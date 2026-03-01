La industria, el sector que más trabajo genera, es el que menos ha crecido en Perú en la última década

La industria manufacturera nacional creció 2,7% en 2025 y recuperó el nivel productivo de 2022, según datos del INEI y la Sociedad Nacional de Industrias.

La industria manufacturera peruana cerró 2025 con un crecimiento de 2,7%, sumando dos años consecutivos de aumento en la producción y recuperando el nivel alcanzado en 2022, según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), con base en cifras oficiales del INEI.

Este avance estuvo acompañado por resultados positivos en otros indicadores vinculados al sector: las exportaciones industriales no tradicionales (sin agroindustria) crecieron 15,2%, las importaciones de bienes de capital para la industria subieron 15,3% y las importaciones de materias primas e insumos para la manufactura aumentaron 14,7%.

La industria manufacturera alcanza su segundo año de crecimiento en 2025

El desempeño industrial en 2025 fue heterogéneo. De las 93 ramas industriales analizadas, 51 registraron crecimiento, 40 disminuyeron y dos no tuvieron variación.

Entre los mayores avances destacó la construcción de buques y estructuras flotantes (+777,9%), reparación de equipo de transporte (+167,9%), fabricación de otros productos de madera (+82,7%), partes y piezas de madera para construcción (+33,8%) y el rubro de cacao, chocolates y productos de confitería (+24,8%).

En la última década, la manufactura peruana acumuló solo 9,2% de crecimiento, rezagándose frente al avance del PBI y otros sectores económicos.

Por el contrario, algunas ramas enfrentaron caídas significativas, como motores y turbinas excepto para vehículos (-70,0%), revestimiento de metales (-62,1%), tanques y depósitos de metal (-55,1%), aparatos de uso doméstico (-42,0%) y maquinaria para minería (-37,4%).

La SNI sostiene que, dada la importancia de la industria como generadora de valor agregado y bienestar, es necesario impulsar medidas que promuevan un entorno empresarial competitivo, incentiven la inversión privada y fomenten la formalización, con el objetivo de dinamizar la economía peruana y ampliar el empleo formal.

El sector industrial mantiene ritmo de expansión menor al resto de la economía

El análisis por divisiones industriales muestra que 7 crecieron por encima del promedio sectorial, entre ellas reparación de maquinaria y equipo (+68,5%) y muebles (+9,8%), seguidas por refinación de petróleo (+8,8%), alimentos (+6,3%), textiles (5,8%), prendas de vestir (+5,0%) y productos de metalmecánica (+3,8%).

Otras divisiones con avances fueron papel y productos (+2,0%) y minerales no metálicos (+0,6%). En contraste, ocho divisiones industriales bajaron su producción, con descensos más marcados en madera y productos (-13,8%) y farmacéuticos (-8,2%), además de cuero y calzado (-5,5%), químicos (-3,8%), caucho y plástico (-1,8%), bebidas (-1,0%), metales comunes (-0,9%) e impresión y reproducción de grabaciones (-0,5%).

En perspectiva de largo plazo, la industria ha sido el sector productivo de menor crecimiento en la última década. Entre 2015 y 2025, la manufactura nacional acumuló un crecimiento de 9,2%, mientras que el PBI nacional avanzó 21%.

En el mismo periodo, agropecuario, pesca y construcción crecieron más de 30%, servicios 24%, comercio 19% y minería e hidrocarburos 10%. La industria registró cuatro años de contracción (2016, 2017, 2019 y 2023) y cuatro de expansión (2018, 2022, 2024 y 2025), sin considerar el efecto pandemia.

Las exportaciones industriales no tradicionales crecieron 15,2% en 2025

El análisis de las divisiones industriales en los últimos 10 años revela cuatro tendencias. La primera, con aumentos superiores a 30%, incluye reparación de maquinaria y equipo (+102%), muebles (+93%) y alimentos (+30%).

El segundo grupo, con subidas menores a 20%, abarca bebidas (+17%), productos de metalmecánica (+14%), farmacéuticos (+14%), caucho y plástico (+13%), metales comunes (+4%) y químicos (+2%).

Sectores como motores y turbinas, revestimiento de metales y maquinaria para minería sufrieron las mayores caídas en la industria manufacturera de 2025 en Perú.

El tercer segmento, con reducciones de hasta 15%, lo forman minerales no metálicos (-1%), prendas de vestir (-2%), textiles (-9%), refinación de petróleo (-14%) y papel y productos (-14%).

El cuarto grupo, con retrocesos mayores al 34%, está compuesto por madera y productos (-34%), impresión y reproducción de grabaciones (-50%) y cuero y calzado (-65%).