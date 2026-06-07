Simpatizantes de Juntos por el Perú quedan desconcertados y en silencio tras el flash electoral en el penal Barbadillo

Primeros resultados a boca de urna de las Elecciones 2026 muestran un empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Las cámaras captan la tensa espera de los simpatizantes de Juntos por el Perú en los exteriores del penal de Barbadillo. | ATV Noticias

Un grupo de simpatizantes de Juntos por el Perú apostados en el penal de Barbadillo, donde se encuentra encarcelado el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y aliado del candidato Roberto Sánchez, quedó desconcertado este domingo tras la difusión de los resultados a boca de urna del balotaje.

Las cifras de Ipsos para Perú 21 y Latina, junto con las de Datum para América TV, reflejaron un resultado muy ajustado: Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el 50,7 % y el 50,5 % de los votos, mientras que Sánchez alcanzó el 49,3 % y el 49,5 %, respectivamente.

Estos datos, conocidos apenas cerraron las mesas de votación, no provocaron festejos ni consignas entre los asistentes al establecimiento penitenciario, donde la mayoría optó por el silencio y solo algunos expresaron frases como “Castillo libertad”.

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Según reportó ATV, el grupo permaneció en silencio varios minutos y evitó hacer comentarios sobre el resultado electoral hasta contar con cifras oficiales. El aspirante llegó a Barbadillo pocos minutos antes de conocerse el flash, acompañado por figuras cercanas al exmandatario, como su abogado Walter Ayala y el congresista Jaime Quito, de Juntos por el Perú.

Los sondeos de Ipsos y Datum difundidos al cierre de la votación dieron una mínima ventaja a Keiko Fujimori sobre Roberto Sánchez, con diferencias de entre 0,2 y 1,4 puntos porcentuales

Después de una reunión de veinte minutos con Castillo, Sánchez se retiró sin dar declaraciones y bajo fuerte resguardo policial, mientras en el exterior algunos partidarios seguían la jornada electoral mediante una pantalla gigante.

El exjefe de Estado, condenado a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por conspiración para una rebelión tras el intento fallido de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, ha recibido la promesa de un indulto si la fórmula de izquierda resulta electa en segunda vuelta.

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De hecho, días atrás Sánchez anticipó que esperaría los resultados en Barbadillo, donde también están recluidos los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016).

“Vamos a recuperar la libertad del presidente Castillo. Vamos a ser un gobierno para el pueblo; hay que mantener la esperanza. Esa misma noche vamos a celebrar porque vamos a esperar los resultados en el penal de Barbadillo junto a Castillo”, afirmó durante su visita a Casma (Áncash) en las últimas actividades antes de los comicios.

El candidato reiteró días atrás su intención de indultar al exgobernante, a quien considera víctima de un complot impulsado por Fuerza Popular, sector al que derrotó en las elecciones de 2021.

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Para ello, citó recientes declaraciones de Miguel Ángel Torres, candidato a la vicepresidencia por el partido de Fujimori, quién calificó de “gesta” el proceso para remover al exjefe de Estado, en el que participaron el Congreso, la Fiscalía y medios de comunicación, según esa versión.

“Torres ha dicho que resolvieron echarlo por las malas. No respetaron. Han dicho con claridad que había que sacarlo como fuera”, afirmó.

Pedro Castillo cumple una condena de más de 11 años por conspiración para rebelión, luego de que el 7 de diciembre de 2022 intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto

El líder de Juntos por el Perú consideró que estas declaraciones prueban la posición de los seguidores de Castillo, quienes consideran que fue víctima de un golpe de Estado desde el Congreso, pues desde el primer día de su gobierno ejerció una “feroz oposición”.

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De igual modo, aseguró tener los suficientes respaldos para ganar los comicios y no ser destituido como los anteriores mandatarios que vencieron a Fujimori, pero anticipó que forzará nuevas elecciones si su rival sigue obstruyendo desde el Parlamento a gobiernos que no se alinean a ella.

La salida de Castillo

Castillo dio un mensaje a la nación el 7 de diciembre de 2022 donde ordenaba cerrar el Parlamento e intervenir la Judicatura para gobernar temporalmente por decretos y establecer una Asamblea Constituyente, ante la posibilidad de una inminente tercera moción para destituirlo, luego de salir indicios de corrupción que lo salpicaban directamente a él.

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Sin embargo, ni la Policía y las Fuerzas Armadas siguieron sus instrucciones y, por el contrario, lo detuvieron cuando se dirigía a la Embajada de México, donde su familia recibió asilo, mientras que seguidamente fue destituido por el Congreso sin tener los votos suficientes para hacerlo en ese momento y sin posibilidad de defensa como contempla el proceso.