Capturan a presunto integrante de Los Pulpos en frontera con Ecuador: transportaba armas de guerra, granadas y droga

La Policía Nacional del Perú (PNP) asestó un nuevo golpe contra el crimen organizado en la región norte del país. Un ciudadano venezolano, identificado como Jorge Andrés Rodríguez Colina, alias “El Gringo”, fue detenido en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, cuando presuntamente transportaba un importante cargamento de armamento de guerra, municiones, explosivos y droga. La intervención se realizó en una zona cercana a la frontera, donde las autoridades intensifican los operativos ante el incremento de hechos vinculados al sicariato y otras actividades ilícitas.
El caso ha generado preocupación debido a la magnitud del material incautado. Según informó la Policía, el sujeto fue intervenido durante un operativo de control en el caserío Puente Internacional. Al notar la presencia de los agentes, intentó escapar, aunque fue rápidamente reducido y trasladado a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. Las investigaciones preliminares apuntan a que el detenido tendría presuntos vínculos con organizaciones criminales que operan en el norte del país.
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Incautan armas, granadas y droga durante operativo en Suyo
De acuerdo con información policial, los efectivos encontraron en poder del intervenido un maletín que contenía un amplio arsenal compuesto por 1.750 municiones de diferentes calibres y marcas, además de cuatro pistolas, entre ellas armas de las marcas Glock y Taurus, varias de ellas con cacerinas abastecidas.
Asimismo, los agentes decomisaron 13 cacerinas cargadas, cinco cargadores adicionales calibre .40 y seis granadas de guerra, material que fue puesto bajo custodia para su posterior análisis por parte de las unidades especializadas.
Durante las primeras diligencias, el propio detenido habría reconocido el contenido que transportaba. Según registros obtenidos durante la intervención, manifestó que llevaba cajas de balas, explosivos, armas de fuego y sustancias ilícitas. Además, señaló que provenía de la ciudad de Piura al momento de ser intervenido por los agentes.
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La Policía también informó que dentro del equipaje se hallaron bolsas con una sustancia blanquecina que, tras las verificaciones preliminares, correspondería a cerca de nueve kilogramos de alcaloide de cocaína. Este hallazgo motivó que se le investigue por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas, así como por la tenencia y transporte ilegal de armas y materiales peligrosos.
Tras la captura, Jorge Andrés Rodríguez Colina quedó en calidad de detenido mientras continúan las diligencias de ley. Las autoridades buscan determinar el origen y destino del cargamento, además de establecer si el material estaba destinado a abastecer a alguna organización criminal que opera en la región.
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PNP de Piura: “Estamos buscando a estos delincuentes hasta debajo de las piedras”
En conferencia de prensa, el jefe de la Región Policial Piura, general PNP Daniel Jorge Jares Reyme, informó que las armas decomisadas serán sometidas a peritajes especializados para verificar si fueron utilizadas en hechos delictivos ocurridos recientemente en la región.
“Estamos seguros de que con estas armas, muchos ciudadanos peruanos han fallecido. Tenemos acá más de 13 cacerinas, dos de ellas son de 30 municiones, las mismas que habrían sido utilizadas para el hecho criminal que hemos visto por los medios de prensa cómo han acabado con estas personas en el asentamiento humano Santa Teresita.
Es un compromiso que este comando de la Región Policial de Piura de que este hecho criminal no va a quedar impune, estamos buscando a estos delincuentes hasta debajo de las piedras, estamos seguros que prontamente los vamos a ubicar”, declaró el alto mando policial.
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El detenido será puesto a disposición de las unidades especializadas, entre ellas la División de Investigación Criminal (Divincri), mientras continúan las investigaciones para determinar posibles nexos con redes delictivas dedicadas al tráfico de armas, narcotráfico y sicariato.
La intervención se produce en un contexto marcado por el reforzamiento de operativos policiales en Piura, donde las autoridades buscan frenar el avance de organizaciones criminales vinculadas a diversos hechos de violencia registrados en los últimos meses.
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