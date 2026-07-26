Fiestas Patrias: conoce las actividades del Parque de las Leyendas para el 28 y 29 de julio

El Parque de las Leyendas celebrará Fiestas Patrias con una programación especial los días 28 y 29 de julio en sus sedes de San Miguel y Huachipa - Créditos: Andina.

El Parque de las Leyendas, entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, ofrecerá una programación especial por Fiestas Patrias los días 28 y 29 de julio en sus sedes de San Miguel y Huachipa.

Como parte de la campaña “Lima celebra al Perú”, el recinto reunirá actividades culturales, espectáculos musicales, exhibiciones tradicionales y experiencias educativas para que las familias disfruten del feriado en un entorno que combina naturaleza, historia y patrimonio.

28 de julio

Las actividades del 28 de julio comenzarán desde las 10 a. m. en la sede de San Miguel con jornadas de enriquecimiento ambiental para los osos de anteojos, ubicados en la zona Selva, además de las vicuñas y el cóndor andino, en la zona Sierra. Estas dinámicas buscan estimular los comportamientos naturales de las especies que alberga el zoológico.

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La programación continuará a las 2:30 p. m. con “La gran ruta de la Peruanidad en Maranga”, actividad que se desarrollará en el Museo de Sitio. Una hora después, a las 3:30 p. m., el público podrá apreciar una exhibición del tradicional caballo peruano de paso en la caballeriza de la zona Costa. Finalmente, a las 4 p. m., la Orquesta Filarmónica Infantil del Perú ofrecerá un concierto con repertorio nacional en el patio central.

El Parque de las Leyendas atenderá de 9 a. m. a 5 p. m. durante los feriados y recordó que el ingreso contribuye al cuidado, alimentación y atención veterinaria de los animales bajo su protección - Créditos: Andina.

Ese mismo día, la sede Huachipa también contará con una propuesta especial. A las 3:30 p. m., Tony Cam, reconocido por su imitación del cantante argentino Sandro, se presentará en la Explanada Principal.

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Además, como ocurre todos los sábados, domingos y feriados, los asistentes podrán disfrutar de las exhibiciones educativas de lobos marinos, programadas para las 12 m. y las 3:00 p. m.

29 de julio

Las actividades continuarán el 29 de julio en la sede de San Miguel. Desde las 10 a. m. se realizarán enriquecimientos ambientales para otorongos, gallitos de las rocas, monos machines y flamencos. Más adelante, a las 11:30 a. m., se desarrollará la actividad “Pintando nuestra Identidad milenaria”, orientada a promover el conocimiento del legado cultural del país mediante una experiencia participativa.

El Parque de las Leyendas ofrece una programación especial para disfrutar en familia durante Fiestas Patrias - Créditos: Andina.

La jornada concluirá con un espectáculo musical. A las 4 p. m., Jesús Zavaleta, ganador del programa Yo Soy, rendirá homenaje al cantante mexicano Pedro Infante con un repertorio de boleros y rancheras en el patio central.

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Durante ambos días, los visitantes también podrán recorrer las diferentes zonas del parque para observar especies representativas del Perú y del mundo. Entre ellas destacan el cóndor andino, los pingüinos de Humboldt, los cocodrilos de Tumbes, otorongos, jirafas, leones, un rinoceronte e hipopótamos, además de otros ejemplares que forman parte de la colección zoológica.

El Parque de las Leyendas atiende todos los días del año, incluidos domingos y feriados, de 9 a. m. a 5 p. m. La institución recordó que el valor de cada entrada contribuye al cuidado, alimentación y atención veterinaria de más de 3.500 animales, muchos de los cuales fueron rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre y hoy permanecen bajo protección especializada.

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