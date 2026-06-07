Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto por la presidencia en Perú: candidatos esperan resultados oficiales

Resultados a Boca de Urna de Ipsos: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto

Perú ya tiene los primeros resultados de estas Elecciones generales 2026, con el candidato de Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez, de izquierda, y Keiko Fujimori, la candidata de derecha, de Fuerza Popular, con poca diferencia y en empate técnico.

Flash electoral Ipsos

Por el lado de Ipsos, estos son los resultados a boca de urna que relevaron.

Keiko Fujimori: 50,7% de votos

Roberto Sánchez: 49,3% de votos.

Flash electoral Datum

Por el lado de Datum, estos son los resultados a boca de urna que dieron:

Keiko Fujimori: 50,53% de votos

Roberto Sánchez: 49,47% de votos.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, solo uno será el nuevo presidente del Perú. - Crédito REUTERS/Alessandro Cinque

A la espera de resultados oficiales

El resultado de boca de urna ha sido revelado por Ipsos y por Datum, en los canales Latina y América TV, respectivamente. Esto se trata de resultados que estiman estas empresas en base a encuestas que hacen a ciudadanos que votaron a nivel nacional, comúnmente a las afueras de los locales de votación.

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Pero ahora toca el conteo de los miembros de mesa, donde Sánchez y Fujimori, luchan voto a voto, con personeros atentos al conteo regular en las mesas de sufragio. ¿Cuándo se sabrán los resultados? Atento a este cronograma:

A las 5:00 p. m. (hora Perú) de este 7 de junio, las encuestadoras, como Ipsos, han dado los resultados a boca de urna de esta segunda vuelta.

A las 8:30 p. m. (hora Perú), se darán los primeros resultados oficiales, según el conteo de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), que revelarán el avance de cómo van los votos a un porcentaje del conteo.

A las 9:00 p. m. (hora Perú), se dará el 100% del conteo rápido integral de la Asociación Civil Transparencia con Ipsos, luego del verificado de actas

A medidos de julio se darán, tras las impugnaciones posibles, los resultados oficiales que confirmarán al nuevo presidente del Perú.

Esta vez el material electoral fue enviado al 100% a todas las mesas antes del día del sufragio. - Crédito

Como se recuerda, en la primera vuelta los resultados de Ipsos fueron más cercanos a los resultados oficiales que dio la ONPE, a pesar de las irregularidades que se dieron durante la primera parte de la Elección.

Mientras, en el caso de Datum, los resultados que dieron difieron del resultado oficial y se excusar en algunas deficiencias en su proceso. Estos resultados de su conteo rápido fueron diferentes en lo que concierne a los votos en provincia, en este caso, que favorecieron a Sánchez.

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Votación se dio sin irregularidades

Perú ya votó en segunda vuelta de esta fiesta electoral, y, a diferencia de la primera vuelta, esta jornada se dio sin grandes irregularidades y con ya el 100% de mesas instaladas.

Los resultados oficiales se conocerán a mediados de julio, luego de revisarse las impugnaciones - Crédito JNE

Fueron 90 mil 223 mesas de sufragio a nivel nacional que lograron ser instaladas este domingo para la votación de millones de peruanos, según se contabilizó pasadas las 1:00 p. m. en base al reporte a tiempo real del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Es cierto que sí se dieron algunos sucesos puntuales, que pusieron en alerta a los peruanos (dada las narrativas de fraude, que no se probaron, de la primera vuelta), pero el JNE ha rechazado cualquier acusación de manipulación de las elecciones.

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“Rechazamos cualquier narrativa que intente desestimar el proceso electoral”, afirmó el Roberto Burneo, el presidente del JNE. De igual manera también apuntó que se han presentado algunas incidencias reportadas, y cuyas personas involucradas ya han sido identificadas.