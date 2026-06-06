Dólar se vende hasta en S/ 3,52 en casas de cambio tras enorme apreciación por incertidumbre de la segunda vuelta

En la más reciente jornada cambiaria, el dólar registró una de las mayores alzas diarias observadas en las últimas semanas. Foto: Kimini

La cotización del dólar registró un fuerte avance en el mercado peruano a pocos días de la segunda vuelta electoral, impulsada por una mayor demanda de la divisa estadounidense en medio de la incertidumbre política y de factores internacionales que también vienen fortaleciendo a la moneda norteamericana.

El movimiento del tipo de cambio se reflejó tanto en el sistema financiero como en las casas de cambio y cambistas del Centro de Lima, donde el precio de venta llegó a niveles que no se observaban desde hace aproximadamente un mes. La tendencia ha generado atención entre inversionistas, empresas y ciudadanos que siguen de cerca la evolución del mercado cambiario.

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Tipo de cambio cerró con fuerte alza

Durante la última jornada, el dólar experimentó uno de sus incrementos diarios más significativos de las últimas semanas. La divisa pasó de S/ 3,41 a S/ 3,474, reflejando una rápida valorización frente al sol peruano.

Especialistas atribuyen este comportamiento a la cautela de diversos agentes económicos ante el desenlace de los comicios presidenciales. En escenarios de incertidumbre, suele incrementarse la demanda de dólares como mecanismo de resguardo, lo que presiona al alza la cotización.

En este segmento del debate presidencial, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se enfrentan con visiones opuestas para la economía peruana. Sánchez propone un cambio de modelo con enfoque en la conectividad y honestidad, mientras Fujimori promete el retorno de programas de apoyo al pequeño agricultor. Conoce sus planes para el futuro del país. | JNE

La expectativa sobre el resultado electoral ha llevado a algunos inversionistas a modificar temporalmente sus posiciones financieras, favoreciendo activos considerados más seguros mientras se define el panorama político.

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Factores externos también impulsan la moneda estadounidense

Además de la coyuntura local, el mercado cambiario ha reaccionado a noticias provenientes de Estados Unidos. Datos recientes relacionados con el empleo fortalecieron las expectativas de que las tasas de interés en ese país podrían registrar ajustes.

Cuando los inversionistas anticipan mayores rendimientos en la economía estadounidense, suele aumentar el atractivo del dólar a nivel global. Como consecuencia, la moneda se fortalece frente a diversas divisas, incluido el sol peruano.

Por ello, el comportamiento observado en Perú no responde únicamente a factores internos. El fortalecimiento internacional del dólar también ha contribuido a la tendencia alcista registrada durante los últimos días.

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El desempeño reciente del dólar en Perú no puede explicarse solo por elementos del contexto local. Foto: Reuters

Casas de cambio elevaron sus cotizaciones

En el jirón Ocoña, uno de los principales puntos de referencia para el mercado cambiario en Lima, las casas de cambio mostraron precios superiores a los registrados en jornadas anteriores.

La compra del dólar se ubicó entre S/ 3,46 y S/ 3,47, mientras que la venta fluctuó entre S/ 3,48 y S/ 3,49. Sin embargo, algunos establecimientos llegaron a ofrecer la divisa a precios aún más elevados, alcanzando hasta S/ 3,52 por dólar.

La diferencia respecto a las cotizaciones observadas días atrás evidencia el impacto que ha tenido el incremento de la demanda de moneda extranjera durante la semana previa a las elecciones.

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Diferencias con el sistema financiero

Los valores observados en el mercado cambiario informal se ubicaron por encima de los registrados por las entidades financieras.

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, detalla su visión económica, argumentando que la creación de empleo es la única vía para sacar a las familias de la pobreza. Durante el debate, critica las propuestas de su oponente y presenta un plan concreto para reactivar la inversión en el país.

Mientras en las casas de cambio el dólar mostraba precios cercanos a S/ 3,50, las referencias del sistema financiero se mantenían alrededor de S/ 3,41 para la compra y S/ 3,42 para la venta.

Estas brechas suelen ampliarse en periodos de alta volatilidad, cuando la demanda de efectivo en dólares aumenta rápidamente y los operadores ajustan sus precios para responder a las condiciones del mercado.

Nivel más alto en cerca de un mes

La reciente escalada del tipo de cambio llevó a la moneda estadounidense a alcanzar sus niveles más altos desde inicios de mayo. De acuerdo con las cotizaciones observadas en el mercado, no se registraban valores similares desde hace aproximadamente un mes.

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La evolución del dólar durante los próximos días dependerá, en gran medida, de la reacción de los mercados tras conocerse el resultado electoral y de la continuidad de las tendencias internacionales que actualmente favorecen el fortalecimiento de la divisa estadounidense.

El comportamiento del dólar en los próximos días estará estrechamente ligado a la respuesta de los mercados una vez que se conozcan los resultados de las elecciones. Foto: Reuters

Por ahora, el comportamiento del tipo de cambio refleja la combinación de factores políticos y económicos que mantienen en expectativa a los agentes financieros y a los ciudadanos que realizan operaciones en moneda extranjera.