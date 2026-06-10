Universitario renueva a Seleisa Elisaia y eleva la competencia en la posición de armadora junto a Lucía Magallanes e Ingrid Herrada

Seleisa Elisaia continuará en Universitario para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Universitario.

Universitario de Deportes continúa armando un plantel capaz de pelear nuevamente por los primeros lugares de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. En esa línea, la dirigencia ‘crema’ confirmó la renovación de la armadora estadounidense Seleisa Elisaia, quien seguirá defendiendo la camiseta de las ‘pumas’ durante una temporada más.

La levantadora de 26 años llegó a Odriozola en noviembre del año pasado con la misión de reforzar una posición que atravesaba dificultades debido a los problemas físicos de Lucía Magallanes. Su incorporación permitió que el equipo mantuviera alternativas en una zona fundamental del campo y le brindó al comando técnico una solución inmediata en medio de una temporada exigente.

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Sin embargo, una vez que Magallanes recuperó la plenitud física, Elisaia fue perdiendo protagonismo y minutos en cancha. La peruana volvió a consolidarse como una de las piezas más importantes del equipo y terminó adueñándose de la conducción del juego, relegando a la estadounidense a un papel más secundario dentro de la rotación.

Seleisa Elisaia continuará en Universitario para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: X Universitario Vóley.

Pese a ello, tanto el entrenador Francisco Hervás como la dirigencia consideraron que la continuidad de Elisaia resulta estratégica para los objetivos del club. Su permanencia no solo garantiza profundidad en el plantel, sino que también permitirá elevar el nivel competitivo interno en una posición clave.

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La renovación fue anunciada por Universitario a través de sus redes sociales. “¡Una temporada más juntos! Seleisa Elisaia renueva su compromiso con nuestras Pumas para afrontar la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley. ¡Let’s go, Seleisa!”, publicó la institución ‘merengue’. La respuesta de la jugadora no tardó en llegar: “Seguimosssss”, escribió, dejando en claro su entusiasmo por continuar vistiendo la camiseta estudiantil.

Alta competencia por el puesto

La decisión de mantener a Elisaia responde a una estrategia que Universitario viene aplicando en distintas posiciones de su plantel: generar competencia interna para elevar el rendimiento colectivo. Tal como ocurre en el puesto de central, donde Maricarmen Guerrero, Sarah Evaristo y Claudia Palza pelearán por un lugar en el sexteto titular, ahora la lucha por la conducción del equipo también promete ser intensa.

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Francisco Hervás continuará en Universitario de Deportes para la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Instagram Universitario.

La armadora es considerada una de las posiciones más importantes dentro del voleibol moderno. Se trata de la jugadora encargada de distribuir el balón, acelerar o ralentizar el ritmo de juego y potenciar las virtudes ofensivas de sus compañeras. En otras palabras, es el cerebro del equipo.

Por ello, Francisco Hervás contará con tres alternativas de gran nivel para esa función: Lucía Magallanes, quien terminó consolidándose como titular durante la última campaña; Ingrid Herrada, reciente incorporación del club; y la propia Seleisa Elisaia. Las tres deberán competir al máximo nivel para ganarse un espacio en un equipo que aspira a mantenerse como protagonista del campeonato.

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El mercado de Universitario para la temporada 2026/27

La planificación de Universitario para la próxima temporada comenzó con una decisión clave: ratificar la continuidad del entrenador español Francisco Hervás, principal artífice del histórico podio alcanzado por las ‘pumas’ en la campaña anterior.

A partir de allí, la dirigencia se enfocó en reforzar zonas específicas del equipo. Entre las principales incorporaciones destacan las centrales Maricarmen Guerrero, Claudia Palza y Sarah Evaristo, quien regresa a la institución tras una experiencia de una temporada en el voleibol brasileño. A ellas se suma la armadora Ingrid Herrada, llamada a incrementar la competencia en la distribución del juego.

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La imagen muestra el anuncio oficial de los fichajes del equipo de vóley femenino de Universitario para la Liga Peruana de Vóley, destacando a tres jugadoras con sus camisetas celebrando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el club logró asegurar la continuidad de varias jugadoras fundamentales dentro del proyecto deportivo. Renovaron Catherine Flood, Mirian Patiño, Karla Arce, Maluh Oliveira, Lucía Magallanes, las hermanas Angélica y Estrella Bustamante, además de la propia Seleisa Elisaia.

En cuanto a las bajas, la más sensible es la de la central brasileña Mara Leao, quien continuará su carrera en el Benfica de Portugal. También dejaron el equipo Coraima Gómez, María Paula Rodríguez, Angélica Malinverno, Zaira Manzo y Alexandra Machado. En el caso de Malinverno y Manzo, ambas comunicaron su retiro definitivo de la práctica profesional del voleibol.

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