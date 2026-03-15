Museo Nacional Sicán celebra 25 años preservando el legado de la cultura Lambayeque: ¿qué tesoros arqueológicos guarda?

Máscara de oro con ojos de esmeralda y joyas funerarias destacan en los 25 años del Museo Nacional Sicán. (Foto: Agencia Andina)

El Museo Nacional Sicán conmemora este 20 de marzo sus 25 años de funcionamiento, consolidado como uno de los principales espacios culturales y turísticos de la costa norte del Perú. Ubicado en la provincia de Ferreñafe, en la región Lambayeque, el recinto alberga una de las colecciones arqueológicas más importantes vinculadas a la civilización Sicán o Lambayeque, conocida por su extraordinario desarrollo en la metalurgia, especialmente en el trabajo del oro.

Desde su apertura, el museo se ha convertido en un centro clave para la preservación, investigación y difusión del legado cultural de esta civilización prehispánica que se desarrolló entre los siglos IX y XII en la costa norte del país. A lo largo de sus salas, los visitantes pueden conocer diversos aspectos de la organización social, religiosa y tecnológica de los antiguos sicanes, cuya influencia marcó la historia cultural de la región.

El recinto también se ha posicionado como un importante atractivo turístico en el norte peruano, al permitir a los visitantes explorar el esplendor de una cultura que destacó por su dominio de la orfebrería, así como por su cerámica y otras expresiones artísticas que reflejan un avanzado nivel de desarrollo cultural.

Máscara de oro con ojos de esmeralda y joyas funerarias revelan el poder de la cultura Sicán. (Foto: Agencia Andina)

Origen e inauguración del museo

El Museo Nacional Sicán fue inaugurado el 20 de marzo de 2001 y se encuentra situado en la avenida Batán Grande, en la carretera que conduce al distrito de Pítipo, en la provincia de Ferreñafe. Su creación fue posible gracias al apoyo financiero y científico del gobierno del Japón, que contribuyó significativamente en el proceso de edificación e implementación del recinto cultural.

Desde su fundación, el museo ha funcionado como una institución técnico-científica dedicada a la investigación, conservación, defensa y difusión del patrimonio cultural Sicán. Este legado constituye un capítulo relevante dentro de la historia del antiguo pueblo Muchik o Mochica, que habitó la costa norte del Perú entre los años 800 y 1200 d. C.

A través de un guion museográfico cuidadosamente diseñado, el museo busca acercar al público al proceso histórico y cultural de la civilización Lambayeque, permitiendo comprender el contexto en el que surgieron sus principales manifestaciones artísticas, religiosas y tecnológicas.

Máscara de oro con ojos de esmeralda y joyas funerarias revelan el poder de la cultura Sicán. (Foto: Agencia Andina)

Colección arqueológica y Sala del Oro

El museo exhibe actualmente 356 piezas arqueológicas elaboradas por la cultura Sicán o Lambayeque, cuya presencia en la costa norte se extendió aproximadamente entre los años 900 y 1100 d. C. Estas piezas permiten observar el notable desarrollo de los sicanes en áreas como la metalurgia, la cerámica y la elaboración de ornamentos rituales.

Uno de los principales atractivos del recinto es la denominada Sala del Oro, donde se exhiben alrededor de 200 piezas elaboradas con este metal precioso. Muchas de ellas forman parte del ajuar funerario de una tumba de élite considerada una de las más ricas excavadas científicamente en el continente americano.

Entre los objetos más representativos destaca una máscara de oro pintada de color rojo con ojos de esmeralda, descubierta en 1991 por los investigadores Izumi Shimada y Carlos Elera durante las excavaciones realizadas en el templo mausoleo de la Huaca del Oro, en el Santuario Histórico Bosque de Pómac.

Joyas de oro, esmeraldas y cerámica revelan el avanzado arte de la cultura Lambayeque. (Foto: Agencia Andina)

Hallazgos arqueológicos y valor histórico

El recorrido del museo permite a los visitantes conocer distintos aspectos de la antigua capital de la cultura Sicán en la zona de Batán Grande. Entre las exhibiciones se incluye una maqueta a escala de la Huaca del Oro y piezas de cerámica recuperadas en el sitio arqueológico.

Asimismo, se presentan réplicas de los patrones de entierro hallados en dos tumbas descubiertas en Huaca Loro, lo que permite comprender mejor las concepciones funerarias y religiosas de esta civilización. Estos espacios recrean la manera en que los sicanes concebían la muerte y el tránsito hacia el mundo espiritual.

En otras salas se exhiben dioramas que explican las técnicas utilizadas en la fabricación de cerámica y el trabajo en metales, desde la extracción del mineral hasta el acabado final mediante procedimientos como martillado, fundido o calado.

Museo Nacional Sicán celebra 25 años como guardián del patrimonio de la cultura Lambayeque. (Foto: Agencia Andina)

Función educativa y cultural del museo

Además de su valor arqueológico, el museo cumple un papel fundamental en la promoción de la identidad cultural en Lambayeque. El recinto es considerado un referente de la cultura viva en la zona altoandina de Ferreñafe y de la matriz étnico-cultural Muchik que forma parte del mundo mestizo de la región.

El museo también cumple una función educativa al acercar el conocimiento del pasado a estudiantes, investigadores y visitantes nacionales e internacionales interesados en la historia prehispánica del Perú.

Asimismo, forma parte del programa Museos Abiertos, iniciativa del Ministerio de Cultura que permite el ingreso gratuito a los museos administrados por el Estado el primer domingo de cada mes.

Coronas, pantorrilleras y máscaras de oro reflejan la maestría metalúrgica de la cultura Sicán. (Foto: Agencia Andina)

Modernización y proyectos futuros

El Museo Nacional Sicán también avanza en un proceso de modernización orientado a mejorar la experiencia de los visitantes y fortalecer la conservación de su patrimonio arqueológico. Según informó Carlos Wester La Torre, jefe de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, durante el año 2025 se ejecutó una inversión aproximada de nueve millones de soles que permitió culminar la primera etapa de este proceso.

Para el 2026 se prevé continuar con la segunda y tercera fase del proyecto, que incluyen la construcción de nueva infraestructura y el mejoramiento integral del sistema de iluminación del museo, medidas destinadas a optimizar la exhibición de las piezas y reforzar la preservación del legado cultural Sicán.