Perú

El video que hace referencia Gustavo Petro sobre Keiko Fujimori es de hace tres años: este es el contexto de las imágenes

El presidente colombiano citó un fragmento de una rueda de prensa de la lideresa de Fuerza Popular en 2023, difundido como reciente en medio del ajustado balotaje

Guardar
Google icon
Keiko Fujimori se pronunció tras la reunión que sostuvo con Dina Boluarte. Canal N

El presidente colombiano Gustavo Petro expresó su molestia este lunes en la red social X (antes Twitter) al compartir un video donde Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, le pide no “meter su nariz roja” en el Perú, pese a que se trata de un clip de 2023.

Aunque el registro circuló como reciente, corresponde a una conferencia de prensa que Fujimori ofreció a comienzos de ese año, cuando se reunió con la entonces presidenta Dina Boluarte.

Petro replicó el clip acompañado de una descripción que sugería que la candidata lo culpaba “por su derrota electoral y por opinar sobre las elecciones en ese país”. Sin embargo, ese señalamiento resulta falso, ya que el video pertenece a un contexto previo.

PUBLICIDAD

“Señora Fujimori, usted intervino en política en Colombia con su internacional fascista y usted misma. Si usted pierde las elecciones en el Perú, no es por el color de mi piel. Si pierde es por su padre, que fue un criminal de lesa humanidad”, apuntó el mandatario en reacción al post de una cuenta afín que se define como “petrista”.

El registro circuló como actual, pero se originó durante un encuentro de Fujimori con la entonces presidenta Dina Boluarte y dirigentes de Fuerza Popular
El registro circuló como actual, pero se originó durante un encuentro de Fujimori con la entonces presidenta Dina Boluarte y dirigentes de Fuerza Popular

En la conferencia de prensa de 2023, Fujimori estuvo acompañada por Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular y actual candidato a la primera vicepresidencia, y por el vocero Miguel Ángel Torres, aspirante a la segunda vicepresidencia.

“Hemos tenido una reunión amplia, larga, sincera, donde se ha hecho un análisis sobre la crisis social y política que atraviesa nuestro país y las posibles salidas a esta crisis. Ha habido una coincidencia que es pública, que la salida más rápida a esta crisis sería lograr un adelanto de elecciones en el año 2023”, indicó en ese momento.

PUBLICIDAD

“Hemos visto también una extraña coincidencia entre (...) la extrema derecha y la extrema izquierda, que lamentablemente boicoteó esta salida, (...) señalando que querían una asamblea constituyente en la izquierda o poniendo pretextos, queriendo supuestas reformas, cuando se ve que no hay los votos. O incluso utilizándome a mí, diciendo que todo eso era porque Keiko Fujimori quería candidatear. Si hay un adelanto de elecciones, yo no voy a ser candidata presidencial”, añadió.

Fujimori también afirmó que existía injerencia internacional que provenía de Petro, a quien pidió “públicamente que no meta su nariz roja en el Perú”.

Gustavo Petro
Petro reaccionó al clip con críticas hacia Fujimori y su familia, desmintiendo la versión que la señalaba como responsable de su derrota electoral

“El Perú ha derrotado al terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país. Quiero enviar mi abrazo fraterno al pueblo colombiano, pero mi repudio total al guerrillero Gustavo Petro”, expresó.

Horas antes de reaccionar al fragmento de esa declaración, el mandatario colombiano había celebrado en la misma red social que “el progresismo” ganara “la presidencia del Perú” y haya “derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representa a la familia Fujimori”.

Agregó que los comicios reivindicaron al exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), encarcelado por su fallido autogolpe y aliado de Roberto Sánchez, el candidato de Juntos por el Perú que, según el escrutinio oficial, encabeza el balotaje frente a Fujimori.

En este contexto, Petro anunció que restablecerá “completamente las relaciones diplomáticas” y solicitó al nuevo presidente iniciar “una fusión del Pacto Andino” con el Mercado Común del Sur (Mercosur), principal bloque de integración económica, comercial y política de América del Sur.

Temas Relacionados

Gustavo PetroKeiko Fujimoriperu-politica

Más Noticias

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 94,859% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El organismo pidió a los partidos políticos a esperar el 100% del procesamiento de las actas

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 94,859% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

Renato Tapia entra en la agenda de River Plate por petición de Eduardo Coudet: existencia de contacto formal, aunque sin negociaciones en curso

El entorno del mediocentro peruano ha reconocido el sondeo oficial por parte de los ‘millonarios’. El ‘Chacho’ se muestra de acuerdo en una posible llegada, aunque hay obstáculos de por medio desde Al-Wasl

Renato Tapia entra en la agenda de River Plate por petición de Eduardo Coudet: existencia de contacto formal, aunque sin negociaciones en curso

Roberto Sánchez afirma que se reuniría con Keiko Fujimori “con tal de derrotar la pobreza y la corrupción”

El candidato de Juntos por el Perú abrió la posibilidad de dialogar con su adversaria y convocar a todas las fuerzas políticas tras los resultados oficiales del balotaje

Roberto Sánchez afirma que se reuniría con Keiko Fujimori “con tal de derrotar la pobreza y la corrupción”

Le amputaron las manos a los tres meses: quién es Luis Galarreta, el político que busca convertirse en el primer vicepresidente con discapacidad de Perú

De una infancia marcada por la adaptación al uso de prótesis a convertirse en una de las figuras más cercanas a Keiko Fujimori

Le amputaron las manos a los tres meses: quién es Luis Galarreta, el político que busca convertirse en el primer vicepresidente con discapacidad de Perú

La gasolina más barata y más cara de Lima este 8 de junio

Así amanecieron los precios de los carburantes en la capital peruana

La gasolina más barata y más cara de Lima este 8 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 94,859% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 94,859% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori

Roberto Sánchez afirma que se reuniría con Keiko Fujimori “con tal de derrotar la pobreza y la corrupción”

Le amputaron las manos a los tres meses: quién es Luis Galarreta, el político que busca convertirse en el primer vicepresidente con discapacidad de Perú

ONPE al 100% del conteo de votos: ¿por qué no se declara aún al nuevo presidente del Perú?

Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, el final de película que tendrá Perú para saber quién gobernará hasta el 2031

ENTRETENIMIENTO

La influencer Milenka Nolasco defiende a su padre detenido por una denuncia de agresión a una mujer de 62 años

La influencer Milenka Nolasco defiende a su padre detenido por una denuncia de agresión a una mujer de 62 años

¿Quién es Adrián Harboe, el novio que Kyara Villanella presentó en un live junto a Keiko Fujimori?

Pamela López apareció en Times Square y sus fans revelan la suma que invirtieron para sorprenderla en su cumpleaños

Pamela Franco y Leonard León se juntan tras boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona y lanzan: “Cómo te voy a olvidar”

Fernando Llanos vivió una fuerte discusión con pasajeros en tren durante su transmisión por las elecciones 2026

DEPORTES

Renato Tapia entra en la agenda de River Plate por petición de Eduardo Coudet: existencia de contacto formal, aunque sin negociaciones en curso

Renato Tapia entra en la agenda de River Plate por petición de Eduardo Coudet: existencia de contacto formal, aunque sin negociaciones en curso

Cherrie Cox espera goleada de Perú ante Bolivia en Liga de Naciones Femenina: “Lo necesitamos, vamos a salir con todo”

Perú vs España EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Pablo Erustes se marcha de Melgar después de un periodo insustancial: su próximo destino será Sport Boys en Liga 1 2026

Alineaciones de Perú vs España HOY: con tres sorpresas, posibles titulares para partido amistoso por fecha FIFA 2026