Costa peruana rompe récords de calor en junio: Jayanca, Huarmey y Lima registran temperaturas históricas asociadas a El Niño Costero

Temperaturas récord fueron registradas entre el 3 y 7 de junio en localidades como Jayanca, Huarmey y Lima. | Foto composición: Infobae Perú

La persistencia de temperaturas inusualmente elevadas en distintos puntos de la costa peruana empieza a generar preocupación entre las autoridades encargadas del monitoreo climático. En pleno periodo de transición hacia el invierno, diversas localidades registran valores que superan ampliamente los promedios habituales para esta época del año, tanto durante el día como en la noche.

Los registros más recientes muestran que el calentamiento del mar frente al litoral peruano mantiene una influencia directa sobre las condiciones atmosféricas. Esta situación se refleja en temperaturas del aire superiores a las esperadas y en una sensación térmica poco común para los meses de otoño e inicio del invierno.

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Especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advierten que estas condiciones no constituyen un episodio aislado. Las proyecciones climáticas apuntan a que el calentamiento observado en el océano podría prolongarse durante los próximos meses e incluso extender sus efectos hasta 2027, escenario que obliga a reforzar las acciones de vigilancia y preparación.

Récords de temperatura marcan el inicio de junio

Durante los primeros días de junio, varias estaciones meteorológicas de la costa peruana registraron temperaturas máximas sin precedentes para este periodo del año. Entre el 3 y el 6 de junio se reportaron nuevos valores récord en diferentes localidades, asociados a la presencia de condiciones vinculadas al fenómeno de El Niño Costero.

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La estación de Jayanca, en Lambayeque, alcanzó los 34,8 grados Celsius, mientras que Huarmey, en Áncash, registró 28,6 grados. Ambos valores superaron registros históricos relacionados con eventos de El Niño ocurridos en 1997 y 2015.

En Lima, la estación Campo de Marte reportó una temperatura máxima de 27,5 grados Celsius el 7 de junio. Esa cifra igualó el registro observado durante 1983, uno de los años más recordados por los impactos de El Niño en el país.

Los datos recopilados por los organismos meteorológicos muestran que las anomalías térmicas continúan presentes en gran parte del litoral, con una intensidad poco frecuente para la temporada.

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Senamhi advierte que el calentamiento del mar peruano podría influir en el clima hasta 2027. Senamhi

Noches cálidas persisten en Lima y Callao

El incremento de las temperaturas no se limita a las horas diurnas. Los especialistas también identificaron una prolongada secuencia de noches cálidas en la capital y en el primer puerto.

En Lima, los distritos ubicados cerca del mar acumularon 35 noches cálidas consecutivas. En Callao, la cifra alcanzó las 29 noches seguidas bajo condiciones similares.

Según los expertos, este comportamiento está estrechamente relacionado con el aumento de la temperatura superficial del mar frente a la costa peruana. Cuando el océano presenta valores superiores a los normales, el enfriamiento nocturno pierde intensidad y las temperaturas mínimas permanecen elevadas durante más tiempo.

Esta situación modifica las condiciones habituales del otoño e influye en la percepción térmica de la población, especialmente en las zonas costeras.

Las anomalías térmicas oscilan entre 2 y 5 grados por encima de los niveles normales. Senamhi

Anomalías térmicas superan los valores habituales

De acuerdo con la información proporcionada por Ávalos, las anomalías registradas tanto en el océano como en la atmósfera oscilan entre 2 y 5 grados Celsius por encima de los niveles considerados normales.

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La funcionaria indicó a la agencia Andina que estas condiciones podrían mantenerse durante el resto del año y prolongarse hasta el verano de 2027. El comportamiento del océano constituye uno de los principales factores que explican el incremento de las temperaturas observadas en la franja costera.

Entre las zonas más expuestas figura el tramo comprendido entre Lima y Tumbes, donde el mar continúa registrando temperaturas elevadas que influyen directamente sobre el ambiente.

En ciudades como Piura y Tumbes, los termómetros alcanzaron entre 35 y 36 grados Celsius. Según la información difundida por Senamhi, en esta época del año los valores habituales suelen ubicarse entre 30 y 32 grados.

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La diferencia respecto a los promedios estacionales confirma la presencia de un escenario climático excepcional que permanece bajo seguimiento de los organismos especializados, mientras continúan las evaluaciones sobre la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas en el litoral peruano.