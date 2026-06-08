El video que hace referencia Gustavo Petro sobre Keiko Fujimori es de hace tres años: este es el contexto de las imágenes

El presidente colombiano Gustavo Petro expresó su molestia este lunes en la red social X (antes Twitter) al compartir un video donde Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, le pide no “meter su nariz roja” en el Perú, pese a que se trata de un clip de 2023.
Aunque el registro circuló como reciente, corresponde a una conferencia de prensa que Fujimori ofreció a comienzos de ese año, cuando se reunió con la entonces presidenta Dina Boluarte.
Petro replicó el clip acompañado de una descripción que sugería que la candidata lo culpaba “por su derrota electoral y por opinar sobre las elecciones en ese país”. Sin embargo, ese señalamiento resulta falso, ya que el video pertenece a un contexto previo.
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“Señora Fujimori, usted intervino en política en Colombia con su internacional fascista y usted misma. Si usted pierde las elecciones en el Perú, no es por el color de mi piel. Si pierde es por su padre, que fue un criminal de lesa humanidad”, apuntó el mandatario en reacción al post de una cuenta afín que se define como “petrista”.
En la conferencia de prensa de 2023, Fujimori estuvo acompañada por Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y actual candidato a la primera vicepresidencia, y por el vocero Miguel Ángel Torres, aspirante a la segunda vicepresidencia.
“Hemos tenido una reunión amplia, larga, sincera, donde se ha hecho un análisis sobre la crisis social y política que atraviesa nuestro país y las posibles salidas a esta crisis. Ha habido una coincidencia que es pública, que la salida más rápida a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones en el año 2023”, indicó en ese momento.
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“Hemos visto también una extraña coincidencia entre (...) la extrema derecha y la extrema izquierda, que lamentablemente boicoteó esta salida, (...) señalando que querían una asamblea constituyente en la izquierda o poniendo pretextos, queriendo supuestas reformas, cuando se ve que no hay los votos. O incluso utilizándome a mí, diciendo que todo eso era porque Keiko Fujimori quería candidatear. Si hay un adelanto de elecciones, yo no voy a ser candidata presidencial”, añadió.
Fujimori también afirmó que existía injerencia internacional que provenía de Petro, a quien pidió “públicamente que no meta su nariz roja en el Perú”.
“El Perú ha derrotado al terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro”, expresó.
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Horas antes de reaccionar al fragmento de esa declaración, el mandatario colombiano había celebrado en la misma red social que “el progresismo” ganara “la presidencia del Perú” y haya “derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representa a la familia Fujimori”.
Agregó que los comicios reivindicaron al exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), encarcelado por su fallido autogolpe y aliado de Roberto Sánchez, el candidato de Juntos por el Perú que, según el escrutinio oficial, encabeza el balotaje frente a Fujimori.
En este contexto, Petro anunció que restablecerá “completamente las relaciones diplomáticas” y solicitó al nuevo presidente iniciar “una fusión del Pacto Andino” con el Mercado Común del Sur (Mercosur), principal bloque de integración económica, comercial y política de América del Sur.
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