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Los 9 sándwiches de América del Sur más icónicos del mundo: cuáles son los argentinos

Elaboraciones de la región forman parte de un ranking internacional que destaca los mejores bocados entre panes. Los ingredientes y el paso a paso para prepararlos en casa

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Primer plano de un sándwich de milanesa recién hecho con lechuga, tomate y mayonesa, servido sobre una tabla de madera y un mantel a cuadros rojo y blanco.
El universo de los sándwiches ofrece diversidad de sabores e ingredientes, reflejando costumbres locales y creatividad culinaria en cada rincón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El universo de los sándwiches despliega una enorme diversidad de sabores, ingredientes y tradiciones en todo el mundo. Estas preparaciones, que combinan pan y rellenos de todo tipo, reflejan costumbres locales y creatividad culinaria. En América del Sur, se convirtieron en símbolos de identidad y encuentro, con versiones que atraen tanto por su historia como por sus sabores intensos y originales.

El sitio especializado Taste Atlas elaboró una lista con los sándwiches más icónicos del mundo, en la que destacan varios ejemplares sudamericanos. Estas creaciones ocupan un lugar privilegiado por su sabor, su popularidad y su capacidad para representar la cultura gastronómica de cada región.

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En el listado, los sándwiches argentinos se destacan por su variedad y arraigo popular. El choripán, el sándwich de milanesa y el de lomito sobresalen como tres clásicos que representan al país en todo el mundo. Estas opciones no solo forman parte de la vida cotidiana, sino que también expresan la identidad argentina en cada bocado.

Los sándwiches de América del Sur más icónicos del mundo

Churrasco italiano (Chile)

Primer plano de un sanguche Churrasco Italiano en un plato blanco, mostrando rebanadas de carne, tomate, palta cremosa y mayonesa dentro de un pan.
El churrasco italiano de Chile une pan crujiente, carne fina, palta, tomate y mayonesa, una combinación fresca que conquista a locales y visitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sándwich que pinta la bandera italiana en cada bocado. Pan crujiente, carne fina, palta, tomate y mayonesa: una explosión fresca y jugosa, perfecta para el mediodía o la cena, siempre con muchas servilletas a mano.

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Tiempo de preparación

  • Total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes para 2 sándwiches

  1. 300 g de bife angosto o nalga en bifes finos
  2. 2 panes frica o marraqueta (posibles reemplazos son pan francés o pebete)
  3. 1 palta grande
  4. 2 tomates
  5. 3 cucharadas de mayonesa
  6. Sal y pimienta
  7. Aceite

Cómo hacer churrasco italiano, paso a paso

  1. Salpimentar los bifes y dorar en sartén con un poco de aceite, fuego fuerte.
  2. Pelar y pisar la palta, salar y reservar.
  3. Cortar los tomates en rodajas.
  4. Calentar el pan y abrir al medio.
  5. Armar: carne, tomate, palta y mayonesa.

Chivito (Uruguay)

Sanguche de chivito con carne, jamón, tocino, queso, lechuga, tomate y huevos fritos. Con papas fritas y chimichurri, copa de vino tinto, en restaurante nocturno.
El chivito destaca por su pan grande relleno de carne, jamón, panceta, queso, huevo, lechuga y tomate, símbolo nacional de Uruguay (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un gigante uruguayo, símbolo nacional y garantía de hambre satisfecha. Carne, jamón, panceta, queso, huevo, lechuga y tomate, todo en pan grande.

Tiempo de preparación

  • Total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes para 2 sánguches

  1. 2 panes tipo pebete grande o ciabatta
  2. 2 bifes de lomo fino (150 g c/u)
  3. 2 fetas de jamón cocido
  4. 2 fetas de panceta
  5. 2 fetas de queso muzzarella
  6. 2 huevos
  7. 2 hojas de lechuga
  8. 1 tomate
  9. 2 cdas. mayonesa
  10. 2 cdas. ketchup
  11. Aceitunas verdes y pickles (optativo)
  12. Sal y pimienta
  13. Aceite

Cómo hacer chivito, paso a paso

  1. Dorar la panceta y reservar.
  2. Cocinar los bifes de lomo a la plancha, salpimentar.
  3. Freír los huevos.
  4. Armar el pan: lechuga, carne, jamón, panceta, queso, huevo, tomate y salsa golf (mezcla de mayonesa y ketchup).
  5. Agregar aceitunas y pickles, si se quiere. 

