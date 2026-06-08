¿Qué le espera al dólar mañana? Así está el tipo de cambio y lo que pasó en 2021

El dólar reacciona a gobierno de izquierda, sugiere la tendencia en las segunda vuelta en Perú. - Crédito Paolo Aguilar/EFE/EFE

El precio del dólar se cotiza actualmente a S/3,4740, según el último cierre del Banco Central de Reserva (BCRP), entidad que reporta estos valores en el país e interviene en el tipo de cambio.

Sin embargo, en esta sesión el dólar se disparó. La gran alza se dio desde el valor de S/3,4100 del jueves 4, a S/3,4740 el pasado viernes 5 de junio. Una gran alza, en medio de la incertidumbre electoral, pero que habría estado movida por el factor internacional.

Pero a la luz de los resultados electorales, o al menos el boca de urna de las encuestadoras, su valor mañana lunes 8 de junio podría también sufrir alteraciones grandes, pero todo depende del avance de los resultados oficiales.

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Estos son los primeros resultados no oficiales de la contienda presidencial. Conoce las cifras del sondeo a boca de urna de Ipsos que muestran una reñida competencia entre los candidatos Fujimori y Sánchez.

El dólar en las elecciones

Si bien el tipo de cambio siente impacto por la economía estadounidense y más coyuntura internacional, no se puede negar que hay parte del impacto nacional dentro del valor del sol con respecto al dólar.

Y si bien diferentes expertos señalan que en algunas alzas de la moneda peruana en Elecciones se dan por cómo se reportan los datos de la economía de Estados Unidos, sí hay candidatos que son vistos con más miedo y riesgo para los inversionistas y quienes guardan su dinero en el país.

El mimo Julio Velarde ha repetido en diversas ocasiones que en el gobierno de Pedro Castillo se dio una fuga de capitales del país, dado el miedo que sentían con respecto a las posibles medidas radicales que tomaría Pedro Castillo, quien finalmente no pudo aplicar ni la Asamblea Constituyente que prometía en su momento y que fue vacado sin realmente aplicar alguna reforma fuerte.

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Así cerró el dólar el 5 de junio, a dos días de la segunda vuelta electoral. - Crédito Captura del BCRP

Los capitales en Perú se mueven en esta línea, y con los primeros resultados de la primera vuelta este 2026 se vieron las reacciones a una posible repetición de un escenario del 2011, al ver a Sánchez en segundo lugar (inicialmente no se veía a Sánchez en segunda vuelta, pero cuando la ONPE fue confirmado esto con los resultados, el mercado sí reaccionó y el dólar se apreció ligeramente).

Para una muestra, aquí están las sesiones del dólar antes y luego de cada segunda vuelta en la última década:

Si bien no salía liderando el flash electoral, Pedro Castillo sí terminó liderando el conteo rápido el mismo día de la segunda vuelta. El dólar pasó de S/3,8450, en su cierre del 4 de junio de 2021, a S/3,9380 el lunes 7 de junio de ese año, el día siguiente a las elecciones del domingo 6

En las Elecciones de 2016, el dólar pasó del 3 de junio S/3,3370 a S/3,3140 el 6 de junio, cuando se dieron los primeros resultados teniendo a Pedro Pablo Kuczynski, candidato de derecha, por sobre Keiko Fujimori.

Con Ollanta Humala, sucedió similar a que con Castillo, dado que era un candidato de izquierda, aunque llegó a “moderarse” con su hoja de ruta antes de la segunda vuelta. El dólar igual subió de S/2,7600 (3 de junio del 2011) a s/2,7920 (6 de junio de 2011).

El dólar se elevó un día previo a la segunda vuelta electoral. - Crédito Andina

El “tipo de cambio” tendría preferencia

Más allá de que sea positivo para algunos sectores la caída del dólar y para otros su aumento, el tipo de cambio y el dinero que se invierte y mueve en el país, y que fácilmente puede salir de la Bolsa de Valores de Lima, sí tendría, así, una preferencia.

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Es claro que si hay un candidato, usualmente de derecha, con un discurso de mayores inversiones, y liberal, el mercado va a tender a verlo como más estable para sus intereses. Por el otro lado, si este es de izquierda y muestra algún discurso ‘antisistema’, como por ejemplo, la promesa de una Asamblea Constituyente, entonces lo vería con más miedo.

Así, mientras Keiko Fujimori se mantenga liderando el conteo rápido, y no haya señales de que Roberto Sánchez pueda llegar a superar sus votos, el mercado no vería mayor miedo, y el dólar no se movería por estos factores, e inclusive podría descender.

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Sobre todo, se debe considerar el apoyo de Fujimori entre grupos con gran poder económico. Vale la pena recordar que en su momento la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) concluyó que Dionisio Romero Paoletti, uno de los hombres más ricos del país y en su momento presidente de Credicorp, aportó dinero a la campaña de Fujimori entre 2010 y 2011.