Gamarra espera recuperarse en ventas de Fiestas Patrias tras baja demanda por efectos del Fenómeno el Niño

Silvia Espinoza, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, proyectó que las ventas llegarían a S/ 18 millones diarios hasta antes del 28 de julio. Foto: TripAdvisor

El Emporio Comercial de Gamarra prevé una mejora en sus ventas durante los días previos a Fiestas Patrias, luego de registrar una menor demanda en las últimas semanas debido a los efectos del Fenómeno de El Niño (FEN), que redujo el consumo de prendas de invierno ante la disminución de las temperaturas.

La presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, Silvia Espinoza, estimó que la actividad comercial podría alcanzar los S/ 18 millones diarios en los próximos días y mantenerse con ese ritmo hasta antes del 28 de julio. Sin embargo, explicó que los ingresos actuales se encuentran por debajo de los niveles habituales para esta campaña.

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Ventas afectadas por menor demanda de prendas de invierno

Espinoza señaló que la campaña por Fiestas Patrias representa una oportunidad importante para los comerciantes del emporio, aunque los resultados han sido limitados por el cambio en las condiciones climáticas. “Si bien tenemos por estas Fiestas Patrias una campaña importante, nuestras ventas son afectadas por los primeros impactos del Fenómeno de El Niño (FEN) por lo que solo están llegando a unos 13 millones de soles diarios, en promedio, cuando lo normal era una facturación de 20 millones de soles al día”, declaró a la Agencia Andina.

La dirigente empresarial explicó que la menor intensidad del frío redujo la compra de ropa para esta temporada, debido a que los consumidores no han realizado la renovación habitual de sus prendas. “Ello hace que no se genere una reposición de stocks, pues las personas no están renovando sus clósets”, indicó.

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Empresarios adaptan producción ante cambios del mercado

Frente a este escenario, los comerciantes de Gamarra han ajustado su producción para responder a las nuevas preferencias de los consumidores. Espinoza destacó que los confeccionistas modificaron su oferta y comenzaron a fabricar prendas de media estación con mayor posibilidad de venta.

Las poleras de french terry, los buzos de corte holgado y otras prendas de estilo casual figuran entre los productos con mayor demanda en el emporio. Foto: difusión

“Estábamos estancados con nuestras prendas de invierno sin vender, pero rápidamente los confeccionistas nos hemos adaptado para la elaboración de prendas de media estación. Es decir, estamos pasando de trabajar en poleras de franela a french terry (felpa francesa)”, detalló.

La representante del sector indicó que esta adaptación también se refleja en la producción textil, donde los fabricantes de telas han empezado a desarrollar materiales adecuados para temperaturas intermedias. Según explicó, esta capacidad de respuesta permite reducir el impacto económico generado por la menor demanda.

“Esperamos que las familias apuesten por la producción local, por nuestras prendas, ahora que tienen una mayor capacidad de gasto y de consumo”, comentó Espinoza.

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Prendas de media estación concentran mayor demanda

Entre los productos con mayor movimiento comercial en el emporio destacan las poleras en french terry, los buzos de estilo holgado y otras prendas asociadas a tendencias más casuales. “Están llevando prendas de moda actual como buzos caderones (buzos sueltos), parte de la moda comfy chic, que es bastante casual en tendencia y en colores nuevos”, señaló Espinoza.

Asimismo, indicó que también se ha registrado mayor salida de conjuntos, blusas, tops, prendas escolares y ropa para trabajadores de oficina. “Nos están comprando pantalones sastre con mayor frecuencia”, apuntó.

La campaña por Fiestas Patrias impulsa las expectativas de los comerciantes, aunque el cambio climático ha frenado las ventas. Foto: TripAdvisor

En el caso de la ropa infantil, mencionó que existe una mayor rotación de conjuntos y polos de manga larga y corta. Además, destacó que los comercios cuentan actualmente con una oferta combinada de prendas para invierno y media estación, lo que permite ofrecer descuentos para liquidar parte del stock acumulado.

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“Promocionamos todos nuestros productos con buenos precios, calidad y tendencia. Eso nos está ayudando”, comentó.

Ventas digitales ganan espacio entre emprendedores

El uso de canales digitales también se ha convertido en un apoyo para los negocios del Emporio Comercial de Gamarra. Espinoza indicó que más del 70% de los emprendedores ya utiliza herramientas digitales para promocionar y vender sus productos.

“Todo ayuda a mejorar resultados comerciales y más del 70% de nuestros emprendedores ya utiliza esta herramienta”, afirmó. Añadió que los empresarios están incorporando redes sociales y plataformas electrónicas como parte de sus estrategias comerciales.

“Trabajamos el tema de la digitalización de nuestra oferta, pues si no innovamos, nos quedaremos atrás”, manifestó. No obstante, resaltó que la visita presencial continúa siendo importante, ya que algunas promociones y liquidaciones no siempre están disponibles en los canales virtuales. “Bien vale la pena que el cliente nos visite”, dijo.

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Los canales digitales también se han consolidado como un soporte para los negocios. Foto: Fashion Network Perú

Problemas de acceso y multas afectan actividad comercial

Además del impacto generado por el Fenómeno de El Niño, los empresarios de Gamarra enfrentan dificultades relacionadas con la infraestructura vial en los alrededores del emporio. Espinoza indicó que las principales vías de acceso presentan restricciones que afectan el tránsito de clientes y comerciantes.

“Tenemos dos avenidas principales de acceso, como Huánuco y Aviación, que no están siendo implementadas. No están abiertas al público y no permiten una fluidez en el tránsito, afectando a los empresarios de la zona”, señaló.

A ello sumó las dificultades generadas por la aplicación de sanciones económicas. “Otro problema que afecta a los empresarios es la aplicación de multas exorbitantes. Si no pagamos, nos cierran el local”, lamentó.

Finalmente, pidió que las próximas autoridades prioricen medidas contra la inseguridad ciudadana y desarrollen acciones para mitigar los efectos del Fenómeno de El Niño en sectores como las confecciones y la agricultura. También planteó impulsar políticas de corto, mediano y largo plazo para fortalecer el crecimiento de las mypes.

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