Perú concentra el origen ancestral del pallar, especie agrícola con valor nutricional y potencial frente al cambio climático

El Minam presentó un estudio sobre diversidad genética del frijol y pallar en Perú. Difusión

La diversidad genética de los cultivos ocupa un lugar central en las estrategias de conservación y seguridad alimentaria en distintos países. En ese contexto, una reciente investigación presentada en Lambayeque aporta nuevos elementos para comprender la importancia de especies agrícolas que forman parte de la alimentación cotidiana y que, además, representan una reserva biológica de valor para el futuro de la agricultura.

La información difundida por el Ministerio del Ambiente (Minam) pone especial atención en el frijol y el pallar, cultivos presentes en diversas regiones del Perú. El estudio reúne evidencia científica sobre su diversidad genética y sobre la presencia de especies silvestres relacionadas, consideradas fundamentales para la conservación de recursos naturales estratégicos.

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La presentación del documento tuvo lugar en el Museo Nacional de Sicán, ubicado en Ferreñafe. Durante la actividad, autoridades y representantes de instituciones vinculadas al sector agrícola y ambiental destacaron la relevancia de los hallazgos para la gestión de la biodiversidad y para la formulación de políticas orientadas a la protección de recursos genéticos.

Investigación identifica especies de frijol presentes en el país

La publicación titulada “Línea de base de la diversidad del frijol, el pallar y sus parientes silvestres en el Perú con fines de bioseguridad” registra siete especies de frijol del género Phaseolus distribuidas en territorio peruano.

Según el estudio presentado por el Minam, el conjunto identificado incluye cuatro especies domesticadas y tres parientes silvestres. Entre estas últimas figura Phaseolus pachyrrhizoides, una especie endémica que forma parte del patrimonio biológico nacional.

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La investigación destaca además que el Perú constituye un importante centro de diversidad genética para estos cultivos. Esta condición resulta relevante debido a que la variabilidad genética ofrece mayores posibilidades para enfrentar desafíos agrícolas vinculados con factores ambientales y productivos.

Recursos genéticos con potencial para enfrentar desafíos climáticos

La investigación identificó siete especies de frijol del género Phaseolus. Difusión

Durante la presentación del documento, el director general de Diversidad Biológica del Minam, Mirbel Epiquién, señaló que la publicación constituye una herramienta destinada a la protección de recursos genéticos considerados esenciales para la seguridad alimentaria.

De acuerdo con la información expuesta por el funcionario, los parientes silvestres del frijol contienen características genéticas que podrían contribuir al desarrollo de variedades con mayor capacidad de respuesta frente a sequías, plagas y enfermedades.

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Estas condiciones adquieren relevancia en un escenario marcado por eventos climáticos cada vez más frecuentes. El estudio señala que las especies silvestres relacionadas con el frijol se encuentran distribuidas en todas las regiones del país, con una presencia destacada en la zona norte.

Epiquién explicó que “El frijol y el pallar son alimentos de alto valor nutricional que aportan proteínas de calidad, son accesibles para las familias y se adaptan a diversos ecosistemas del país. También contribuyen a una agricultura más sostenible y a mejorar de manera natural la fertilidad de los suelos mediante la fijación de nitrógeno, reduciendo la necesidad de fertilizantes químicos”.

Siete años de trabajo científico en las regiones del Perú

Se registraron cuatro especies domesticadas y tres parientes silvestres. Difusión

La elaboración de la publicación demandó siete años de investigaciones especializadas. Durante ese periodo, equipos técnicos del sector ambiental desarrollaron estudios ecológicos, socioeconómicos y genéticos en las 24 regiones del país.

El proceso permitió recopilar información sobre la distribución de las especies, sus características biológicas y las condiciones en las que se desarrollan. Los datos obtenidos conforman una base científica destinada a respaldar futuras acciones de gestión pública.

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Según el Minam, la información generada servirá para la evaluación de riesgos vinculados con la bioseguridad, además de facilitar la formulación de políticas públicas y fortalecer mecanismos de protección de recursos genéticos.

La investigación también pone atención en la importancia de conservar tanto las especies identificadas como los conocimientos tradicionales asociados a su manejo y aprovechamiento.

De acuerdo con la entidad ambiental, la protección de estos recursos favorece la conservación de la biodiversidad nacional y fortalece la capacidad de respuesta de los sistemas agrícolas frente a fenómenos climáticos extremos.

El documento considera que la preservación de variedades cultivadas y de sus parientes silvestres constituye un componente relevante para mantener opciones de desarrollo agrícola en distintos ecosistemas del país.