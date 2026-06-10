Día Mundial del Modernismo: la vigencia del Art Nouveau en las ciudades y el desafío de leer sus formas más allá del turismo

La efeméride fue instaurada para homenajear a Antoni Gaudí y Ödön Lechner, fallecidos en esa jornada, y para impulsar la preservación y la divulgación del legado Art Nouveau en distintas ciudades (Sagrada Familia)

El Día Mundial del Modernismo reúne cada año a instituciones y circuitos patrimoniales que promueven el conocimiento público del modernismo como lenguaje artístico y arquitectónico surgido entre fines del siglo XIX y comienzos del XX.

La efeméride quedó instalada en 2013 y adoptó como eje la preservación y la divulgación de un repertorio visible en numerosas ciudades, con actividades que suelen incluir recorridos guiados, exposiciones, charlas y aperturas extraordinarias de edificios.

La elección de la fecha se vinculó a un doble aniversario luctuoso: el de Antoni Gaudí, figura del modernismo catalán, y el del arquitecto húngaro Ödön Lechner, considerado uno de los principales referentes de esa corriente en Europa Central.

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En distintas ediciones, la agenda incorporó propuestas públicas orientadas a acercar detalles, materiales y rasgos característicos del estilo al público general.

Desde cuándo se celebra<b> </b>

La historia del Día Mundial del Modernismo se remonta a dos figuras esenciales de la arquitectura europea. La coincidencia de sus fallecimientos permitió fijar el 10 de junio como fecha de homenaje. (Ruta del modernisme)

La celebración comenzó en 2013 y quedó asociada al10 de junio por una razón específica: ese día murieron dos arquitectos vinculados de manera directa con el desarrollo del modernismo en Europa. Antoni Gaudí falleció el 10 de junio de 1926y Ödön Lechner murió el 10 de junio de 1914. La coincidencia de ambas fechas se tomó como base para situar la conmemoración en el calendario y unificar, en una sola jornada, un mensaje de homenaje y divulgación.

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En su planteo inicial, el objetivo del Día Mundial del Modernismo fue aumentar el conocimiento público sobre el patrimonio modernista, entendido como un conjunto de obras y entornos urbanos que se conservan en distintas ciudades y que forman parte de la historia cultural de fines del siglo XIX y principios del XX. Desde entonces, la efeméride se repite cada año en la misma fecha.

La jornada también se conoce por su denominación en inglés, World Art Nouveau Day, y se asocia al universo del Art Nouveau, rótulo que identifica a la corriente en varios países. En ese marco, el modernismo aparece con nombres distintos según la tradición local: se lo reconoce como Art Nouveau en lugares como Bélgica, España y Francia; como Modern Style en los Países Bajos y en ámbitos anglosajones; como Liberty o Floreale en Italia; como Sezession en Austria; y como Jugendstil en Alemania y países nórdicos.

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En Barcelona, uno de los centros más identificados con ese patrimonio, la fecha suele activar agendas de visitas y circuitos. En una de esas programaciones, los Pabellones Güell anunciaron una jornada de puertas abiertas para todos los visitantes.

Por qué se creó: difusión patrimonial y homenaje a dos figuras del movimiento

Más que una fecha conmemorativa, el Día Mundial del Modernismo busca preservar la memoria de un movimiento artístico cuyo legado sigue presente en edificios y espacios urbanos. (Shesmax)

El Día Mundial del Modernismo se impulsó para difundir y poner en valor un legado que permanece integrado en el paisaje urbano: edificios, ornamentos, artes aplicadas y elementos de diseño que se desarrollaron como parte de una búsqueda de renovación estética. La conmemoración se concibió como una plataforma para que museos, rutas culturales y espacios patrimoniales organicen actividades con un mismo marco temporal y con un propósito común: ampliar el alcance social del patrimonio modernista.

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La razón conmemorativa se concentra en el homenaje a Gaudíy Lechner, dos autores asociados a una etapa de transformación en la arquitectura y las artes decorativas. En el caso de Gaudí, varias de sus obras aparecen mencionadas de manera recurrente en inventarios y guías del modernismo catalán: la Sagrada Familia, el Park Güell, el Palacio Güell, la Casa Milà, la Casa Vicens, la Casa Batlló y la Cripta de la Colonia Güell.

En el caso de Lechner, el listado de obras asociado a su figura incluye, entre otras, el Ayuntamiento de Szeged, el Edificio de Pensionistas del Ferrocarril Húngaro en Budapest, el Ayuntamiento de Nagybecskerek (en el entonces Reino de Hungría), la Iglesia de San Ladislao en Kőbánya (Budapest), el Museo de Artes Aplicadas de Budapest, el Instituto y Museo Geológico de Budapest y la Iglesia de Santa Isabel.

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El sentido de la jornada, según las descripciones disponibles sobre su origen, no se limita a la evocación biográfica: la conmemoración se orienta a mantener visible un repertorio patrimonial y a facilitar su lectura por parte del público, con iniciativas que van desde publicaciones y exhibiciones hasta rutas temáticas por barrios y conjuntos edilicios.

Qué se entiende por modernismo<b> </b>

Exposiciones, visitas guiadas y recorridos urbanos forman parte de una celebración que busca explicar al público los rasgos y la influencia del modernismo en distintas ciudades. (Palacio Drechsler, Budapest (1882-1884) / karel291)

El modernismo se describe como un movimiento artístico y cultural que se desarrolló entre finales del siglo XIX y principios del XX, con presencia en distintos campos: arquitectura, literatura, artes visuales, artes gráficas, escultura, joyería, mobiliario urbano y diseño. En las caracterizaciones habituales aparece como una corriente orientada a la renovación creativa, con preferencia por nuevas formas y por una estética que, en muchos casos, incorporó líneas curvas, asimetrías y referencias a motivos naturales.

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La temática asociada al movimiento se vinculó a la búsqueda de un arte “nuevo”, con inspiración en la naturaleza y con incorporación de elementos habilitados por el contexto técnico de la época. En distintas síntesis se enumeran rasgos como el uso de líneas curvas, formas orgánicas, elementos vegetales, figuras femeninas y motivos tomados de referencias exóticas, entre ellas las estampas japonesas.

Las celebraciones del Día Mundial del Modernismo suelen materializarse en actividades abiertas al público. En ese esquema se repiten formatos como ferias, conferencias, exposiciones, recorridos urbanos y difusión editorial o digital. También aparecen acciones puntuales centradas en edificios o conjuntos arquitectónicos: en Barcelona, por ejemplo, se mencionó la apertura de los Pabellones Güell, obra construida por Gaudí para Eusebi Güell entre 1884 y 1887, con franjas horarias y recorridos programados.

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La fecha del 10 de junio se consolidó como referencia anual para estas propuestas. La conmemoración se plantea como un recordatorio de la vigencia del patrimonio modernista en las ciudades, con el foco puesto en la divulgación pública de sus obras, su contexto histórico y sus rasgos formales, a partir de programaciones que cambian según el lugar y la edición.