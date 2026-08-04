Naldy Saldaña denunció acoso por parte de director de La Bella Luz: orquestas de cumbia se solidarizan con la cantante

La denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el director musical de la orquesta La Bella Luz motivó un amplio respaldo en el ambiente artístico. La cantante formalizó una acusación por acoso sexual y tocamientos indebidos ante la Policía Nacional del Perú, hechos que ocurrieron durante su permanencia en la agrupación. La artista entregó pruebas documentales y registros de cámaras de seguridad.
El caso tomó notoriedad luego de que la propia Saldaña reveló detalles de su experiencia en entrevistas y medios de comunicación. “La situación se repitió en varias ocasiones durante los viajes en bus de la orquesta. Al dirigirme a los servicios higiénicos, el director musical me tocaba los glúteos. Esto me obligaba a apresurarme para evitar nuevas agresiones”, declaró la cantante.
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Ante la falta de respaldo por parte de los propietarios del grupo, la artista optó por dejar la orquesta y avanzar con la denuncia formal. “El silencio y la falta de respaldo de los propietarios de la orquesta me llevó a tomar la decisión de dejar el grupo y acudir a la Policía. No encontré el apoyo necesario dentro de la agrupación”, afirmó.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) intervino tras la denuncia. En un comunicado, la entidad puso a disposición de Saldaña los servicios gratuitos del Programa Nacional Warmi Ñan, que incluyen atención psicológica, social y legal. El MIMP instó a las autoridades judiciales a actuar con celeridad y expresó su rechazo a cualquier manifestación de violencia sexual en espacios laborales.
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Las agrupaciones Hermanos Yaipén, Papillón, Tommy Portugal, Marisol y La Magia del Norte, Caribeños de Guadalupe, Armonía 10 de Walther Lozada, Amor Rebelde y Amaya Hermanos manifestaron su apoyo a la cantante y exigieron justicia, remarcando que la violencia no puede ser normalizada en la industria musical. Las muestras de solidaridad circularon en plataformas digitales y recibieron respaldo de seguidores y colegas del género.
Cancelación de la serie sobre La Bella Luz
La repercusión del caso tuvo consecuencias en la industria audiovisual. Del Barrio Producciones, que preparaba una serie sobre la historia de La Bella Luz, anunció la cancelación del proyecto. “No podemos ni debemos avanzar en un proyecto audiovisual que retrate a una agrupación mientras una persona señalada en una denuncia de esta gravedad continúe formando parte de ella”, expresó la productora en su comunicado oficial.
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Hasta la fecha, la orquesta La Bella Luz no ha emitido un pronunciamiento sobre el caso. El proceso legal continúa abierto y diversas voces del espectáculo insisten en la importancia de erradicar la violencia de género del entorno laboral y artístico.
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