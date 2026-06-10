Natalia Salas explica por qué le extraerán los ovarios y las trompas como parte de su tratamiento contra el cáncer: “Con todo menos miedo”

La actriz Natalia Salas revela que se someterá a una cirugía preventiva para extirpar sus ovarios y trompas de Falopio. Con optimismo y fortaleza, comparte los detalles de esta decisión médica para evitar una recurrencia del cáncer. Video: América TV / América Espectáculos

La actriz peruana Natalia Salas confirmó ante las cámaras de ‘América Espectáculos’ que se someterá próximamente a una cirugía preventiva para la extracción de sus ovarios y trompas de Falopio, una medida recomendada por su equipo oncológico para reducir las posibilidades de una reaparición del cáncer de mama.

La intervención, que ya había sido programada en dos ocasiones anteriores sin poder concretarse por complicaciones de salud, tiene fecha definida para este mes, en junio de 2026. “Ya la había programado dos veces antes, pero por una cosa u otra se tenía que reprogramar. Mi ginecólogo me dice: ‘Natalia, ahora sí’. Doctor, la tercera es la vencida”, relató la actriz.

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Salas explicó que la cirugía se enfoca en los ovarios y las trompas porque son los órganos responsables de la producción hormonal, factor determinante en el tipo de cáncer que padeció. El útero no será retirado. “Es modo de prevención que me lo recomendó mi oncólogo. Con todo menos miedo. Los ovarios y las trompas. El útero no porque las hormonas están en los ovarios y las trompas, no lo sabía”, precisó en declaraciones a América Espectáculos.

En una conversación paralela con el podcast ‘La tacita de café’, de Radio Felicidad, la actriz también detalló los controles mensuales a los que se somete: “A mí me sacan sangre todos los meses para ver cómo está mi hígado, cómo están mis defensas, mis glóbulos, mis segmentados, mis monocitos, mis leucocitos. Dependiendo de cómo esté eso sigo con el tratamiento o lo tengo que pausar”, indicó.

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Natalia Salas anunció una cirugía preventiva para extraer los ovarios y las trompas de Falopio y reducir el riesgo de que el cáncer de mama regrese.

Un proceso de cuatro años con una recaída en 2025

El diagnóstico de cáncer de mama hormonal tipo luminal A de Salas data de agosto de 2022. En ese momento, la actriz, conocida por su papel de Andrea en ‘Al Fondo Hay Sitio’, se sometió a una mastectomía total, extracción de ganglios y pezón, quimioterapia, radioterapia e inducción médica de la menopausia.

En octubre de 2025, tras un control rutinario que incluyó escáner, tomografía y gammagrafía, se detectó una partícula cancerígena en una vértebra, lo que los especialistas clasificaron como una metástasis ósea localizada. Ese hallazgo la llevó a pausar su carrera y concentrarse en un nuevo esquema de tratamiento que incluyó radiocirugías, fijadores óseos y un régimen antihormonal más intenso.

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La cirugía de ovarios y trompas que ahora confirma forma parte de ese esquema. La primera vez que fue programada no pudo realizarse porque Salas presentó una tos intensa que contraindicaba la intervención.

En mayo de 2026, la actriz informó que sus exámenes más recientes arrojaron resultados positivos y que su organismo respondía bien al tratamiento. Sus médicos expresaron satisfacción con la evolución. “Estamos avanzando, vamos sanando, vamos curando, soñando, creando y viviendo emociones”, expresó.

La actriz peruana relató que tomará todas las medidas necesarias para restablecer su salud y compartir su vida junto a su pequeño pese al cáncer que padece | YouTube

La maternidad como motor del proceso

Uno de los momentos más directos de las declaraciones de Salas llegó cuando habló sobre su hijo Leandro y el papel que ocupa en sus decisiones médicas. En el podcast de Radio Felicidad, la actriz confesó que antes de ser madre no solía temerle a la muerte, pero que la llegada del niño modificó esa perspectiva de raíz. “Yo no me puedo morir porque tengo un hijo”, afirmó con firmeza.

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La actriz también señaló que la enfermedad transformó su forma de tomar decisiones y que hoy prioriza su bienestar emocional. “No estoy dispuesta a negociar mi paz mental”, declaró, y recordó que incluso estuvo a punto de abandonar una obra en la que participó durante diez años por considerar que el ambiente de trabajo no era saludable.

Salas también agradeció públicamente el respaldo de su esposo, Sergio Coloma, a quien describió como un apoyo fundamental desde el inicio del proceso. “Tengo una fortaleza, tengo un motor, tengo un aliciente, tengo una cosa que me empuja, que son ellos dos: mi hijo y mi esposo”, sostuvo la actriz y cantante.

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Pese a los comentarios negativos que recibe en redes sociales, la actriz afirmó que no responde ni bloquea a quienes le envían mensajes hostiles. “Estoy convencida de que todo lo que uno hace, se regresa”, indicó.

La actriz y cantante Natalia Salas anuncia su participación en el espectáculo "Una historia bien contada" junto a la reconocida orquesta Hermanos Yaipén. En esta entrevista, revelan detalles de su colaboración que incluirá canto y actuación. Video: América TV / América Espectáculos

Asimismo, agradeció el respaldo de sus seguidores: “Agradezco un montón a la gente que está orando por mí, que me manda mensajes de aliento. Creo mucho en la oración y en el mandar energía bonita y lo agradezco de todo corazón”, expresó en América Espectáculos.

En paralelo a su proceso de salud, Salas tiene compromisos artísticos activos. La actriz participará en el espectáculo “Una historia bien contada” junto a los Hermanos Yaipén, programado para el 20 de junio en el Gran Teatro Nacional de Lima. Walter Yaipén elogió su desempeño durante los ensayos: “Tremenda, tiene buen registro de voz. Este 20 va a ser algo espectacular”, afirmó el músico.

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