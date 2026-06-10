Elecciones 2026: Cancillería destaca normalidad en comicios del exterior y avanza el conteo de votos de peruanos migrantes

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.), Carlos Pareja Ríos, confirmó que la segunda vuelta de las Elecciones 2026 se desarrolló “con normalidad” en consulados peruanos de América, Europa, Asia, África y Oceanía.
Según el reporte oficial, la coordinación entre la Cancillería, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las oficinas consulares permitió instalar mesas y garantizar el derecho al sufragio de miles de ciudadanos en el extranjero.
Las actas electorales comenzaron a llegar a Lima desde el mismo lunes, en envíos organizados por valija diplomática desde países como Argentina, Bolivia y otros de la región, así como desde sedes consulares en Europa.
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Funcionarios diplomáticos supervisaron el traslado del material en vuelos comerciales, bajo un esquema de custodia que busca prevenir cualquier alteración.
El director general de Comunidades Peruanas en el Exterior, Pedro Bravo, detalló que la última valija diplomática arribaría el miércoles 10 de junio, completando el proceso de recepción de actas y cédulas de votación utilizadas fuera del país.
El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que este año la legislación electoral exige el retorno de todas las cédulas físicas, no solo de las actas de escrutinio. Este cambio normativo, aprobado por el Congreso, incrementó el volumen de documentos trasladados y extendió los plazos para completar el proceso.
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Cada sobre y cédula pasa por controles de seguridad y es entregado a la sede descentralizada de la ONPE en Jesús María, para su posterior conteo y validación.
Avance del conteo
La ONPE reportó que, hasta las 15:15 horas del martes 9 de junio, el avance nacional de procesamiento de actas de la segunda vuelta presidencial llegó a 96.024%, sobre un universo de 92,766 actas.
En ese total, 89.078 ya fueron contabilizadas, 1,548 estaban pendientes de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y 2,140 permanecían pendientes. En el segmento de voto en el extranjero, el avance fue de 31.420% sobre un total de 2,543 actas, con 799 ya procesadas y 1,695 aún en tránsito o verificación.
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Los primeros resultados del voto exterior reflejan que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lideró con 65.035% (59,981 votos), mientras que Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú) obtuvo 34.965% (32,248 votos).
El avance en este sector es más lento, debido al proceso logístico de traslado internacional y la obligación de entregar físicamente cada cédula y acta.
El ministro Carlos Pareja Ríos subrayó que la participación de peruanos en el exterior reafirma el compromiso democrático y la voluntad de incidir en el futuro político nacional.
Agregó que la jornada transcurrió con orden y adecuada organización, lo que fue destacado también por misiones de observación internacional, como la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y el Centro Carter.
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El gobierno exhortó a la ciudadanía y a las fuerzas políticas a esperar con serenidad la culminación del cómputo de votos y pidió prudencia durante la etapa final del conteo.
Reiteró que los resultados oficiales serán publicados por las autoridades competentes, y que cualquier interpretación anticipada carece de sustento.
Los ciudadanos interesados pueden consultar el avance del escrutinio en la plataforma oficial de la ONPE (https://resultadosegundavuelta.onpe.gob.pe/main/resumen), donde se muestra la actualización de actas procesadas, tanto en el ámbito nacional como internacional, en tiempo real.
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