Roberto Sánchez afirma que se reuniría con Keiko Fujimori “con tal de derrotar la pobreza y la corrupción”

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien lidera el escrutinio oficial del balotaje frente a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, expresó este lunes su disposición a reunirse y dialogar con su rival política.
En los exteriores de un restaurante en Lima, Sánchez conversó con la prensa y manifestó voluntad de convocar a todos los sectores políticos, incluida Fujimori, “con tal de derrotar la pobreza y la corrupción”.
“Lo más importante de este proceso [...] es la seriedad, la tranquilidad, que este proceso concluya como corresponde, respetando plenamente y con transparencia el proceso electoral”, señaló al ser consultado sobre el avance del escrutinio, que le otorga una ventaja de más de 33 mil votos sobre la aspirante de Fuerza Popular.
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Ante la pregunta sobre si el diálogo para lograr “el más amplio consenso” incluye a la candidata, Sánchez abrió la puerta a un eventual encuentro, lo que representa un primer gesto hacia su contrincante.
“Con tal de derrotar la pobreza, la exclusión, la corrupción de nuestra patria, hay que ser capaces de reunirnos con todos los peruanos”, dijo.
“Llamamos y seremos capaces de provocar el más amplio consenso, el más amplio respeto, para que el único enemigo visible de todos los peruanos sea la corrupción y la pobreza. Todos los peruanos”, añadió.
Al 94.827 % de las papeletas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Sánchez se mantiene a la cabeza de la segunda vuelta con 50.094 % y un total de 8′858,465 votos.
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Fujimori, en tanto, suma 49.906 %, equivalente a 8′825,073 votos. La diferencia entre ambos es de 33,392 votos.
El líder del partido Juntos por el Perú, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), también hizo un “llamado categórico a todos los agentes políticos a respetar el resultado fuere cual fuere, porque el Perú necesita estabilidad”.
“Estamos con tranquilidad para respetar los resultados. Lo que viene es trabajar por el país e invocar a todos los consensos, porque Perú tiene que parar la inestabilidad política, la criminalidad y la pobreza”, señaló al pedir “tranquilidad y serenidad”.
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Sánchez retomó este lunes sus actividades parlamentarias tras la noche electoral y acudió al Congreso a presidir una nueva sesión de la Comisión Especial para el Proyecto Multipropósito Chancay, que trata los asuntos referidos al puerto construido por la estatal china Cosco en la costa peruana.
El candidato fue elegido congresista en las anteriores elecciones de 2021 y ejerció la actividad parlamentaria de manera simultánea a su periodo como ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el tiempo que duró el gobierno de Castillo.
La contienda suponía una suerte de reedición de los comicios de 2021, al enfrentarse nuevamente Fujimori con el representante del exjefe de Estado, quien se impuso entonces a la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000).
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A las urnas estaban convocados más de 27,3 millones de peruanos para elegir a la opción que gobernará el país en los siguientes cinco años (2026-2031), tras una década de inestabilidad política donde ha habido ocho presidentes.
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