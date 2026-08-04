Perú
Agregar Infobae enGoogle

Naldy Saldaña denunció acoso por parte de director de La Bella Luz: orquestas de cumbia se solidarizan con la cantante

A través de las redes sociales, diversas agrupaciones musicales expresaron su respaldo ante la denuncia de la cantante e hicieron un llamado a la justicia

La cantante Naldy Saldaña, voz principal de la orquesta La Bella Luz, denuncia públicamente a César Sánchez Chavesta, director musical del grupo, por acoso y tocamientos indebidos. El informe presenta la denuncia policial y un video de cámara de seguridad que captó el momento de la agresión. ATV/ Magaly TV La Firme.
Guardar

La denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el director musical de la orquesta La Bella Luz motivó un amplio respaldo en el ambiente artístico. La cantante formalizó una acusación por acoso sexual y tocamientos indebidos ante la Policía Nacional del Perú, hechos que ocurrieron durante su permanencia en la agrupación. La artista entregó pruebas documentales y registros de cámaras de seguridad.

El caso tomó notoriedad luego de que la propia Saldaña reveló detalles de su experiencia en entrevistas y medios de comunicación. “La situación se repitió en varias ocasiones durante los viajes en bus de la orquesta. Al dirigirme a los servicios higiénicos, el director musical me tocaba los glúteos. Esto me obligaba a apresurarme para evitar nuevas agresiones”, declaró la cantante.

PUBLICIDAD

Ante la falta de respaldo por parte de los propietarios del grupo, la artista optó por dejar la orquesta y avanzar con la denuncia formal. “El silencio y la falta de respaldo de los propietarios de la orquesta me llevó a tomar la decisión de dejar el grupo y acudir a la Policía. No encontré el apoyo necesario dentro de la agrupación”, afirmó.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.
Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) intervino tras la denuncia. En un comunicado, la entidad puso a disposición de Saldaña los servicios gratuitos del Programa Nacional Warmi Ñan, que incluyen atención psicológica, social y legal. El MIMP instó a las autoridades judiciales a actuar con celeridad y expresó su rechazo a cualquier manifestación de violencia sexual en espacios laborales.

PUBLICIDAD

Las agrupaciones Hermanos Yaipén, Papillón, Tommy Portugal, Marisol y La Magia del Norte, Caribeños de Guadalupe, Armonía 10 de Walther Lozada, Amor Rebelde y Amaya Hermanos manifestaron su apoyo a la cantante y exigieron justicia, remarcando que la violencia no puede ser normalizada en la industria musical. Las muestras de solidaridad circularon en plataformas digitales y recibieron respaldo de seguidores y colegas del género.

Un comunicado oficial de Armonía 10 de Walther Lozada con el título 'COMUNICADO' en morado, sobre un fondo con degradado rosa y blanco
Un comunicado de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada expresa su rechazo al acoso y su solidaridad con la cantante Naldy Saldaña tras su denuncia.
Mensaje de texto blanco sobre pantalla oscura de Tommy Portugal a Naldy Saldaña. Emojis de puño, cara enojada, manos de corazón, cara sonriente
Tommy Portugal publicó un mensaje de apoyo en redes sociales para la cantante Naldy Saldaña, tras su denuncia de acoso contra el director de La Bella Luz.
Comunicado de Amor Rebelde en fondo blanco con texto negro, incluye el hashtag #JUSTICIAPARANALDY y el logo de la orquesta
Amor Rebelde emite un comunicado de respaldo a Naldy Saldaña, quien denunció acoso por parte del director de La Bella Luz, en un llamado por justicia y espacios seguros.
Una imagen muestra un comunicado de prensa de fondo blanco con texto en negro y un título en rosa que dice 'COMUNICADO'. Al pie, el logo 'Caribeños de Guadalupe' en rosa
El comunicado de la orquesta Caribeños de Guadalupe manifiesta su apoyo y solidaridad con Naldy Saldaña por la denuncia de acoso que realizó la cantante.
Fondo degradado rosa y morado, texto blanco "#JUSTICIAPARANALDY", comunicado de solidaridad y llamado a autoridades, logo blanco y rosa "Amaya HNOS"
La orquesta Amaya HNOS manifiesta su solidaridad con Naldy Saldaña y hace un llamado a las autoridades y medios para denunciar el acoso laboral en el entorno musical.
Cartel con fondo morado y texto blanco: 'Comunicado'. Agrupación Papillón expresa solidaridad con Naldy Saldaña. Firma: Papillón La del Rico Vacilón
La agrupación de cumbia Papillón La del Rico Vacilón publica un comunicado que expresa su solidaridad con la cantante Naldy Saldaña tras la denuncia de acoso.
Un comunicado de Marisol y La Magia del Norte en un fondo blanco, con el logo de la orquesta y una foto de Marisol, la cantante principal
La Empresa Musical Marisol y La Magia del Norte publica un comunicado para solidarizarse con Naldy Saldaña ante su denuncia de acoso y rechazar conductas delictivas.
Comunicado de texto en fondo blanco con encabezado negro "COMUNICADO", logo "Hnos Yaipén Walter y Javier" en amarillo y azul
Hermanos Yaipén emite un comunicado en el que expresa su solidaridad con la cantante Naldy Saldaña frente a una situación de acoso y abuso.

