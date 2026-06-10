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Dónde ver la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 en Perú: canal TV y online del prestigioso torneo de selecciones

La VNL masculina reunirá a las principales potencias del voleibol mundial desde este 10 de junio. Conoce cómo seguir los partidos EN VIVO desde territorio peruano por televisión y streaming

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La VNL Masculina 2026 arranca este 10 de junio.
La VNL Masculina 2026 arranca este 10 de junio. Crédito: FIVB

Se levanta el telón de la Liga de Naciones de Vóley Masculino (VNL) 2026. Tras el desarrollo de la primera semana del torneo femenino, la atención se trasladará a la rama masculina, que iniciará su recorrido este 10 de junio. Un total de 18 selecciones competirán en busca de conquistar uno de los campeonatos más prestigiosos del voleibol internacional y asegurar su clasificación a la fase final del certamen.

La competencia reunirá a algunas de las mayores potencias de este deporte, entre ellas Brasil, Estados Unidos, Francia, Polonia (vigente campeón), Japón, Italia y Argentina, en una exigente fase preliminar que se desarrollará durante tres semanas en distintas sedes alrededor del mundo.

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En total, se disputarán 108 partidos durante la etapa regular, antes de dar paso a la ronda decisiva. Los ocho mejores equipos de la clasificación general avanzarán a la fase final, que se llevará a cabo del 29 de julio al 2 de agosto en el Ningbo Beilun Gymnasium de China.

¿Dónde ver la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir toda la acción de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 a través de VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World que transmitirá en vivo y bajo demanda la totalidad de los encuentros del certamen.

El servicio ofrece acceso a todos los partidos de la fase preliminar y de la fase final, además de repeticiones, estadísticas y contenido exclusivo relacionado con la competencia. La suscripción mensual tiene un costo de 9.99 dólares y está disponible en dispositivos Apple y Android, así como en Apple TV, Android TV, Chromecast, Samsung TV, Amazon Fire TV, LG TV y navegadores web. Asimismo, permite la reproducción simultánea en hasta dos dispositivos.

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VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World, transmite todos los partidos de la VNL Masculina 2026.
VBTV, la plataforma oficial de Volleyball World, transmite todos los partidos de la VNL Masculina 2026. Crédito: VNL

Por otro lado, algunos encuentros seleccionados también podrán verse a través de DSports y su plataforma de streaming DGO, de acuerdo con la programación establecida para cada jornada. Además, en Infobae Perú podrás encontrar la cobertura completa de la competencia, con resultados, programación, tablas de posiciones y todas las incidencias de cada semana de la VNL 2026.

Grupos de la VNL Masculina 2026 por semana

Semana 1 - 10 al 14 de junio

  • Grupo 1 (Ottawa, Canadá): Canadá, Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia y Turquía.
  • Grupo 2 (Brasilia, Brasil): Brasil, Argentina, Bélgica, Bulgaria, Irán y Serbia.
  • Grupo 3 (Linyi, China): China, Cuba, Eslovenia, Japón, Polonia y Ucrania.

Semana 2 - 24 al 28 de junio

  • Grupo 4 (Orleans, Francia): Francia, Cuba, Irán, Japón, Serbia y Estados Unidos.
  • Grupo 5 (Gliwice, Polonia): Polonia, Argentina, Bélgica, China, Alemania y Turquía.
  • Grupo 6 (Liubliana, Eslovenia): Eslovenia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Italia y Ucrania.

Semana 3 - 15 al 19 de julio

  • Grupo 7 (Belgrado, Serbia): Serbia, Alemania, Irán, Eslovenia, Turquía y Ucrania.
  • Grupo 8 (Chicago, Estados Unidos): Estados Unidos, Brasil, Bulgaria, China, Francia y Polonia.
  • Grupo 9 (Osaka, Japón): Japón, Argentina, Bélgica, Canadá, Cuba e Italia.
La fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Masculino se divide en tres semanas.
La fase preliminar de la Liga de Naciones de Vóley Masculino se divide en tres semanas. Crédito: VNL 2026

¿Cuándo se jugará la fase final?

Tras concluir las tres semanas de la fase preliminar, los ocho mejores equipos de la clasificación general avanzarán a la fase final de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026.

La instancia decisiva se disputará entre el 29 de julio y el 2 de agosto en el Ningbo Beilun Gymnasium de China, donde se definirán los campeones de una de las competencias más prestigiosas del voleibol mundial.

Con la presencia de las principales selecciones del planeta y figuras de talla internacional, la VNL Masculina 2026 promete ofrecer un alto nivel competitivo desde el primer día y servirá como una importante vitrina para medir el presente de los mejores equipos del mundo.

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