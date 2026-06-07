Perú

Flash Electoral Datum EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones 2026, segunda vuelta

A las 5:00 de la tarde, la encuestadora Datum dará a conocer su flash electoral con una proyección de lo que podría ser el resultado final de este balotaje entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

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Una fotografía compuesta muestra al candidato izquierdista peruano Roberto Sánchez y a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori hablando durante un debate televisado previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en Lima, Perú, el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
Una fotografía compuesta muestra al candidato izquierdista peruano Roberto Sánchez y a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori hablando durante un debate televisado previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en Lima, Perú, el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Este domingo 7 de junio, el Perú elige a su nuevo presidente de la República por los próximos 5 años entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Las mesas de votación cerrarán a las 5:00 de la tarde y a esa misma hora las principales encuestadoras del país darán su boca de urna, la misma que podrían anticipar de manera temprana los resultados finales de los comicios.

Datum Internacional, al igual que en la primera vuelta, dará sus resultados a boca de urna este domingo una vez que finalice el horario de votación.

21:57 hsHoy

Flash electoral de Datum

Keiko Fujimori obtuvo 50,53% de votos válidos mientras que Roberto Sánchez consiguió un 49,47%, según el flash electoral a boca de urna de Datum.

21:41 hsHoy

Así votaron las regiones, según Datum

Amazonas: 68,96% Roberto Sánchez; 31,04% Keiko Fujimori

Áncash: 56,22% Roberto Sánchez; 43,78% Keiko Fujimori

Apurímac: 78,92% Roberto Sánchez; 21,08% Keiko Fujimori

Arequipa: 59,81% Roberto Sánchez; 40,19% Keiko Fujimori

Ayacucho: 78,06% Roberto Sánchez; 21,94% Keiko Fujimori

Cajamarca: 73,41% Roberto Sánchez; 26,59% Keiko Fujimori

Callao: 61,80% Keiko Fujimori; 38,20% Roberto Sánchez

Cusco: 77,27% Roberto Sánchez; 22,73% Keiko Fujimori

Huancavelica: 78,87% Roberto Sánchez; 21,13% Keiko Fujimori

Huánuco: 61,61% Roberto Sánchez; 38,39% Keiko Fujimori

Ica: 54,56% Keiko Fujimori; 45,44% Roberto Sánchez

Junín: 52,16% Roberto Sánchez; 47,84% Keiko Fujimori

La Libertad: 62,67% Keiko Fujimori; 37,73% Roberto Sánchez

Lambayeque: 55,46% Keiko Fujimori; 44,54% Roberto Sánchez

Lima Metropolitana: 62,19% Keiko Fujimori; 37,81% Roberto Sánchez

Loreto: 59,60% Keiko Fujimori; 40,40% Roberto Sánchez

Madre de Dios: 58,70% Roberto Sánchez; 41,30% Keiko Fujimori

Moquegua: 61,42% Roberto Sánchez; 38,58% Keiko Fujimori

Pasco: 50,32% Keiko Fujimori; 49,68% Roberto Sánchez

Piura: 55,56% Keiko Fujimori; 44,44% Roberto Sánchez

Puno: 82,21% Roberto Sánchez; 17,79% Keiko Fujimori

Puno: 52,33% Roberto Sánchez; 47,67% Keiko Fujimori

Tacna: 69,48% Roberto Sánchez; 30,52% Keiko Fujimori

Tumbes: 64,37% Keiko Fujimori; 35,63% Roberto Sánchez

Ucayali: 53,21% Keiko Fujimori; 46,79% Roberto Sánchez

Lima Provincias: 56,17% Keiko Fujimori; 43,83% Roberto Sánchez

Extranjero: 66,86% Keiko Fujimori; 33,14% Roberto Sánchez

22:16 hsHoy

La situación de Datum

Para esta oportunidad, la encuestadora busca evitar situaciones como la ocurrida en la primera vuelta de los comicios. La empresa ubicó a Rafael López Aliaga en el segundo lugar con 12,9% y relegó a Roberto Sánchez al quinto puesto con apenas 9,4%. Los resultados oficiales de la ONPE contaron otra historia: Sánchez terminó segundo con 12,039% y López Aliaga cayó al tercer lugar con 11,912%.

El error no pasó desapercibido. Datum fue la única firma que falló de manera visible en el orden de candidatos, mientras que Ipsos, su principal competidora, colocó a Sánchez en el segundo lugar desde su boca de urna y mantuvo esa posición en su conteo rápido al 95,7% del día siguiente.

Más de 40 días después, y a pocos días de la segunda vuelta del 7 de junio, Datum emitió un comunicado para explicar lo ocurrido. La empresa descartó que el problema haya sido el diseño estadístico de la muestra y apuntó, en cambio, a dificultades en el trabajo de campo. Según la encuestadora, sus colaboradores enfrentaron restricciones para ingresar a determinados locales de votación en Lima y regiones, lo que obligó a reemplazar el 15% de la muestra original. Esos reemplazos, dijo Datum, generaron la distorsión.

Para respaldar esa versión, la firma contrató una auditoría externa a AENOR, empresa especializada en certificaciones para investigación de mercados y opinión pública. La auditoría concluyó que el diseño muestral fue “técnicamente correcto” y realizó un ejercicio adicional: procesó la muestra original de Datum con los datos oficiales de la ONPE. El resultado, según la encuestadora, mostró diferencias dentro del margen de error de ±1%.

21:42 hsHoy

¿Qué es el boca de urna?

El flash electoral es el primer número que circula la noche de una elección en Perú: los datos iniciales a boca de urna que encuestadoras como Datum publican en cuanto cierran las mesas de votación. Es el dato que genera mayor expectativa pública.

En las últimas elecciones presidenciales, Datum publicó su flash inmediatamente después del cierre de mesas. Para esta segunda vuelta, la misma ventana horaria es la esperada. Su difusión está regulada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que prohíbe la publicación de encuestas y proyecciones desde las 00:00 del lunes 1 de junio hasta el cierre de las urnas a las 17:00 del domingo 7 de junio. A partir de ese momento, la restricción se levanta.

21:44 hsHoy

Diferencia entre boca de urna, conteo rápido y resultados oficiales

Los tres mecanismos suelen confundirse, pero tienen orígenes, metodologías y consecuencias jurídicas radicalmente distintas.

El boca de urna pregunta a los votantes al salir del local. Es el más rápido pero el menos preciso, y no tiene valor jurídico.

El conteo rápido es más robusto porque no interroga a los votantes: lee directamente las actas de escrutinio una vez que los miembros de mesa terminaron de contar los votos. Para esta segunda vuelta, la Asociación Civil Transparencia, en alianza con Ipsos y el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos, desplegó 5.000 observadores en las 25 regiones y más de 100 provincias del país para recoger los resultados directamente de las actas. La proyección inicial está prevista entre las 20:00 y las 21:00. Si el margen es muy reducido, la organización informará un empate técnico y no proyectará un ganador. El conteo rápido tampoco tiene valor jurídico: es una herramienta de transparencia y referencia ciudadana.

21:44 hsHoy

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