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Karen Schwarz agradece elogios de Keiko Fujimori por su marca de fajas y se defiende de críticas: “No necesito que todos piensen como yo”

La exconductora celebró el gesto de la presidenta electa, quien elogió las prendas de su marca Valente, y pidió separar la política del reconocimiento al esfuerzo femenino

La empresaria compartió el agradecimiento de la mandataria electa y destacó el valor de apoyar a mujeres peruanas que apuestan por sus sueños. De esta manera, no hizo caso a las críticas. IG

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La exconductora de televisión Karen Schwarz compartió su emoción tras recibir un saludo público de Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú, quien le agradeció por haberle hecho llegar prendas de su marca de fajas, Valente. A través de su cuenta de Instagram, la esposa de Ezio Oliva difundió el video en el que Fujimori expresa su gratitud y comenta la experiencia de usar las prendas. “Quiero también agradecer a Karen Schwarz, que me mandó prendas de la marca Valente y me sentí muy cómoda”, señaló la mandataria, quien resaltó la calidad del producto y la atención recibida.

El gesto se produjo luego de que el equipo de Valente, liderado por mujeres, enviara un paquete cuidadosamente preparado para la presidenta electa, con una carta personal redactada por Schwarz.

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Responde a las criticas

En su mensaje, Karen Schwarz remarcó que la iniciativa de enviar las prendas a la mandataria no tuvo motivación política y respondió a quienes la cuestionaron por el gesto. “Sé que este post va a incomodar a algunos. Y lo respeto. Pero antes de que alguien intente ponerme una etiqueta política, quiero decir algo muy claro: esto no tiene nada que ver con derechas, izquierdas ni partidos”, escribió. La empresaria enfatizó que lo que la motivó fue el reconocimiento de una mujer a otra y el orgullo de compartir el fruto de su trabajo con alguien que atraviesa un momento trascendental en su vida.

La reacción de Schwarz ante el saludo de Fujimori fue de satisfacción y alegría, y así lo expresó en su publicación: “Tiene que ver con lo que siento como mujer frente a otra mujer que decidió compartir su experiencia con un emprendimiento que llevo construyendo con el alma desde hace casi cinco años.” Schwarz insistió en la necesidad de aprender a separar las diferencias políticas de la capacidad de reconocer un gesto genuino, y agradeció a la presidenta electa por compartir su experiencia y apoyar a su marca.

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El episodio generó reacciones diversas en redes sociales, tanto de felicitación como de crítica, lo que llevó a Schwarz a reiterar su postura apartada del debate político. “No necesito que todos piensen como yo, pero sí creo que ya es hora de aprender a separar las diferencias políticas de la capacidad de reconocer un gesto genuino”, insistió.

“Gracias, Keiko Fujimori, por compartir tu experiencia y por apoyar a Valente. Y, de corazón, ojalá ese mismo apoyo llegue a muchos más emprendedores peruanos que, todos los días, se juegan el todo por el todo para sacar adelante sus sueños”, insistió Karen, haciendo caso omiso a los cuestionamientos.

Karen Schwarz se emociona por elogios de Keiko Fujimori.
Karen Schwarz se emociona por elogios de Keiko Fujimori.

Yirko Sivirich le ayudó

La historia detrás del envío fue relatada por Schwarz en detalle a través de un video. Contó que la idea surgió de Vanessa Rodríguez, gerenta general de Valente, quien le propuso contactar a la presidenta electa. Tras coincidir en las prendas que podían quedarle a Keiko Fujimori, Schwarz encontró el canal adecuado a través del diseñador peruano Yirko Sivirich, quien confeccionó los trajes de la mandataria. “Lo que más me gustó es que él no me dijo no en ningún momento. Me dijo: ‘Si quieres, yo se lo doy’. Y había que poner manos a la obra”, recordó Schwarz, describiendo el proceso de preparación y la carta personal enviada junto al paquete.

En la misiva, Schwarz se dirigió a Fujimori más allá de su rol político, enfocándose en su faceta personal y familiar. “Hoy no pienso en el cargo que estás por asumir, sino en la mujer que eres, en la mamá, la hija, la hermana, la amiga. En esa mujer que, como todas nosotras, ha tenido que encontrar fuerzas incluso en los días más difíciles”, redactó. Karen concluyó la carta expresando su deseo de que las prendas sean un recordatorio de la importancia de cuidar la identidad personal detrás de los títulos y responsabilidades.

El gesto fue celebrado por el equipo de Valente, integrado íntegramente por mujeres. Schwarz agradeció a su staff por el esfuerzo y el compromiso, así como al diseñador Yirko Sivirich y a otras personas que facilitaron la entrega. “Darnos la mano entre peruanos es lo más bonito que tenemos. Te respeto como profesional y como ser humano”, expresó Schwarz sobre el diseñador.

La empresaria también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el valor del emprendimiento en el país. “Ojalá ese mismo apoyo llegue a muchos más emprendedores peruanos que, todos los días, se juegan el todo por el todo para sacar adelante sus sueños”, manifestó Schwarz, quien resaltó el impacto que tiene el reconocimiento en la motivación y el crecimiento de los negocios liderados por mujeres en el Perú.

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori elogió el emprendimiento de Karen Schwarz. - Crédito Presidencia

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