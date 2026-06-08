Dólar sube tras el resultado de la segunda vuelta en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 8 de junio

Precio del dólar hoy lunes 8 de junio en Perú. El tipo de cambio se cotiza alrededor de S/3,4945, según reporta Bloomberg esta mañana (actualización a las 9:18 a. .m). Se debe recordar que la moneda estadounidense se había disparado el viernes y cerró con gran alza a S/3,4740, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú.
Se debe apuntar también que estos valores se dan tras los primeros resultados electorales que se conocen de la ONPE y el conteo rápido de Transparencai e Ipsos de la segunda vuelta. Si bien Keiko Fujimori lidera el conteo de la ONPE al 93,154 % (con una diferencia de 25 mil 590 votos), en el conteo rápido se daba como primer lugar a Roberto Sánchez.
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El pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para este 2026 aún su proyección a futuro es incierta. Pero ya el conflicto en Medio Oriente claramente ha afectado su valor hacia la apreciación.
Dólar: Compra y venta
Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:
- Compra: S/3,450
- Venta: S/3,485.
Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.
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Tipo de cambio en Sunat
¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:
- Compra: S/3,442
- Venta: S/3,443.
Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.
Operaciones cambiarias hoy
- 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 13 500 millones.
- 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/ 1 700 millones, (b) Depósitos BCRP S/ 3,3 millones y (c) Swap Cambiario Venta S/ 50 millones.
Expectativa del valor del dólar
Luego de la caída sostenida de enero (solo hasta antes del aumento del precio el viernes 30 de enero), las expectativas del mercado, recogidas por el BCRP, cambiaron.
“La expectativa de tipo de cambio para el cierre de 2026 se redujo a un rango de entre S/ 3,34 y S/ 3,46 por dólar”, aclaró el informe del BCRP. Es decir, casi sin un alza tan alta como se esperaba en noviembre. Ahora, ¿a cuánto proyectan el tipo de cambio para fin de 2026?
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- Analistas económicos consultados ven un dólar de S/ 3,34 a fines del 2026. Como muestra, la proyección fue de S/ 3,45 en diciembre)
- Sistema financiero ven un dólar de S/ 3,39 (proyección fue de S/ 3,43 en diciembre)
- Empresas no financieras esperan que el dólar esté a S/ 3,46 (proyección fue de S/ 3,50 en diciembre).
El fortalecimiento del sol peruano
A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.
De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.
No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.
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Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.
Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.
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