Cancelación de la serie sobre La Bella Luz

La repercusión del caso tuvo consecuencias en la industria audiovisual. Del Barrio Producciones, que preparaba una serie sobre la historia de La Bella Luz, anunció la cancelación del proyecto. “No podemos ni debemos avanzar en un proyecto audiovisual que retrate a una agrupación mientras una persona señalada en una denuncia de esta gravedad continúe formando parte de ella”, expresó la productora en su comunicado oficial.

Del Barrio Producciones suspende el proyecto de serie basado en la historia de la orquesta La Bella Luz.
Del Barrio Producciones suspende el proyecto de serie basado en la historia de la orquesta La Bella Luz.

Hasta la fecha, la orquesta La Bella Luz no ha emitido un pronunciamiento sobre el caso. El proceso legal continúa abierto y diversas voces del espectáculo insisten en la importancia de erradicar la violencia de género del entorno laboral y artístico.

Temas Relacionados

Naldy SaldañaLa Bella Luzacoso sexualperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno de Keiko Fujimori evaluará impacto de los 16 feriados nacionales: “Sí tenemos que analizar”

El Ejecutivo no tiene como posición actual reducir feriados, pero el Ministerio de Trabajo sí impulsará evaluar técnicamente el impacto de estas fechas libres de los trabajadores

Gobierno de Keiko Fujimori evaluará impacto de los 16 feriados nacionales: “Sí tenemos que analizar”

Pedro García cuestionó a Alianza Lima por no tener CAR: “No puede estar alquilando, hasta Javier Mascherano tiene uno”

El periodista deportivo se pronunció por la ausencia de un centro de alto rendimiento en el club ‘blanquiazul’, y citó al exjugador argentino, que tiene un predio en su país

Pedro García cuestionó a Alianza Lima por no tener CAR: “No puede estar alquilando, hasta Javier Mascherano tiene uno”

Acoso en La Bella Luz: Del Barrio Producciones, de Michelle Alexander, cancela serie tras grave denuncia de Naldy Saldaña

El testimonio de la exintegrante y la investigación fiscal motivaron la suspensión inmediata del proyecto televisivo, que buscaba retratar la historia de la popular agrupación de cumbia

Acoso en La Bella Luz: Del Barrio Producciones, de Michelle Alexander, cancela serie tras grave denuncia de Naldy Saldaña

Denuncia de Naldy Saldaña por acoso sexual: ¿Cuántos años de prisión podría recibir el director de La Bella Luz?

Infobae Perú conversó con Diana Pérez, abogada penalista del estudio Iuralex, para conocer las consecuencias legales contra César Sánchez Chavesta tras grave denuncia

Denuncia de Naldy Saldaña por acoso sexual: ¿Cuántos años de prisión podría recibir el director de La Bella Luz?

Luis Rubio deja a Rafael López Aliaga y renuncia a su candidatura a la alcaldía de Lima

A pesar de que el líder de Renovación Popular aseguró que el médico cirujano no dimitiría, al final sí lo hizo. Rubio invocó “razones estrictamente personales”

Luis Rubio deja a Rafael López Aliaga y renuncia a su candidatura a la alcaldía de Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Luis Rubio deja a Rafael López Aliaga y renuncia a su candidatura a la alcaldía de Lima

Luis Rubio deja a Rafael López Aliaga y renuncia a su candidatura a la alcaldía de Lima

Obras para mitigar efectos del Fenómeno El Niño no podrán ejecutarse en cuatro meses, advierte diputado de Piura

Presentan proyecto para derogar las ‘leyes procrimen’ del anterior Congreso

Vladimiro Montesinos cumplió su condena de 25 años por el caso Barrios Altos y busca salir de prisión

Primer proyecto de Ley propone acabar con la virtualidad para diputados y senadores en el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Acoso en La Bella Luz: Del Barrio Producciones, de Michelle Alexander, cancela serie tras grave denuncia de Naldy Saldaña

Acoso en La Bella Luz: Del Barrio Producciones, de Michelle Alexander, cancela serie tras grave denuncia de Naldy Saldaña

Karen Schwarz agradece elogios de Keiko Fujimori por si marca de fajas y se defiende de críticas: “No necesito que todos piensen como yo”

Sheyla Rojas lanza mensaje tras ser captada en viaje con Joaquín Ramírez: “El hombre más dulce entra en tu vida”

Enfrentamiento en vivo entre Pati Lorena y Pamela López marca el estreno de su programa: “A usted le gustaba Paul Michael”

Excantante de La Bella Luz denuncia acoso por parte del director musical: “Me empieza a tocar e intenta besarme”

DEPORTES

Pedro García cuestionó a Alianza Lima por no tener CAR: “No puede estar alquilando, hasta Javier Mascherano tiene uno”

Pedro García cuestionó a Alianza Lima por no tener CAR: “No puede estar alquilando, hasta Javier Mascherano tiene uno”

Perú inicia su camino en la Copa Sudamericana de vóley masculino 2026: ¿Qué necesita para clasificar a las semifinales?

Perú vs Estados Unidos en setiembre: día y estadio del amistoso confirmado por fecha FIFA 2026

Canal exclusivo que transmitirá la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026 con participación de Perú

Quién es Simone Biles y por qué su presencia en Lima a un año de los Juegos Panamericanos es un hito histórico