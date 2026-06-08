El noveno presidente de Perú en diez años se hace esperar: La difícil y ajustada elección entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Una ilustración acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tirando de la banda presidencial peruana, con el Palacio de Gobierno de Perú de fondo, simbolizando una confrontación política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Perú, tras el fin de un difícil balotaje, se matiene sin presidente electo y con una certeza que se repite desde hace 15 años: cuando se trata de Keiko Fujimori, el resultado nunca es sencillo. La segunda vuelta presidencial del 7 de junio entre la candidata de Fuerza Popular y el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) produjo la noche electoral más ajustada de la historia reciente del país, y el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) lo confirma con una frialdad matemática que no admite eufemismos: al 93,945% de actas contabilizadas, la diferencia entre los dos candidatos es de apenas 4.385 votos sobre un universo de más de 17 millones de votos válidos.

El conteo que no para: así van los números oficiales

El portal oficial de la ONPE registra 87.149 actas contabilizadas de un total de 92.766, con 1.517 actas en proceso de envío a los Jurados Electorales Especiales (JEE) y 4.100 actas aún pendientes. El universo de actas que falta por incorporar —5.617 en total entre pendientes y derivadas al JEE— es suficiente para alterar el resultado en cualquier dirección.

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Los números son los siguientes: Roberto Helbert Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, acumula 8.792.979 votos, equivalentes al 50,012% de los votos válidos y al 46,737% de los votos emitidos. Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de Fuerza Popular, registra 8.788.594 votos, equivalentes al 49,988% de los votos válidos y al 46,714% de los votos emitidos.

La diferencia: 0,024 puntos porcentuales en votos válidos. 4.385 votos en términos absolutos. Una cifra que cabe holgadamente en una sola mesa electoral grande y que, sin embargo, puede definir quién gobierna el Perú los próximos cinco años.

Una vista del meticuloso proceso de conteo electoral en la sala oficial de la ONPE en Perú, con mesas llenas de documentos, urnas y equipo informático listos para la verificación de votos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inversión del resultado: cómo el interior del país cambió el mapa

Las primeras horas del conteo oficial favorecieron a Fujimori. Al 0,98% de actas contabilizadas, la candidata de Fuerza Popular tenía el 54,2%. Al 29,2%, el 52,6%. Al 72,9%, el 52,5%. La ventaja parecía sólida y sus simpatizantes la celebraban. Pero la historia electoral peruana tiene una lógica geográfica que los analistas conocen de memoria: las primeras actas en llegar a los centros de cómputo son siempre las de Lima y la costa, el territorio natural del fujimorismo. Las del interior del país —la sierra y la selva— llegan después, y cuando llegan, cambian el mapa.

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El desglose regional del conteo oficial lo confirma con contundencia. En Apurímac, Sánchez obtiene el 81,2% de los votos válidos frente al 18,8% de Fujimori: una diferencia de más de 62 puntos. En Ayacucho, el 79,1% contra el 20,9%: más de 58 puntos de brecha. En Cajamarca —la región natal del expresidente Pedro Castillo, cuya figura Sánchez reivindica—, el 66,8% contra el 33,2%: más de 33 puntos. En Arequipa, segunda ciudad más poblada del país, el 63,6% contra el 36,4%: más de 27 puntos. En Áncash, el 56,6% contra el 43,4%: más de 13 puntos. En Amazonas, el 62,7% contra el 37,3%: más de 25 puntos.

Cada región andina que se incorporó al conteo recortó la ventaja de Fujimori. Primero la redujo a 5 puntos. Luego a 3. Luego a 1. Y en algún momento de la madrugada del lunes, Sánchez tomó la delantera por primera vez. Al mediodía del lunes, la diferencia era de 4.385 votos.

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Representación artística en acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un debate, con el mapa del Perú dividido por la contienda electoral de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una diferencia que cabe en cuatro mesas

Para dimensionar lo que significa una diferencia de 4.385 votos en el contexto de esta elección: el Perú habilitó 90.223 mesas de sufragio. El promedio de electores por mesa es de alrededor de 300 personas. La diferencia actual entre los dos candidatos equivale a menos de 15 mesas de sufragio. Dicho de otra manera: si en 15 mesas del país hubiera votado una persona más por Fujimori en lugar de por Sánchez, el resultado sería el inverso.

