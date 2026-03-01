Perú

La industria, el sector que más trabajo genera, es el que menos ha crecido en Perú en la última década

Siempre será más fácil exportar materias primas. El principal logro de la industria en 2025 apenas fue recuperar el nivel productivo de 2022, tras dos años de crecimiento

La industria manufacturera nacional creció
La industria manufacturera nacional creció 2,7% en 2025 y recuperó el nivel productivo de 2022, según datos del INEI y la Sociedad Nacional de Industrias.

La industria manufacturera peruana cerró 2025 con un crecimiento de 2,7%, sumando dos años consecutivos de aumento en la producción y recuperando el nivel alcanzado en 2022, según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), con base en cifras oficiales del INEI.

Este avance estuvo acompañado por resultados positivos en otros indicadores vinculados al sector: las exportaciones industriales no tradicionales (sin agroindustria) crecieron 15,2%, las importaciones de bienes de capital para la industria subieron 15,3% y las importaciones de materias primas e insumos para la manufactura aumentaron 14,7%.

La industria manufacturera alcanza su segundo año de crecimiento en 2025

El desempeño industrial en 2025 fue heterogéneo. De las 93 ramas industriales analizadas, 51 registraron crecimiento, 40 disminuyeron y dos no tuvieron variación.

Entre los mayores avances destacó la construcción de buques y estructuras flotantes (+777,9%), reparación de equipo de transporte (+167,9%), fabricación de otros productos de madera (+82,7%), partes y piezas de madera para construcción (+33,8%) y el rubro de cacao, chocolates y productos de confitería (+24,8%).

En la última década, la
En la última década, la manufactura peruana acumuló solo 9,2% de crecimiento, rezagándose frente al avance del PBI y otros sectores económicos.

Por el contrario, algunas ramas enfrentaron caídas significativas, como motores y turbinas excepto para vehículos (-70,0%), revestimiento de metales (-62,1%), tanques y depósitos de metal (-55,1%), aparatos de uso doméstico (-42,0%) y maquinaria para minería (-37,4%).

La SNI sostiene que, dada la importancia de la industria como generadora de valor agregado y bienestar, es necesario impulsar medidas que promuevan un entorno empresarial competitivo, incentiven la inversión privada y fomenten la formalización, con el objetivo de dinamizar la economía peruana y ampliar el empleo formal.

El sector industrial mantiene ritmo de expansión menor al resto de la economía

El análisis por divisiones industriales muestra que 7 crecieron por encima del promedio sectorial, entre ellas reparación de maquinaria y equipo (+68,5%) y muebles (+9,8%), seguidas por refinación de petróleo (+8,8%), alimentos (+6,3%), textiles (5,8%), prendas de vestir (+5,0%) y productos de metalmecánica (+3,8%).

Otras divisiones con avances fueron papel y productos (+2,0%) y minerales no metálicos (+0,6%). En contraste, ocho divisiones industriales bajaron su producción, con descensos más marcados en madera y productos (-13,8%) y farmacéuticos (-8,2%), además de cuero y calzado (-5,5%), químicos (-3,8%), caucho y plástico (-1,8%), bebidas (-1,0%), metales comunes (-0,9%) e impresión y reproducción de grabaciones (-0,5%).

Durante 2025, 51 de 93
Durante 2025, 51 de 93 ramas industriales presentaron crecimiento, destacando la construcción de buques y estructuras flotantes con un alza de 777,9%.

En perspectiva de largo plazo, la industria ha sido el sector productivo de menor crecimiento en la última década. Entre 2015 y 2025, la manufactura nacional acumuló un crecimiento de 9,2%, mientras que el PBI nacional avanzó 21%.

En el mismo periodo, agropecuario, pesca y construcción crecieron más de 30%, servicios 24%, comercio 19% y minería e hidrocarburos 10%. La industria registró cuatro años de contracción (2016, 2017, 2019 y 2023) y cuatro de expansión (2018, 2022, 2024 y 2025), sin considerar el efecto pandemia.

Las exportaciones industriales no tradicionales crecieron 15,2% en 2025

El análisis de las divisiones industriales en los últimos 10 años revela cuatro tendencias. La primera, con aumentos superiores a 30%, incluye reparación de maquinaria y equipo (+102%), muebles (+93%) y alimentos (+30%).

El segundo grupo, con subidas menores a 20%, abarca bebidas (+17%), productos de metalmecánica (+14%), farmacéuticos (+14%), caucho y plástico (+13%), metales comunes (+4%) y químicos (+2%).

Sectores como motores y turbinas,
Sectores como motores y turbinas, revestimiento de metales y maquinaria para minería sufrieron las mayores caídas en la industria manufacturera de 2025 en Perú.

El tercer segmento, con reducciones de hasta 15%, lo forman minerales no metálicos (-1%), prendas de vestir (-2%), textiles (-9%), refinación de petróleo (-14%) y papel y productos (-14%).

El cuarto grupo, con retrocesos mayores al 34%, está compuesto por madera y productos (-34%), impresión y reproducción de grabaciones (-50%) y cuero y calzado (-65%).

