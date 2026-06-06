Los 9 sándwiches de América del Sur más icónicos del mundo: cuáles son los argentinos

El universo de los sándwiches despliega una enorme diversidad de sabores, ingredientes y tradiciones en todo el mundo. Estas preparaciones, que combinan pan y rellenos de todo tipo, reflejan costumbres locales y creatividad culinaria. En América del Sur, se convirtieron en símbolos de identidad y encuentro, con versiones que atraen tanto por su historia como por sus sabores intensos y originales.
El sitio especializado Taste Atlas elaboró una lista con los sándwiches más icónicos del mundo, en la que destacan varios ejemplares sudamericanos. Estas creaciones ocupan un lugar privilegiado por su sabor, su popularidad y su capacidad para representar la cultura gastronómica de cada región.
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En el listado, los sándwiches argentinos se destacan por su variedad y arraigo popular. El choripán, el sándwich de milanesa y el de lomito sobresalen como tres clásicos que representan al país en todo el mundo. Estas opciones no solo forman parte de la vida cotidiana, sino que también expresan la identidad argentina en cada bocado.
Los sándwiches de América del Sur más icónicos del mundo
Churrasco italiano (Chile)
Un sándwich que pinta la bandera italiana en cada bocado. Pan crujiente, carne fina, palta, tomate y mayonesa: una explosión fresca y jugosa, perfecta para el mediodía o la cena, siempre con muchas servilletas a mano.
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Tiempo de preparación
- Total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes para 2 sándwiches
- 300 g de bife angosto o nalga en bifes finos
- 2 panes frica o marraqueta (posibles reemplazos son pan francés o pebete)
- 1 palta grande
- 2 tomates
- 3 cucharadas de mayonesa
- Sal y pimienta
- Aceite
Cómo hacer churrasco italiano, paso a paso
- Salpimentar los bifes y dorar en sartén con un poco de aceite, fuego fuerte.
- Pelar y pisar la palta, salar y reservar.
- Cortar los tomates en rodajas.
- Calentar el pan y abrir al medio.
- Armar: carne, tomate, palta y mayonesa.
Chivito (Uruguay)
Un gigante uruguayo, símbolo nacional y garantía de hambre satisfecha. Carne, jamón, panceta, queso, huevo, lechuga y tomate, todo en pan grande.
Tiempo de preparación
- Total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes para 2 sánguches
- 2 panes tipo pebete grande o ciabatta
- 2 bifes de lomo fino (150 g c/u)
- 2 fetas de jamón cocido
- 2 fetas de panceta
- 2 fetas de queso muzzarella
- 2 huevos
- 2 hojas de lechuga
- 1 tomate
- 2 cdas. mayonesa
- 2 cdas. ketchup
- Aceitunas verdes y pickles (optativo)
- Sal y pimienta
- Aceite
Cómo hacer chivito, paso a paso
- Dorar la panceta y reservar.
- Cocinar los bifes de lomo a la plancha, salpimentar.
- Freír los huevos.
- Armar el pan: lechuga, carne, jamón, panceta, queso, huevo, tomate y salsa golf (mezcla de mayonesa y ketchup).
- Agregar aceitunas y pickles, si se quiere.
Arepa reina pepiada (Venezuela)
La reina venezolana: relleno cremoso, fresco y contundente. Tradición caraqueña que combina pollo, palta, mayonesa y un toque de lima en una arepa dorada.
Tiempo de preparación
- Total: 35 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes para 2 sánguches
- 2 arepas grandes (200 g de harina de maíz precocida, agua y sal)
- 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada
- 1 palta grande
- 2 cdas. mayonesa
- 1 cda. jugo de lima
- 1 cda. cilantro picado
- Sal y pimienta
Cómo hacer arepa reina pepiada, paso a paso
- Mezclar la harina con agua y sal, formar las arepas y cocinar en sartén 5 minutos por lado.
- Mezclar el pollo desmenuzado con la palta, mayonesa, lima y cilantro.
- Abrir las arepas y rellenar con la mezcla.
Pan con chicharrón (Perú)
El sándwich limeño por excelencia, nacido entre el humo y la calle. Pan crocante, chicharrón bien dorado, salsa criolla y a veces batata: un desayuno infaltable.
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Tiempo de preparación
- Total: 50 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 35 minutos
Ingredientes para 4 sánguches
- 500 g de panceta de cerdo (con cuero)
- 4 panes francés o tipo roseta
- 2 batatas
- 2 cebollas moradas
- 1 ají amarillo
- 1 lima
- 1 cda. cilantro picado
- Sal y pimienta
- Aceite
Cómo hacer pan con chicharrón, paso a paso
- Cortar la panceta en tiras gruesas, cocer en agua y sal 25 minutos, luego dorar en sartén con aceite.
