Roberto Sánchez: Alejandro Salas niega presencia de Antauro Humala, defiende el liderazgo de su candidato y asegura que habría un complot contra JPP

Alejandro Salas, integrante del equipo técnico de Roberto Sánchez, compartió en entrevista su visión sobre el actual proceso electoral y remarcó el motivo de su apoyo al candidato de Juntos Por el Perú (JPP). Según confirmó Salas, Sánchez lo contactó personalmente durante la campaña y considera que el liderazgo que ejerce responde a una escucha activa, en contraste con otras figuras políticas en clara alusión a la lideresa del fujimorismo.
De acuerdo con declaraciones del exministro Salas, subrayó que su adhesión a JPP es en calidad de invitado y explicó que, antes de sumarse al proyecto, solicitó precisiones sobre la postura de Sánchez respecto a Antauro Humala. El candidato le respondió de manera directa: “Antauro es parte del pasado y no es parte de la fórmula presidencial que hoy tiene Juntos Por el Perú. Fue parte de, pero hoy no es un miembro activo”.
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El entorno político y las diferencias con Keiko Fujimori
Durante la conversación en Cuentas Claras de Canal N, Alejandro Salas resaltó que Roberto Sánchez mantiene vínculos con figuras de diversos sectores. Según el técnico, el propio Martín Vizcarra expresa estima por Sánchez, lo que refleja la amplitud de respaldos que ha logrado el candidato de izquierda. Salas contrastó esta actitud con la de Keiko Fujimori, a quien criticó por incorporar a exantifujimoristas en su círculo cercano, como es el caso de Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso de la República.
El entrevistado consideró que la apertura de Sánchez para escuchar a su entorno constituye una diferencia sustancial frente a otros candidatos. “Roberto Sánchez es una persona que escucha de manera activa a su entorno, no como otros candidatos”, afirmó Salas en diálogo con el medio local.
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Cambios en el plan de gobierno y postura frente a la crítica
Uno de los puntos abordados fue la percepción pública sobre los cambios en el plan de gobierno de Juntos Por el Perú. Alejandro Salas defendió la flexibilidad del proyecto, asegurando que la apertura al diálogo es una de las principales fortalezas de Sánchez Palomino. Según Salas, la capacidad de modificar propuestas tras escuchar a la ciudadanía y a expertos responde a una lógica de construcción colectiva.
“Yo no sé si Keiko Fujimori está dispuesta a renunciar a su plan de gobierno y adoptar aspectos de otros planes de gobierno. La coherencia de Roberto Sánchez es escuchar a todos”, sostuvo Salas.
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Aclaraciones sobre Antauro Humala y la fórmula presidencial
La figura de Antauro Humala ha generado debate dentro y fuera de Juntos Por el Perú. Ante ello, Alejandro Salas recordó que, desde el inicio de su apoyo a Sánchez Palomino, planteó la necesidad de una postura clara sobre el rol de Humala en la campaña. La respuesta de Sánchez fue categórica y, según Salas, disipó cualquier duda: “Antauro es parte del pasado y no es parte de la fórmula presidencial que hoy tiene Juntos Por el Perú”.
Este deslinde busca marcar distancia respecto a eventuales especulaciones sobre la influencia de Humala Tasso en la actual estrategia electoral de JPP. Salas enfatizó que el candidato ha sido transparente en este aspecto.
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Acusaciones de guerra sucia y la propuesta de estatización de Telefónica
En los últimos días, circuló un documento atribuido al equipo de Roberto Sánchez que incluía la propuesta de estatizar Telefónica. Alejandro Salas negó haber tenido conocimiento previo de ese planteamiento y aseguró que se trata de una maniobra atribuida a sectores rivales. “En la mañana revisé el plan de gobierno y no tenía eso. Seguramente esto fue enviado por los contrincantes”, afirmó Salas, considerando el episodio como parte de una estrategia de desinformación.
El equipo técnico de Juntos Por el Perú sostiene que la propuesta no forma parte del plan oficial, y califica la difusión de ese documento como un intento de afectar la imagen del candidato. Salas puntualizó que el verdadero proyecto de gobierno, revisado por él mismo el 1 de junio, no incluía medidas de estatización respecto a la empresa de telecomunicaciones.
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Vínculos y respaldos en el escenario electoral
Alejandro Salas también hizo referencia a la relación entre Martín Vizcarra y Roberto Sánchez, señalando que existe aprecio y reconocimiento mutuo. Este vínculo ha sido interpretado por analistas como un indicio de la capacidad de Sánchez para tejer alianzas y recibir apoyos desde distintos sectores políticos.
En ese contexto, Salas reiteró que su respaldo a Juntos Por el Perú obedece a la apertura y actitud dialogante de Sánchez Palomino, a diferencia de lo que observa en otras candidaturas que, a su juicio, no muestran disposición para incorporar propuestas ajenas.
El perfil de Alejandro Salas y su rol en Juntos Por el Perú
Como invitado al equipo técnico, Alejandro Salas subrayó que su papel en la campaña parte del compromiso con la transparencia y la construcción plural de un programa de gobierno. Sostiene que Juntos Por el Perú mantiene una línea de trabajo basada en el consenso y la revisión constante de sus propuestas, a partir de las demandas sociales y el asesoramiento técnico.
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Desde la visión de Salas, el liderazgo de Roberto Sánchez se distingue por la capacidad de escucha y por la disposición a ajustar el rumbo político frente a nuevos desafíos. Según sus propias palabras, esa es la razón central para mantener su respaldo al candidato en la actual contienda.
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