Arepa reina pepiada (Venezuela)

Arepa Reina Pepiada en primer plano sobre un plato blanco en una mesa de madera, rellena de aguacate, pollo y guisantes. Fondo de restaurante borroso con ventanas.
La arepa reina pepiada venezolana mezcla pollo, palta, mayonesa y lima dentro de una arepa dorada, tradición caraqueña y favorita en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reina venezolana: relleno cremoso, fresco y contundente. Tradición caraqueña que combina pollo, palta, mayonesa y un toque de lima en una arepa dorada.

Tiempo de preparación

  • Total: 35 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes para 2 sánguches

  1. 2 arepas grandes (200 g de harina de maíz precocida, agua y sal)
  2. 1 pechuga de pollo cocida y desmenuzada
  3. 1 palta grande
  4. 2 cdas. mayonesa
  5. 1 cda. jugo de lima
  6. 1 cda. cilantro picado
  7. Sal y pimienta

Cómo hacer arepa reina pepiada, paso a paso

  1. Mezclar la harina con agua y sal, formar las arepas y cocinar en sartén 5 minutos por lado.
  2. Mezclar el pollo desmenuzado con la palta, mayonesa, lima y cilantro.
  3. Abrir las arepas y rellenar con la mezcla.

Pan con chicharrón (Perú)

Pan con chicharrón
El pan con chicharrón de Perú lleva panceta de cerdo crocante, salsa criolla, batata y pan francés, es un clásico del desayuno limeño (Pexels)

El sándwich limeño por excelencia, nacido entre el humo y la calle. Pan crocante, chicharrón bien dorado, salsa criolla y a veces batata: un desayuno infaltable.

Tiempo de preparación

  • Total: 50 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes para 4 sánguches

  1. 500 g de panceta de cerdo (con cuero)
  2. 4 panes francés o tipo roseta
  3. 2 batatas
  4. 2 cebollas moradas
  5. 1 ají amarillo
  6. 1 lima
  7. 1 cda. cilantro picado
  8. Sal y pimienta
  9. Aceite

Cómo hacer pan con chicharrón, paso a paso

  1. Cortar la panceta en tiras gruesas, cocer en agua y sal 25 minutos, luego dorar en sartén con aceite.
  2. Cocinar las batatas en agua, pelar y cortar en rodajas.
  3. Preparar la salsa criolla: cebolla en pluma, ají y cilantro, jugo de lima, sal y pimienta.
  4. Abrir el pan, poner chicharrón, batata y salsa criolla.

Lomito (Argentina)

Sándwich de lomito completo con carne de lomo, jamón, queso, huevo frito, tomate, lechuga, cebolla y papas fritas en un plato sobre una mesa de madera.
El lomito argentino combina carne, huevo, jamón, queso, lechuga, tomate y cebolla en pan francés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sándwich nocturno de la movida cordobesa. Jugoso y bien condimentado, con carne, huevo, vegetales, jamón y queso.

Tiempo de preparación

  • Total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes para 2 sánguches

  1. 2 panes francés o tipo lomito
  2. 2 bifes de lomo (150 g c/u)
  3. 2 huevos
  4. 2 fetas de jamón cocido
  5. 2 fetas de queso
  6. 2 hojas de lechuga
  7. 1 tomate
  8. 1 cebolla
  9. 2 cdas. mayonesa
  10. 2 cdas. chimichurri
  11. Aceite
  12. Sal y pimienta

Cómo hacer lomito, paso a paso

  1. Cocinar los bifes en sartén o plancha, salpimentar.
  2. Freír los huevos.
  3. Cortar tomate y cebolla en rodajas, lavar la lechuga.
  4. Abrir el pan y untar con mayonesa y chimichurri.
  5. Armar el sánguche: carne, jamón, queso, huevo, tomate, lechuga y cebolla. 

Butifarra (Perú)

Sanguche de butifarra entero en pan rústico con jamón del país, lechuga, cebolla morada y ajíes, servido en plato. Fondo borroso de restaurante nocturno.
La butifarra peruana se prepara con jamón del país, lechuga y salsa criolla de cebolla y ají amarillo, servida en pan francés y tradicional en Lima (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sándwich festivo limeño, fresco y aromático. Jamón del país, pan francés, lechuga y salsa criolla de cebolla y ají amarillo.

