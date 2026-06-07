Flash Electoral Datum EN VIVO: resultados a boca de urna de las Elecciones 2026, segunda vuelta

Una fotografía compuesta muestra al candidato izquierdista peruano Roberto Sánchez y a la candidata presidencial de derecha Keiko Fujimori hablando durante un debate televisado previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en Lima, Perú, el 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Este domingo 7 de junio, el Perú elige a su nuevo presidente de la República por los próximos 5 años entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori. Las mesas de votación cerrarán a las 5:00 de la tarde y a esa misma hora las principales encuestadoras del país darán su boca de urna, la misma que podrían anticipar de manera temprana los resultados finales de los comicios.

Datum Internacional, al igual que en la primera vuelta, dará sus resultados a boca de urna este domingo una vez que finalice el horario de votación.