Eso explica por qué ninguno de los dos candidatos puede declararse ganador. Eso explica por qué Fujimori pidió calma y convocó a sus personeros a “contar cada una de las actas”. Eso explica por qué Sánchez habló de “defender el voto” desde la plaza San Martín. Y eso explica, sobre todo, por qué la proclamación oficial del ganador no llegará hasta mediados de julio de 2026.

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¿Por qué el conteo puede tardar semanas más?

La ONPE publica el avance del cómputo, pero no tiene atribución para proclamar al presidente electo. Esa función es exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y solo puede ejercerse después de que se complete una cadena institucional precisa.

Las 5.617 actas que aún faltan por incorporar —entre pendientes y derivadas al JEE— deben procesarse siguiendo el procedimiento establecido. Las actas observadas pasan a los 60 Jurados Electorales Especiales distribuidos en todo el país, donde se celebran audiencias públicas con participación de personeros de los partidos. Si alguna organización política no queda conforme con lo resuelto por un JEE, puede apelar ante el JNE. Solo cuando todas esas instancias se agoten, el JNE convoca sesión plenaria y emite la proclamación oficial.

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La vocera del JNE, Grecia Rentería, confirmó que la proclamación está prevista para mediados de julio de 2026, dado que las actas con observaciones se incrementaron en más de un 50% respecto a comicios anteriores. El presidente del JNE, Roberto Burneo, había anticipado que los resultados definitivos se conocerían “casi un mes después del día de la votación”.

¿Qué sucede si la diferencia de votos es mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?:| Foto: Gemini IA

Lo que dice la ley: no hay empate técnico en segunda vuelta

Un punto que conviene precisar ante la confusión que generan los conteos rápidos y los porcentajes tan cercanos: la Ley Orgánica de Elecciones no contempla el concepto de “empate técnico” para la elección presidencial en segunda vuelta. Ese término pertenece al lenguaje de las encuestas y los conteos rápidos, no al texto legal.

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En el balotaje, la lógica es de mayoría simple entre dos candidatos: gana quien obtenga más votos válidos. No existe umbral mínimo, no hay porcentaje requerido, no hay mecanismo de desempate alternativo. Si al término del proceso Sánchez tiene 4.385 votos más que Fujimori —o cualquier número mayor a cero—, Sánchez es el presidente. Si Fujimori tiene un solo voto más, Fujimori es la presidenta. Así de simple y así de brutal.

Lo que sí contempla la ley es el proceso de resolución de observaciones e impugnaciones, que es precisamente el que puede extenderse semanas. Cada acta observada que se incorpore al cómputo puede ampliar o reducir esa diferencia de 4.385 votos. Y con 5.617 actas aún por resolver, el resultado sigue abierto.

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El 28 de julio: la fecha que no se mueve

Independientemente de quién gane, el próximo presidente del Perú asumirá el cargo el 28 de julio de 2026, tal como establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de Elecciones. Será el noveno presidente del país en diez años —o el décimo, según cómo se cuenten los mandatos interrumpidos—, al cabo de una década marcada por ocho presidentes, una sucesión de destituciones, dos golpes de Estado fallidos y una polarización que esta elección ha llevado a su expresión más extrema: medio país dividido por menos de 5.000 votos.

Ilustración en acuarela de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, ambos con banda presidencial, posando sonrientes frente al histórico Palacio de Gobierno de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ceremonia de transferencia del mando se realizará en el Congreso de la República, donde el nuevo mandatario prestará juramento ante el pleno bicameral —por primera vez en más de 30 años, con Senado y Cámara de Diputados reunidos— y recibirá la banda presidencial. Ese acto, previsto para el 28 de julio, es el único que convierte definitivamente al candidato con más votos en el próximo presidente del Perú.

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Hasta entonces, el país espera. Voto a voto. Acta a acta.