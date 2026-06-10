Perú

Capturan a presunto integrante de Los Pulpos en frontera con Ecuador: transportaba armas de guerra, granadas y droga

Alias “El Gringo” intentó escapar de la PNP, pero fue reducido con un cargamento que incluía 1.750 municiones, cuatro pistolas y cerca de nueve kilos de alcaloide de cocaína

Guardar
Google icon
El operativo se realizó en el distrito de Suyo, donde los agentes hallaron seis artefactos explosivos, múltiples cargadores abastecidos y sustancias ilícitas ocultas en un equipaje. // Video: Exitosa Noticias

La Policía Nacional del Perú (PNP) asestó un nuevo golpe contra el crimen organizado en la región norte del país. Un ciudadano venezolano, identificado como Jorge Andrés Rodríguez Colina, alias “El Gringo”, fue detenido en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, cuando presuntamente transportaba un importante cargamento de armamento de guerra, municiones, explosivos y droga. La intervención se realizó en una zona cercana a la frontera, donde las autoridades intensifican los operativos ante el incremento de hechos vinculados al sicariato y otras actividades ilícitas.

El caso ha generado preocupación debido a la magnitud del material incautado. Según informó la Policía, el sujeto fue intervenido durante un operativo de control en el caserío Puente Internacional. Al notar la presencia de los agentes, intentó escapar, aunque fue rápidamente reducido y trasladado a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. Las investigaciones preliminares apuntan a que el detenido tendría presuntos vínculos con organizaciones criminales que operan en el norte del país.

PUBLICIDAD

Incautan armas, granadas y droga durante operativo en Suyo

Piura - Tumbes - Ecuador - Los Pulpos - PNP - Perú - 9 junio
Foto: Difusión

De acuerdo con información policial, los efectivos encontraron en poder del intervenido un maletín que contenía un amplio arsenal compuesto por 1.750 municiones de diferentes calibres y marcas, además de cuatro pistolas, entre ellas armas de las marcas Glock y Taurus, varias de ellas con cacerinas abastecidas.

Asimismo, los agentes decomisaron 13 cacerinas cargadas, cinco cargadores adicionales calibre .40 y seis granadas de guerra, material que fue puesto bajo custodia para su posterior análisis por parte de las unidades especializadas.

Durante las primeras diligencias, el propio detenido habría reconocido el contenido que transportaba. Según registros obtenidos durante la intervención, manifestó que llevaba cajas de balas, explosivos, armas de fuego y sustancias ilícitas. Además, señaló que provenía de la ciudad de Piura al momento de ser intervenido por los agentes.

PUBLICIDAD

La Policía también informó que dentro del equipaje se hallaron bolsas con una sustancia blanquecina que, tras las verificaciones preliminares, correspondería a cerca de nueve kilogramos de alcaloide de cocaína. Este hallazgo motivó que se le investigue por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas, así como por la tenencia y transporte ilegal de armas y materiales peligrosos.

Tras la captura, Jorge Andrés Rodríguez Colina quedó en calidad de detenido mientras continúan las diligencias de ley. Las autoridades buscan determinar el origen y destino del cargamento, además de establecer si el material estaba destinado a abastecer a alguna organización criminal que opera en la región.

PNP de Piura: “Estamos buscando a estos delincuentes hasta debajo de las piedras”

Amplían estado de emergencia en Zarumilla, Tumbes. (Foto: Andina)
Amplían estado de emergencia en Zarumilla, Tumbes. (Foto: Andina)

En conferencia de prensa, el jefe de la Región Policial Piura, general PNP Daniel Jorge Jares Reyme, informó que las armas decomisadas serán sometidas a peritajes especializados para verificar si fueron utilizadas en hechos delictivos ocurridos recientemente en la región.

“Estamos seguros de que con estas armas, muchos ciudadanos peruanos han fallecido. Tenemos acá más de 13 cacerinas, dos de ellas son de 30 municiones, las mismas que habrían sido utilizadas para el hecho criminal que hemos visto por los medios de prensa cómo han acabado con estas personas en el asentamiento humano Santa Teresita.

Es un compromiso que este comando de la Región Policial de Piura de que este hecho criminal no va a quedar impune, estamos buscando a estos delincuentes hasta debajo de las piedras, estamos seguros que prontamente los vamos a ubicar”, declaró el alto mando policial.

