Perú

Roberto Sánchez afirma que se reuniría con Keiko Fujimori “con tal de derrotar la pobreza y la corrupción”

El candidato de Juntos por el Perú abrió la posibilidad de dialogar con su adversaria y convocar a todas las fuerzas políticas tras los resultados oficiales del balotaje

Guardar
Google icon
El candidato de Juntos por el Perú abrió la posibilidad de dialogar con su adversaria y convocar a todas las fuerzas políticas tras los resultados oficiales del balotaje

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien lidera el escrutinio oficial del balotaje frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, expresó este lunes su disposición a reunirse y dialogar con su rival política.

En los exteriores de un restaurante en Lima, Sánchez conversó con la prensa y manifestó voluntad de convocar a todos los sectores políticos, incluida Fujimori, “con tal de derrotar la pobreza y la corrupción”.

“Lo más importante de este proceso [...] es la seriedad, la tranquilidad, que este proceso concluya como corresponde, respetando plenamente y con transparencia el proceso electoral”, señaló al ser consultado sobre el avance del escrutinio, que le otorga una ventaja de más de 33 mil votos sobre la aspirante de Fuerza Popular.

PUBLICIDAD

Ante la pregunta sobre si el diálogo para lograr “el más amplio consenso” incluye a la candidata, Sánchez abrió la puerta a un eventual encuentro, lo que representa un primer gesto hacia su contrincante.

“Con tal de derrotar la pobreza, la exclusión, la corrupción de nuestra patria, hay que ser capaces de reunirnos con todos los peruanos”, dijo.

Sánchez expresó su disposición a reunirse y dialogar con todos los sectores políticos, incluida Keiko Fujimori, con el objetivo de combatir la pobreza y la corrupción. Abogó por construir el más amplio consenso nacional
Sánchez expresó su disposición a reunirse y dialogar con todos los sectores políticos, incluida Keiko Fujimori, con el objetivo de combatir la pobreza y la corrupción. Abogó por construir el más amplio consenso nacional

“Llamamos y seremos capaces de provocar el más amplio consenso, el más amplio respeto, para que el único enemigo visible de todos los peruanos sea la corrupción y la pobreza. Todos los peruanos”, añadió.

Al 94.827 % de las papeletas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez se mantiene a la cabeza de la segunda vuelta con 50.094 % y un total de 8′858,465 votos.

PUBLICIDAD

Fujimori, en tanto, suma 49.906 %, equivalente a 8′825,073 votos. La diferencia entre ambos es de 33,392 votos.

El líder del partido Juntos por el Perú, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), también hizo un “llamado categórico a todos los agentes políticos a respetar el resultado fuere cual fuere, porque el Perú necesita estabilidad”.

“Estamos con tranquilidad para respetar los resultados. Lo que viene es trabajar por el país e invocar a todos los consensos, porque Perú tiene que parar la inestabilidad política, la criminalidad y la pobreza”, señaló al pedir “tranquilidad y serenidad”.

Sánchez retomó este lunes sus actividades parlamentarias tras la noche electoral y acudió al Congreso a presidir una nueva sesión de la Comisión Especial para el Proyecto Multipropósito Chancay, que trata los asuntos referidos al puerto construido por la estatal china Cosco en la costa peruana.

Roberto Sánchez
La elección representa una reedición de los comicios de 2021, donde también se enfrentaron Fujimori y el representante del entorno de Pedro Castillo. El proceso ocurre tras una década marcada por la inestabilidad política y la sucesión de ocho presidentes

El candidato fue elegido congresista en las anteriores elecciones de 2021 y ejerció la actividad parlamentaria de manera simultánea a su periodo como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el tiempo que duró el gobierno de Castillo.

La contienda suponía una suerte de reedición de los comicios de 2021, al enfrentarse nuevamente Fujimori con el representante del exjefe de Estado, quien se impuso entonces a la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000).

A las urnas estaban convocados más de 27,3 millones de peruanos para elegir a la opción que gobernará el país en los siguientes cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde ha habido ocho presidentes.

Temas Relacionados

Roberto SánchezKeiko Fujimoriperu-politicaElecciones 2026

Más Noticias

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 94,859% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El organismo pidió a los partidos políticos a esperar el 100% del procesamiento de las actas

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 94,859% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

Renato Tapia entra en la agenda de River Plate por petición de Eduardo Coudet: existencia de contacto formal, aunque sin negociaciones en curso

El entorno del mediocentro peruano ha reconocido el sondeo oficial por parte de los ‘millonarios’. El ‘Chacho’ se muestra de acuerdo en una posible llegada, aunque hay obstáculos de por medio desde Al-Wasl

Renato Tapia entra en la agenda de River Plate por petición de Eduardo Coudet: existencia de contacto formal, aunque sin negociaciones en curso

Le amputaron las manos a los tres meses: quién es Luis Galarreta, el político que busca convertirse en el primer vicepresidente con discapacidad de Perú

De una infancia marcada por la adaptación al uso de prótesis a convertirse en una de las figuras más cercanas a Keiko Fujimori

Le amputaron las manos a los tres meses: quién es Luis Galarreta, el político que busca convertirse en el primer vicepresidente con discapacidad de Perú

La gasolina más barata y más cara de Lima este 8 de junio

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana

La gasolina más barata y más cara de Lima este 8 de junio

El video que hace referencia Gustavo Petro sobre Keiko Fujimori es de hace tres años: este es el contexto de las imágenes

El presidente colombiano citó un fragmento de una rueda de prensa de la lideresa de Fuerza Popular en 2023, difundido como reciente en medio del ajustado balotaje

El video que hace referencia Gustavo Petro sobre Keiko Fujimori es de hace tres años: este es el contexto de las imágenes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 94,859% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 94,859% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

Le amputaron las manos a los tres meses: quién es Luis Galarreta, el político que busca convertirse en el primer vicepresidente con discapacidad de Perú

El video que hace referencia Gustavo Petro sobre Keiko Fujimori es de hace tres años: este es el contexto de las imágenes

ONPE al 100% del conteo de votos: ¿por qué no se declara aún al nuevo presidente del Perú?

Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, el final de película que tendrá Perú para saber quién gobernará hasta el 2031

ENTRETENIMIENTO

La influencer Milenka Nolasco defiende a su padre detenido por una denuncia de agresión a una mujer de 62 años

La influencer Milenka Nolasco defiende a su padre detenido por una denuncia de agresión a una mujer de 62 años

¿Quién es Adrián Harboe, el novio que Kyara Villanella presentó en un live junto a Keiko Fujimori?

Pamela López apareció en Times Square y sus fans revelan la suma que invirtieron para sorprenderla en su cumpleaños

Pamela Franco y Leonard León se juntan tras boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona y lanzan: “Cómo te voy a olvidar”

Fernando Llanos vivió una fuerte discusión con pasajeros en tren durante su transmisión por las elecciones 2026

DEPORTES

Renato Tapia entra en la agenda de River Plate por petición de Eduardo Coudet: existencia de contacto formal, aunque sin negociaciones en curso

Renato Tapia entra en la agenda de River Plate por petición de Eduardo Coudet: existencia de contacto formal, aunque sin negociaciones en curso

Cherrie Cox espera goleada de Perú ante Bolivia en Liga de Naciones Femenina: “Lo necesitamos, vamos a salir con todo”

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Pablo Erustes se marcha de Melgar después de un periodo insustancial: su próximo destino será Sport Boys en Liga 1 2026

Alineaciones de Perú vs España HOY: con tres sorpresas, posibles titulares para partido amistoso por fecha FIFA 2026