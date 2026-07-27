Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 27 de julio

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,4 soles peruanos, manteniéndose sin cambios respecto al cierre previo, mientras que la variación porcentual muestra una disminución del -0,17%. Dow Jones
En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,16%, aunque su variación interanual refleja una bajada del -3,88%.
El tipo de cambio del dólar a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante el último día, reflejando un ambiente de incertidumbre económica. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 2,42%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 6,77%, lo que indica un periodo de relativa estabilidad en el mercado cambiario peruano.
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