El detenido será puesto a disposición de las unidades especializadas, entre ellas la División de Investigación Criminal (Divincri), mientras continúan las investigaciones para determinar posibles nexos con redes delictivas dedicadas al tráfico de armas, narcotráfico y sicariato.

La intervención se produce en un contexto marcado por el reforzamiento de operativos policiales en Piura, donde las autoridades buscan frenar el avance de organizaciones criminales vinculadas a diversos hechos de violencia registrados en los últimos meses.

Temas Relacionados

PNPPiuraTumbesEcuadorLos Pulposperu-noticias

Más Noticias

Elecciones 2026: Cancillería destaca normalidad en comicios del exterior y avanza el conteo de votos de peruanos migrantes

El ministro Carlos Pareja Ríos informó que la jornada electoral en consulados peruanos de cinco continentes transcurrió con orden y que el material electoral ya está siendo procesado por la ONPE. El retorno de actas físicas y su cómputo avanzan según lo previsto

Elecciones 2026: Cancillería destaca normalidad en comicios del exterior y avanza el conteo de votos de peruanos migrantes

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

La candidata del fujimorismo se encuentra a la espera del resultado oficial que proporciona la ONPE y ha pedido paciencia hasta que se tenga la certeza de quién ha ganado las Elecciones 2026

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

Natalia Salas explica por qué le extraerán los ovarios y las trompas como parte de su tratamiento contra el cáncer: “Con todo menos miedo”

La actriz peruana contó que este mes le extraerán los ovarios y las trompas por recomendación de su oncólogo, como parte del proceso que sigue desde su diagnóstico de cáncer de mama en 2022 y una recaída después

Natalia Salas explica por qué le extraerán los ovarios y las trompas como parte de su tratamiento contra el cáncer: “Con todo menos miedo”

Francis Allison: “Yo podría sacar la foto de Rafael López Aliaga cuando invitó a reservistas de Rafael López Aliaga en campaña”

El alcalde de Magdalena reiteró que el excandidato difundió información falsa y recordó que, en 2021, invitó a reservistas ligados a Antauro Humala a su campaña, hecho que López Aliaga negó en su momento

Francis Allison: “Yo podría sacar la foto de Rafael López Aliaga cuando invitó a reservistas de Rafael López Aliaga en campaña”

Costa peruana rompe récords de calor en junio: Jayanca, Huarmey y Lima registran temperaturas históricas asociadas a El Niño Costero

Las temperaturas del aire y del mar presentan anomalías de hasta 5 grados sobre lo normal en gran parte de la costa norte y central del país

Costa peruana rompe récords de calor en junio: Jayanca, Huarmey y Lima registran temperaturas históricas asociadas a El Niño Costero
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

Francis Allison: “Yo podría sacar la foto de Rafael López Aliaga cuando invitó a reservistas de Rafael López Aliaga en campaña”

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 96,412% escrutado, el conteo avanza a paso lento

Juntos por el Perú confirma que José Domingo Pérez no denunciará a Jorge Nieto pese a “difamación” y le pide “más responsabilidad”

Embajador Bernie Navarro: Mientras EE.UU. vigila transparencia electoral en Perú, China opera sin fiscalización en Chancay

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani no descarta postular al ‘Miss Universo Perú’: “Es un sueño”

Suheyn Cipriani no descarta postular al ‘Miss Universo Perú’: “Es un sueño”

Dalia Durán denuncia que John Kelvin habría entrado a su casa y se llevó sus pertenencias

Rating del fin de semana: los números de ‘Me Caigo de Risa’, ‘La Granja VIP’, ‘JB Noticias’ y ‘El Reventonazo de la Chola’

Kevin Díaz le recuerda a Mario Irivarren que fue él quien perdió a Onelia Molina: "Nadie le quitó nada, no supo valorar lo que tenía"

Samahara Lobatón entre lágrimas confirma que no se casará con Youna: “Es complicado tener una relacion a larga distancia”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así terminó Perú tras victoria ante Bolivia

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así terminó Perú tras victoria ante Bolivia

Perú goleó a Bolivia, pero no logró el repechaje al Mundial por diferencia de goles en Liga de Naciones Femenina 2026

Pablo Lavandeira se marcha de FC Cajamarca con un sentido mensaje a la ciudad: “Me toca volver a despedirte”

Perú presentará equipo A y B en cuadrangular amistoso contra Argentina y Venezuela antes de la Copa Sudamericana de Vóley

Johan Fano criticó la gestión deportiva de Universitario por fichar a Sekou Gassama: “Fue un disparate, un mamarracho”