- Cocinar las batatas en agua, pelar y cortar en rodajas.
- Preparar la salsa criolla: cebolla en pluma, ají y cilantro, jugo de lima, sal y pimienta.
- Abrir el pan, poner chicharrón, batata y salsa criolla.
Lomito (Argentina)
El sándwich nocturno de la movida cordobesa. Jugoso y bien condimentado, con carne, huevo, vegetales, jamón y queso.
Tiempo de preparación
- Total: 25 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes para 2 sánguches
- 2 panes francés o tipo lomito
- 2 bifes de lomo (150 g c/u)
- 2 huevos
- 2 fetas de jamón cocido
- 2 fetas de queso
- 2 hojas de lechuga
- 1 tomate
- 1 cebolla
- 2 cdas. mayonesa
- 2 cdas. chimichurri
- Aceite
- Sal y pimienta
Cómo hacer lomito, paso a paso
- Cocinar los bifes en sartén o plancha, salpimentar.
- Freír los huevos.
- Cortar tomate y cebolla en rodajas, lavar la lechuga.
- Abrir el pan y untar con mayonesa y chimichurri.
- Armar el sánguche: carne, jamón, queso, huevo, tomate, lechuga y cebolla.
Butifarra (Perú)
El sándwich festivo limeño, fresco y aromático. Jamón del país, pan francés, lechuga y salsa criolla de cebolla y ají amarillo.
Tiempo de preparación
- Total: 25 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 10 minutos
Ingredientes para 4 sánguches
- 400 g de jamón del país (en fetas)
- 4 panes francés peruanos
- 4 hojas de lechuga
- 2 cebollas rojas
- 2 ajíes amarillos
- 1 cda. cilantro picado
- 2 cdas. jugo de lima
- 1 cda. vinagre
- Sal y pimienta
Cómo hacer butifarra, paso a paso
- Cortar la cebolla en pluma y remojar 10 minutos en agua con sal.
- Preparar salsa criolla: mezclar cebolla, ají, cilantro, lima, vinagre, sal y pimienta.
- Abrir los panes y poner jamón del país, lechuga y salsa criolla.
Sándwich de milanesa (Argentina)
El emblema tucumano: crocante, generoso y siempre acompañado de papas fritas. Milanesa de carne, pan largo, mayonesa, tomate, lechuga y cebolla.
Tiempo de preparación
- Total: 35 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes para 2 sánguches
- 2 baguettes chicas
- 2 bifes de carne (nalga o cuadrada)
- 2 huevos
- 100 g de pan rallado
- 1 tomate
- 1 cebolla
- 2 hojas de lechuga
- 2 cdas. mayonesa
- Sal
- Aceite para freír
Cómo hacer sánguche de milanesa, paso a paso
- Salar los bifes, pasar por huevo y pan rallado.
- Freír en abundante aceite caliente hasta dorar.
- Cortar tomate y cebolla en rodajas, lavar la lechuga.
- Abrir el pan, untar mayonesa y colocar la milanesa, vegetales y más mayonesa.
Choripán (Argentina)
El clásico de la cancha y la costanera: simple, rápido y argentino. Chorizo en pan crujiente, chimichurri y a veces criolla.
Tiempo de preparación
- Total: 20 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes para 2 sánguches
- 2 chorizos parrilleros
- 2 panes baguette chicos
- 2 cdas. chimichurri
- 2 cdas. salsa criolla (opcional)
Cómo hacer choripán, paso a paso
- Cocinar los chorizos a la parrilla o sartén hasta dorar y que estén bien cocidos.
- Calentar el pan y abrir al medio.
- Colocar el chorizo, agregar chimichurri y criolla al gusto.
Sánguche de pernil / beirute (Brasil)
El preferido en San Pablo: pan sirio, carne asada, vegetales frescos y queso fundido. Inspiración libanesa, tradición de Brasil.
Tiempo de preparación
- Total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes para 2 sánguches
- 2 panes sírio (pita)
- 250 g de carne asada en fetas (cerdo o vacuno)
- 2 fetas de queso cheddar o muzzarella
- 2 hojas de lechuga
- 1 tomate
- 1 cebolla chica
- 1 cdita. za’atar o mezcla de especias
- Sal y pimienta
- Aceite
Cómo hacer beirute, paso a paso
- Calentar la carne asada en sartén con un poco de aceite.
- Cortar tomate y cebolla en rodajas, lavar la lechuga.
- Abrir el pan sírio, poner queso, carne caliente, vegetales y espolvorear con za’atar.
- Cerrar y calentar unos minutos si se quiere el queso bien fundido.
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