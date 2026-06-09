Liberan a los tres miembros de mesas detenidos por presunta alteración de cédulas electorales

Un ciudadano que cumplía su deber cívico como miembro de mesa narra la angustiante experiencia que vivió al ser detenido por supuestas irregularidades en las cédulas de votación. Tras ser liberado, cuenta su versión de los hechos.

El Poder Judicial ordenó la liberación de los tres miembros de mesa electoral detenidos tras la presunta alteración de cédulas de sufragio en el colegio Enrique Milla Ochoa, en Los Olivos. La medida se tomó luego de que la jueza consideró que no existían elementos suficientes para individualizar la responsabilidad de los implicados en la supuesta manipulación de las actas.

El caso de la mesa 061020 en Los Olivos

El domingo, agentes del Ministerio Público intervinieron la mesa de sufragio 061020 en el aula 101 del colegio Enrique Milla Ochoa, ubicada en el distrito de Los Olivos, tras hallar cédulas presuntamente alteradas. Los detenidos fueron identificados como Tomás Eduardo Alegre Díaz, Joseph Hans Aguilar Peñaloza y Martín Antonio Alarcón de la Cruz. El hallazgo de rayones y marcas en las cédulas motivó la detención temporal de los miembros de mesa, en el marco de un operativo de vigilancia electoral.

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Durante el proceso, Martín Antonio Alarcón de la Cruz relató su experiencia tras recuperar la libertad. “Contento por recuperar, ya se hizo justicia, pero nadie me va a quitar estos dos días que he pasado”, expresó.

El miembro de mesa explicó que participó de manera voluntaria y afirmó que los cuestionamientos surgieron por “una rayita” detectada en las cédulas. Según Alarcón, los involucrados firmaron únicamente en la parte posterior de los documentos, sin manipular los rostros ni otros elementos de las cédulas, bajo la supervisión de personeros y testigos.

El abogado de Alarcón precisó que la investigación seguirá su curso. Señaló que la jueza no encontró elementos para individualizar la responsabilidad de cada persona y por eso declaró improcedente el requerimiento de la fiscalía, ordenando la libertad inmediata de los tres.

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Testimonios y situación procesal

Joseph Hans Aguilar Peñaloza, otro de los liberados, agradeció la actuación de los abogados y la jueza del caso.

“Hemos hecho lo que en principio nos habían capacitado, hemos cumplido con todo lo que nos indicaron y con la mayor transparencia y cordialidad hemos ejercido durante el tiempo que hemos estado en mesa”, sostuvo.

Aguilar también explicó que las marcas halladas en ciertas actas serán materia de investigación, pero negó cualquier participación en un acto ilícito.

El abogado de Aguilar subrayó que la persona que denunció el hecho no logró identificar a los responsables de la entrega de las cédulas presuntamente alteradas.

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La experiencia de los detenidos tuvo repercusiones en su salud y estado emocional. Martín Antonio Alarcón de la Cruz manifestó que la detención afectó su bienestar, debido a problemas de presión arterial y episodios de ansiedad.

Según los testimonios recabados, la mesa 061020 se instaló alrededor de las 7:30 de la mañana, aunque la jornada se vio marcada por la intervención de las autoridades. La investigación sobre la presunta alteración de cédulas continuará, con diligencias orientadas a esclarecer cómo se produjeron las marcas en los documentos y si se incurrió en alguna infracción penal.