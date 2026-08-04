Naldy Saldaña denunció acoso por parte de director de La Bella Luz: orquestas de cumbia se solidarizan con la cantante

La cantante Naldy Saldaña, voz principal de la orquesta La Bella Luz, denuncia públicamente a César Sánchez Chavesta, director musical del grupo, por acoso y tocamientos indebidos. El informe presenta la denuncia policial y un video de cámara de seguridad que captó el momento de la agresión. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La denuncia presentada por Naldy Saldaña contra el director musical de la orquesta La Bella Luz motivó un amplio respaldo en el ambiente artístico. La cantante formalizó una acusación por acoso sexual y tocamientos indebidos ante la Policía Nacional del Perú, hechos que ocurrieron durante su permanencia en la agrupación. La artista entregó pruebas documentales y registros de cámaras de seguridad.

El caso tomó notoriedad luego de que la propia Saldaña reveló detalles de su experiencia en entrevistas y medios de comunicación. “La situación se repitió en varias ocasiones durante los viajes en bus de la orquesta. Al dirigirme a los servicios higiénicos, el director musical me tocaba los glúteos. Esto me obligaba a apresurarme para evitar nuevas agresiones”, declaró la cantante.

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Ante la falta de respaldo por parte de los propietarios del grupo, la artista optó por dejar la orquesta y avanzar con la denuncia formal. “El silencio y la falta de respaldo de los propietarios de la orquesta me llevó a tomar la decisión de dejar el grupo y acudir a la Policía. No encontré el apoyo necesario dentro de la agrupación”, afirmó.

Naldy Saldaña, excantante de La Bella Luz acusa a director musical de besarla a la fuerza: caso ya está en Fiscalía. Captura: Magaly TV La Firme.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) intervino tras la denuncia. En un comunicado, la entidad puso a disposición de Saldaña los servicios gratuitos del Programa Nacional Warmi Ñan, que incluyen atención psicológica, social y legal. El MIMP instó a las autoridades judiciales a actuar con celeridad y expresó su rechazo a cualquier manifestación de violencia sexual en espacios laborales.

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Las agrupaciones Hermanos Yaipén, Papillón, Tommy Portugal, Marisol y La Magia del Norte, Caribeños de Guadalupe, Armonía 10 de Walther Lozada, Amor Rebelde y Amaya Hermanos manifestaron su apoyo a la cantante y exigieron justicia, remarcando que la violencia no puede ser normalizada en la industria musical. Las muestras de solidaridad circularon en plataformas digitales y recibieron respaldo de seguidores y colegas del género.

Un comunicado de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada expresa su rechazo al acoso y su solidaridad con la cantante Naldy Saldaña tras su denuncia.

Tommy Portugal publicó un mensaje de apoyo en redes sociales para la cantante Naldy Saldaña, tras su denuncia de acoso contra el director de La Bella Luz.

Amor Rebelde emite un comunicado de respaldo a Naldy Saldaña, quien denunció acoso por parte del director de La Bella Luz, en un llamado por justicia y espacios seguros.

El comunicado de la orquesta Caribeños de Guadalupe manifiesta su apoyo y solidaridad con Naldy Saldaña por la denuncia de acoso que realizó la cantante.

La orquesta Amaya HNOS manifiesta su solidaridad con Naldy Saldaña y hace un llamado a las autoridades y medios para denunciar el acoso laboral en el entorno musical.

La agrupación de cumbia Papillón La del Rico Vacilón publica un comunicado que expresa su solidaridad con la cantante Naldy Saldaña tras la denuncia de acoso.

La Empresa Musical Marisol y La Magia del Norte publica un comunicado para solidarizarse con Naldy Saldaña ante su denuncia de acoso y rechazar conductas delictivas.

Hermanos Yaipén emite un comunicado en el que expresa su solidaridad con la cantante Naldy Saldaña frente a una situación de acoso y abuso.

Cancelación de la serie sobre La Bella Luz

La repercusión del caso tuvo consecuencias en la industria audiovisual. Del Barrio Producciones, que preparaba una serie sobre la historia de La Bella Luz, anunció la cancelación del proyecto. “No podemos ni debemos avanzar en un proyecto audiovisual que retrate a una agrupación mientras una persona señalada en una denuncia de esta gravedad continúe formando parte de ella”, expresó la productora en su comunicado oficial.

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Del Barrio Producciones suspende el proyecto de serie basado en la historia de la orquesta La Bella Luz.

Hasta la fecha, la orquesta La Bella Luz no ha emitido un pronunciamiento sobre el caso. El proceso legal continúa abierto y diversas voces del espectáculo insisten en la importancia de erradicar la violencia de género del entorno laboral y artístico.