducción y supervisión de la norma, en coordinación con gobiernos regionales y locales.

En la identificación y priorización de áreas con potencial para riego tecnificado, el reglamento establece:

Elaboración y actualización de inventarios: áreas agrícolas cultivadas bajo riego tradicional, áreas bajo secano con disponibilidad hídrica, tierras con aptitud para pastoreo y disponibilidad hídrica, tierras eriazas con aptitud agrícola y disponibilidad hídrica.

Priorización de zonas con mayores brechas de eficiencia hídrica y déficit de infraestructura.

Planificación de inversiones públicas y cofinanciadas según criterios técnicos, ambientales y sociales.

Las organizaciones de usuarios de agua, comunidades campesinas y asociaciones agrarias son reconocidas como actores clave en la gestión de proyectos de riego.

Respecto a los actores estratégicos en la gestión del agua y la sostenibilidad de los proyectos, el reglamento incorpora:

Organizaciones de usuarios de agua (OUA).

Comunidades campesinas.

Comunidades nativas.

Asociaciones y cooperativas agrarias.

Grupos de gestión agrícola.

Universidades y centros de investigación.

Entidades cooperantes nacionales e internacionales.

Estas organizaciones pueden participar en la gestión, operación y sostenibilidad de los sistemas de riego, en procesos de capacitación y transferencia de tecnología, y en la innovación sectorial.

Subsidios estatales alcanzan hasta el 80% para grandes productores

En cuanto al subsidio estatal para el riego tecnificado, el Estado podrá financiar hasta el 100% de la inversión en infraestructura de riego parcelario para pequeños productores (hasta dos hectáreas).

Para otros beneficiarios, incluidos grandes productores y agroexportadoras, el financiamiento estatal alcanzará hasta el 80% de la inversión en infraestructura de riego parcelario, con un tope de 20 UIT por productor (S/110.000 para 2026).

Las grandes empresas agrícolas y agroexportadoras podrán acceder a un subsidio estatal máximo de 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por productor.

La infraestructura común, como canales o reservorios colectivos, también podrá recibir financiamiento público total. El subsidio es no reembolsable y se canaliza a través de proyectos de inversión pública o cofinanciamiento.

Para acceder al subsidio, los beneficiarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con derecho de uso de agua para riego, acreditado por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

No registrar sanciones vigentes ni obligaciones económicas pendientes vinculadas al uso del agua para riego.

No haber recibido previamente financiamiento público para tecnificación de riego en el predio ni financiar la contrapartida con recursos públicos.

Acreditar la habilitación legal del predio: propiedad, posesión legítima o, en el caso de comunidades, la documentación correspondiente.

Canalizar el acceso al subsidio mediante proyectos de inversión pública o esquemas de cofinanciamiento, siguiendo la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI).

Cumplir con la normativa ambiental, técnica y de planificación sectorial vigente.

En el caso de organizaciones (empresas, asociaciones, cooperativas), estar legalmente constituidas e inscritas en Registros Públicos y tener objeto social vinculado a actividades agrarias o agroproductivas.

El MIDAGRI coordinará la supervisión y la aplicación del reglamento nacional de riego junto con gobiernos regionales y locales.

¿Más beneficios tributarios para conglomerados agroindustriales?

Este reglamento se suma al aprobado en las últimas semanas para la Ley Chlimper 2.0, que amplió los beneficios fiscales a toda la industria de alimentos. La norma permite que conglomerados agroindustriales accedan a una tasa reducida del 15% en el impuesto a la renta y deducciones de hasta 25% por compras a pequeños productores.

Además, empresas dedicadas al envasado y procesamiento, aunque no sean productores primarios, pueden acceder a estos incentivos siempre que el 80% de sus ingresos provenga de actividades agrarias o agroindustriales. El MEF estima que las exenciones fiscales superarían los S/20.000 millones en una década.