ONPE al 100% del conteo de votos: ¿por qué no se declara aún al nuevo presidente del Perú?

Quiénes pueden evitar la multa electoral por no votar en segunda| Foto: Gemini IA

Cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anuncia que llegó al 100% de actas procesadas de la segunda vuelta presidencial, muchos ciudadanos asumen que el nombre del próximo presidente ya está definido. No es así. El sistema electoral peruano funciona en tres etapas sucesivas y ninguna puede saltarse: la ONPE cuenta y publica, los Jurados Electorales Especiales (JEE) revisan lo observado, y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclama.

Mientras esa cadena no se complete, Perú no tiene presidente electo. Y en una elección tan reñida como la segunda vuelta del 7 de junio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, cada eslabón de esa cadena puede tardar días o semanas.

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Procesadas y contabilizadas: no son lo mismo

La confusión más frecuente entre los ciudadanos arranca en una distinción técnica que el sistema electoral no siempre comunica con claridad.

Un votante deposita su sufragio en la urna del ONPE durante la segunda vuelta de las elecciones en Perú, bajo la supervisión de una oficial de mesa. (Agencia Andina / Ricardo Cuba)

Cuando la ONPE dice que un acta está “procesada”, significa que ya ingresó a su sistema y fue digitalizada. Pero eso no implica que sus votos estén sumados al cómputo oficial.

Para que un acta pase a ser “contabilizada”, debe superar todos los controles internos sin registrar incidencias. Si presenta inconsistencias —errores numéricos, falta de firmas, datos ilegibles— queda clasificada como acta observada y sus votos no se incorporan al resultado hasta que una instancia electoral la resuelva.

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Esa distinción explica por qué el proceso puede extenderse incluso después de que la ONPE anuncia un porcentaje cercano al 100%. Lo que se completa es el procesamiento operativo, no el cómputo definitivo.

Un ciudadano peruano sonriente deposita su voto en una urna de la ONPE, participando en las elecciones de segunda vuelta desde el extranjero. (Agencia Andina / Cancillería)

El antecedente más cercano es la primera vuelta del 12 de abril de 2026. La ONPE anunció haber procesado la totalidad de las actas apenas diez días después de los comicios, pero el conteo definitivo no se consolidó hasta el 15 de mayo, cuando la oficina confirmó que todos los votos —incluidos los de actas que habían sido observadas y luego validadas— estaban sumados.

Qué ocurre con las actas observadas

Las actas que no superan los controles de la ONPE son derivadas a los Jurados Electorales Especiales, 60 organismos distribuidos en todo el país que actúan como primera instancia de revisión electoral.

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En cada JEE se realizan audiencias públicas donde pueden participar los representantes de los partidos. El jurado examina cada caso y emite una resolución que puede validar el acta, corregirla o, en situaciones extremas, anularla.

Una ciudadana peruana deposita su voto en una urna de la ONPE, mientras un niño y miembros de mesa observan el proceso electoral. (Agencia Andina / Ricardo Cuba)

En una elección donde la diferencia entre candidatos se mide en décimas de punto porcentual, cada acta observada tiene peso real. Un lote de actas resuelto a favor de uno u otro candidato puede modificar el margen y, en un escenario tan ajustado como el actual, incluso invertir el resultado.

Durante la primera vuelta de abril, alrededor de cinco mil actas fueron derivadas a los jurados especiales, lo que representó aproximadamente 600 mil votos pendientes de resolución. Para esta segunda vuelta, la dimensión del problema es mayor: la vocera del JNE, Grecia Rentería, confirmó que las actas con observaciones se incrementaron en más del 50% respecto a comicios anteriores.

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El nuevo mecanismo que alarga los plazos

A ese volumen inusual de actas observadas se suma una novedad procedimental que no existía en elecciones previas: un mecanismo obligatorio de recuento de votos en todas las mesas impugnadas u observadas.

Una votante emite su sufragio dentro de una cabina electoral con el logo de ONPE, durante la segunda vuelta de las Elecciones 2026 en Perú. (Agencia Andina / Ricardo Cuba)

El proceso funciona así: el acta llega al JEE, que determina si corresponde realizar un recuento. Si lo ordena, se convoca una audiencia de recuento. Tres días después, el jurado emite su resolución. Si algún partido no queda conforme, puede apelar ante el pleno del JNE, que debe programar una nueva audiencia y dictar su fallo en otros tres días.

