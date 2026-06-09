ONPE envió 1.525 actas a los JEE y Lima lidera en observaciones: Decisión sobre impugnaciones definiría al ganador de las elecciones

Dos días luego de la jornada electoral de segunda vuelta, la Oficina Nacional de Procesos Electorales ha procesado casi la totalidad de actas de votación. Al 95.685 % de actas procesadas, Roberto Sánchez sigue en primer lugar con 50.074 %, mientras Keiko Fujimori se acerca con 49.926 %.
Sin embargo, además de aquellas que siguen pendientes de contar, hay más de 1.500 que fueron enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y sus votos podrían ser los que definan cuál de los candidatos alcanza la presidencia.
Según el conteo de la ONPE hasta las 7:02 a.m. del 9 de junio, las actas observadas se distribuyen a nivel nacional de la siguiente manera:
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- Lima: 914 actas
- Callao: 69 actas
- Piura: 65 actas
- Cusco: 47 actas
- Áncash: 45 actas
- La Libertad: 36 actas
- Ucayali: 36 actas
- Cajamarca: 31 actas
- Junín: 32 actas
- Loreto: 32 actas
- Arequipa: 25 actas
- Puno: 24 actas
- Ica: 22 actas
- Huánuco: 20 actas
- Ayacucho: 15 actas
- San Martín: 14 actas
- Pasco: 14 actas
- Lambayeque: 13 actas
- Tacna: 13 actas
- Huancavelica: 11 actas
- Apurímac: 10 actas
- Amazonas: 4 actas
- Madre de Dios: 5 actas
- Moquegua: 2 actas
- Tumbes: 2 actas
Según Grecia Rentería, vocera del JNE, la proclamación oficial del ganador de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará aproximadamente a mediados de julio, esto debido a los procedimientos formales de conteo de votos y a la evaluación que se hace de las actas por parte del JNE.
¿Cómo se proclaman los resultados finales?
El conteo de ONPE que se puede revisar públicamente en su página web oficial, distingue dos tipos de actas de votación: aquellas que ya fueron contabilizadas y aquellas que deberán ser enviadas a sus respectivos Jurados Electorales Especiales (JEE), donde se revisarán a detalle cada uno de los votos emitidos y se decidirá si estos son válidos o no. Esto incluye los votos que son impugnados por los personeros de cada partido político.
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Además, como parte del procedimiento de conteo de votos, el JNE deberá realizar audiencias públicas de recuento de votos, las mismas que se transmiten en vivo por los canales de la entidad electoral para transparentar el procedimiento.
Cada partido político puede solicitar formalmente la impugnación o nulidad de mesas de votación, pedidos que el JNE deberá resolver en ultima instancia dentro de un plazo establecido. No es sino hasta el final de este procedimiento, con la información entregada por todos los JEEE, cuando ya no es posible presentar ningún otro recurso y se han sumado todos los votos, que el Jurado Nacional de Elecciones se encuentra en capacidad para proclamar los resultados finales.
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El ganador oficial de la segunda vuelta, al igual que pasó en las Elecciones Generales, se anuncia en una sesión solemne de proclamación de resultados del JNE, que deberá contar con la presencia de todos sus integrantes.
Durante la sesión, se indica cuántos votos válidos recibió cada uno de los candidatos y sus respectivas fórmulas presidenciales y se proclamará como ganador a quien tenga la mayor cantidad de votos, independientemente de la diferencia que haya entre los dos. En esta etapa, el ganador se define por mayoría simple: gana quien obtenga más votos válidos que su rival. La ley peruana no contempla “empate técnico” en el resultado oficial.
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