Tiempo de preparación

  • Total: 25 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes para 4 sánguches

  1. 400 g de jamón del país (en fetas)
  2. 4 panes francés peruanos
  3. 4 hojas de lechuga
  4. 2 cebollas rojas
  5. 2 ajíes amarillos
  6. 1 cda. cilantro picado
  7. 2 cdas. jugo de lima
  8. 1 cda. vinagre
  9. Sal y pimienta

Cómo hacer butifarra, paso a paso

  1. Cortar la cebolla en pluma y remojar 10 minutos en agua con sal.
  2. Preparar salsa criolla: mezclar cebolla, ají, cilantro, lima, vinagre, sal y pimienta.
  3. Abrir los panes y poner jamón del país, lechuga y salsa criolla. 

Sándwich de milanesa (Argentina)

Primer plano de un sanguche de milanesa completo con dos milanesas, lechuga, tomate, mayonesa y dos huevos fritos, servido con papas fritas en un plato rústico sobre una mesa de madera en un restaurante iluminado.
El sándwich de milanesa argentino, emblema tucumano, lleva milanesa de carne, pan largo, mayonesa, tomate, lechuga y cebolla, siempre generoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El emblema tucumano: crocante, generoso y siempre acompañado de papas fritas. Milanesa de carne, pan largo, mayonesa, tomate, lechuga y cebolla.

Tiempo de preparación

  • Total: 35 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes para 2 sánguches

  1. 2 baguettes chicas
  2. 2 bifes de carne (nalga o cuadrada)
  3. 2 huevos
  4. 100 g de pan rallado
  5. 1 tomate
  6. 1 cebolla
  7. 2 hojas de lechuga
  8. 2 cdas. mayonesa
  9. Sal
  10. Aceite para freír

Cómo hacer sánguche de milanesa, paso a paso

  1. Salar los bifes, pasar por huevo y pan rallado.
  2. Freír en abundante aceite caliente hasta dorar.
  3. Cortar tomate y cebolla en rodajas, lavar la lechuga.
  4. Abrir el pan, untar mayonesa y colocar la milanesa, vegetales y más mayonesa.

Choripán (Argentina)

Primer plano de un choripán con chorizo a la parrilla y abundante chimichurri, servido en un pan crujiente sobre una tabla de madera, con una parrilla encendida de fondo.
El choripán argentino es un ícono nacional, compuesto por chorizo asado en pan crujiente y acompañado de chimichurri o salsa criolla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El clásico de la cancha y la costanera: simple, rápido y argentino. Chorizo en pan crujiente, chimichurri y a veces criolla.

Tiempo de preparación

  • Total: 20 minutos
  • Preparación: 5 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes para 2 sánguches

  1. 2 chorizos parrilleros
  2. 2 panes baguette chicos
  3. 2 cdas. chimichurri
  4. 2 cdas. salsa criolla (opcional)

Cómo hacer choripán, paso a paso

  1. Cocinar los chorizos a la parrilla o sartén hasta dorar y que estén bien cocidos.
  2. Calentar el pan y abrir al medio.
  3. Colocar el chorizo, agregar chimichurri y criolla al gusto.

Sánguche de pernil / beirute (Brasil)

Dos sanguches de Beirute apilados en un plato beige sobre una mesa de madera. Contienen carne asada, lechuga, tomate, queso derretido y za'atar.
El sándwich de pernil brasileño une pan sirio, carne asada, vegetales frescos y queso fundido, mezcla tradiciones de São Paulo y la cultura libanesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El preferido en San Pablo: pan sirio, carne asada, vegetales frescos y queso fundido. Inspiración libanesa, tradición de Brasil.

Tiempo de preparación

  • Total: 30 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes para 2 sánguches

  1. 2 panes sírio (pita)
  2. 250 g de carne asada en fetas (cerdo o vacuno)
  3. 2 fetas de queso cheddar o muzzarella
  4. 2 hojas de lechuga
  5. 1 tomate
  6. 1 cebolla chica
  7. 1 cdita. za’atar o mezcla de especias
  8. Sal y pimienta
  9. Aceite

Cómo hacer beirute, paso a paso

  1. Calentar la carne asada en sartén con un poco de aceite.
  2. Cortar tomate y cebolla en rodajas, lavar la lechuga.
  3. Abrir el pan sírio, poner queso, carne caliente, vegetales y espolvorear con za’atar.
  4. Cerrar y calentar unos minutos si se quiere el queso bien fundido. 

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