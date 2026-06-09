¿Por qué licuar todos los alimentos no es recomendable para los adultos mayores, según el Minsa?

Una pareja de adultos mayores sonríe mientras comparte un nutritivo desayuno con huevos escalfados, espinacas y tostadas en un ambiente luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los adultos mayores suelen experimentar cambios naturales en su organismo que modifican su manera de alimentarse. La pérdida parcial o total de dientes, una masticación más lenta y una digestión menos eficiente son algunas de las situaciones que pueden dificultar el consumo habitual de ciertos alimentos y, si no se atienden oportunamente, aumentar el riesgo de deficiencias nutricionales.

Por ello, especialistas del Ministerio de Salud (Minsa) insisten en que la alimentación en esta etapa de la vida no solo debe enfocarse en “comer menos” o evitar ciertos productos, sino en asegurar preparaciones que aporten suficientes proteínas, grasas saludables y energía. La clave está en adaptar la textura de los alimentos sin sacrificar su valor nutricional.

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Elegir comidas de fácil masticación y con alta densidad nutricional permite que los adultos mayores mantengan su fuerza, conserven su masa muscular y realicen sus actividades diarias con mayor autonomía. Un menú adecuado también contribuye a un envejecimiento más saludable y a preservar la calidad de vida.

Una mujer mayor sonríe felizmente mientras disfruta de un plato nutritivo de pescado, verduras y legumbres en la comodidad de su hogar, promoviendo una vida sana y activa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué los adultos mayores necesitan alimentos de fácil masticación?

De acuerdo con el Minsa, el organismo experimenta transformaciones progresivas con el paso de los años. Una de ellas es la disminución de la capacidad para segregar jugos gástricos, lo que dificulta la digestión de ciertos alimentos, especialmente aquellos más pesados o con texturas difíciles de procesar.

A ello se suma el debilitamiento o la pérdida de piezas dentales, una condición frecuente que puede convertir el acto de comer en una experiencia incómoda o dolorosa. Cuando masticar demanda demasiado esfuerzo, muchas personas optan por reducir sus porciones o eliminar grupos de alimentos importantes, aumentando el riesgo de desnutrición.

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La licenciada Maribel Huayhua Alarcón, nutricionista del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, explicó que adaptar la consistencia de las preparaciones es fundamental para garantizar que el adulto mayor reciba los nutrientes que necesita. Sin embargo, esta adaptación debe realizarse de manera individual, considerando el estado de la dentadura y la capacidad de masticación de cada paciente.

Así, quienes conservan la mayoría de sus dientes, aunque mastiquen lentamente, pueden consumir dietas blandas con guisos o estofados. En casos de dentadura incompleta, se recomiendan carnes picadas y alimentos triturados. Solo cuando existe pérdida total de dientes se aconsejan purés espesos o cremas densas que concentren proteínas, carbohidratos y grasas saludables.

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Una mujer mayor disfruta de una comida balanceada compuesta por vegetales frescos, pollo a la plancha y granos, en un ambiente hogareño y luminoso. La imagen resalta la importancia de una dieta equilibrada para mantener la salud y la calidad de vida en la vejez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué alimentos priorizar y cuáles limitar en la dieta del adulto mayor

Uno de los errores más frecuentes es pensar que licuar todos los alimentos o basar la alimentación en sopas y caldos resolverá las dificultades para masticar. Según el Minsa, estas preparaciones suelen tener una baja densidad calórica y pueden resultar insuficientes para cubrir los requerimientos nutricionales del adulto mayor.

“Hay que evitar las sopas y priorizar preparaciones más consistentes donde realmente podamos asegurar los gramos de proteína y energía que el adulto mayor necesita”, remarcó la especialista.

La recomendación es priorizar comidas consistentes y nutritivas, evitando frituras y ajustando la textura sin diluir el aporte energético. Además, se aconseja moderar el consumo de carnes rojas, ya que pueden resultar más difíciles de digerir debido a la disminución de los jugos gástricos.

Entre las sugerencias específicas para una alimentación adecuada destacan:

Incluir entre 130 y 150 gramos de carnes blandas como pollo, pavita o pescado en cada comida principal.

Incorporar un huevo sancochado al día para contribuir al mantenimiento de la masa muscular .

Limitar el consumo de carnes rojas a un máximo de dos veces al mes.

Priorizar purés espesos de papa o camote y cremas consistentes de verduras, como las elaboradas con zapallo.

Combinar en cada plato tubérculos o harinas , proteínas y grasas saludables para asegurar un adecuado aporte energético .

Adaptar siempre la textura de los alimentos según el estado de la dentadura y la capacidad de masticación del adulto mayor.

El Minsa recuerda que una alimentación adecuada, acompañada de actividad física y bienestar emocional, es una herramienta clave para promover un envejecimiento saludable, activo y digno.

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Una pareja de adultos mayores sonríe mientras prepara una comida saludable en una cocina luminosa y moderna. En la imagen se observa una amplia variedad de frutas, verduras, panes y huevos frescos, promoviendo un estilo de vida saludable y la importancia de la alimentación balanceada en la tercera edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)