Cada paso tiene plazos legales que no pueden comprimirse. El presidente del JNE, Roberto Burneo, estimó que la carga procesal de esta elección es entre cuatro y cinco veces mayor que la de 2021, aunque aclaró que los procesos digitales y la optimización interna permitirán anunciar el resultado antes de la quincena de julio.

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A eso se suma la logística del voto en el exterior. Las actas de los peruanos que votaron fuera del país no llegan de forma simultánea sino de manera progresiva, y cada una debe pasar por el mismo proceso de verificación documental que las actas nacionales.

ONPE anunciará los primeros resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/ONPE)

Los tres factores que el JNE identificó como causas del retraso

El propio sistema electoral peruano reconoce tres razones estructurales por las que la proclamación no puede producirse en los días inmediatos a una elección.

El primero es la revisión de actas observadas, que se resuelven fuera del flujo automático del cómputo y requieren audiencias formales con participación de los partidos. El segundo es la tramitación de apelaciones: cualquier organización política disconforme con una resolución del JEE tiene derecho a escalar el caso al JNE, y ese trámite consume tiempo procesal que la ley garantiza como parte del debido proceso electoral.

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El tercero es la logística nacional: la incorporación progresiva de actas desde zonas alejadas y la verificación documental de los votos del exterior. Perú tiene circunscripciones en la Amazonía y en zonas de sierra donde la conectividad y el transporte condicionan los tiempos de llegada de los documentos electorales.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales, aparecen con sus cédulas de sufragio frente a una urna de la ONPE. (Infobae / Fotocomposición)

Ninguno de estos tres factores puede eliminarse por decreto. Son parte del diseño institucional que busca garantizar que cada voto sea revisado antes de que el resultado adquiera carácter definitivo.

El “empate técnico” no existe en la ley electoral

La noche del 7 de junio, las encuestadoras Ipsos y Datum hablaron de “empate técnico” al publicar sus conteos rápidos. Esa expresión, válida en el lenguaje estadístico, no tiene ningún correlato en el marco jurídico peruano.

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El artículo 18 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859) es preciso: en la segunda vuelta presidencial, gana quien obtenga más votos válidos que su rival. No hay umbral mínimo, no hay porcentaje requerido, no hay mecanismo alternativo de desempate. Un solo voto válido de ventaja es suficiente para ganar.

¿Publicaste una foto de tu cédula de votación? Podrías enfrentar hasta un año de prisión, advierten ONPE y JNE. (Foto composición: Infobae Perú/ONPE/Visuales IA)

Cuando Ipsos o Datum hablan de empate técnico, lo que señalan es que la diferencia entre ambos candidatos cae dentro del margen de error de sus respectivas muestras, lo que les impide proyectar un ganador con certeza estadística. Esa limitación metodológica no existe en el conteo oficial: la ONPE procesa acta por acta y el JNE certifica el resultado con los números reales, no con proyecciones.

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En el marco legal peruano, el empate técnico es una expresión de encuesta. En la proclamación oficial, habrá un ganador con nombre y apellido.

El calendario hasta el 28 de julio

Una vez que el JNE resuelve la última apelación y consolida el cómputo final, convoca una sesión plenaria para emitir la proclamación oficial. Ese acto tiene consecuencias jurídicas concretas: a partir de ese momento, el candidato proclamado es presidente electo y tiene derecho a recibir las credenciales oficiales.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se encuentran en un empate técnico, según los resultados del conteo rápido de ONPE. (Foto: Composición - Infobae)

Tras la entrega de credenciales comienza la etapa de transición: el presidente electo y sus vicepresidentes tienen un plazo acotado para conformar su equipo de gobierno antes de asumir el mando.

La fecha límite está fijada por ley. El artículo correspondiente de la Ley Orgánica de Elecciones establece que el presidente y los vicepresidentes electos deben juramentar el 28 de julio, fecha en que Perú conmemora su independencia. Ese día, el actual presidente interino José María Balcázar entregará el mando al candidato que el JNE haya proclamado ganador.

Con la proclamación prevista para mediados de julio, el margen entre el anuncio oficial del ganador y la juramentación se reduce a menos de dos semanas.