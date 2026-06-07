Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto por la presidencia en Perú: candidatos esperan resultados oficiales

Perú ya tiene los primeros resultados de estas Elecciones generales 2026, con el candidato de Juntos Por el Perú, Roberto Sánchez, de izquierda, y Keiko Fujimori, la candidata de derecha, de Fuerza Popular, con poca diferencia y en empate técnico.
Flash electoral Ipsos
Por el lado de Ipsos, estos son los resultados a boca de urna que relevaron.
- Keiko Fujimori: 50,7% de votos
- Roberto Sánchez: 49,3% de votos.
Flash electoral Datum
Por el lado de Datum, estos son los resultados a boca de urna que dieron:
- Keiko Fujimori: 50,53% de votos
- Roberto Sánchez: 49,47% de votos.
A la espera de resultados oficiales
El resultado de boca de urna ha sido revelado por Ipsos y por Datum, en los canales Latina y América TV, respectivamente. Esto se trata de resultados que estiman estas empresas en base a encuestas que hacen a ciudadanos que votaron a nivel nacional, comúnmente a las afueras de los locales de votación.
PUBLICIDAD
Pero ahora toca el conteo de los miembros de mesa, donde Sánchez y Fujimori, luchan voto a voto, con personeros atentos al conteo regular en las mesas de sufragio. ¿Cuándo se sabrán los resultados? Atento a este cronograma:
- A las 5:00 p. m. (hora Perú) de este 7 de junio, las encuestadoras, como Ipsos, han dado los resultados a boca de urna de esta segunda vuelta.
- A las 8:30 p. m. (hora Perú), se darán los primeros resultados oficiales, según el conteo de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), que revelarán el avance de cómo van los votos a un porcentaje del conteo.
- A las 9:00 p. m. (hora Perú), se dará el 100% del conteo rápido integral de la Asociación Civil Transparencia con Ipsos, luego del verificado de actas
- A medidos de julio se darán, tras las impugnaciones posibles, los resultados oficiales que confirmarán al nuevo presidente del Perú.
Como se recuerda, en la primera vuelta los resultados de Ipsos fueron más cercanos a los resultados oficiales que dio la ONPE, a pesar de las irregularidades que se dieron durante la primera parte de la Elección.
Mientras, en el caso de Datum, los resultados que dieron difieron del resultado oficial y se excusar en algunas deficiencias en su proceso. Estos resultados de su conteo rápido fueron diferentes en lo que concierne a los votos en provincia, en este caso, que favorecieron a Sánchez.
PUBLICIDAD
Votación se dio sin irregularidades
Perú ya votó en segunda vuelta de esta fiesta electoral, y, a diferencia de la primera vuelta, esta jornada se dio sin grandes irregularidades y con ya el 100% de mesas instaladas.
Fueron 90 mil 223 mesas de sufragio a nivel nacional que lograron ser instaladas este domingo para la votación de millones de peruanos, según se contabilizó pasadas las 1:00 p. m. en base al reporte a tiempo real del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Es cierto que sí se dieron algunos sucesos puntuales, que pusieron en alerta a los peruanos (dada las narrativas de fraude, que no se probaron, de la primera vuelta), pero el JNE ha rechazado cualquier acusación de manipulación de las elecciones.
PUBLICIDAD
“Rechazamos cualquier narrativa que intente desestimar el proceso electoral”, afirmó el Roberto Burneo, el presidente del JNE. De igual manera también apuntó que se han presentado algunas incidencias reportadas, y cuyas personas involucradas ya han sido identificadas.
Más Noticias
Elecciones en Perú EN VIVO: Cerraron las mesas de votación y candidatos esperan resultados oficiales para pronunciarse
Perú votó este domingo para elegir presidente en un balotaje marcado por el empate técnico entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, según los primeros resultados a boca de urna difundidos tras el cierre de mesas
Ecuador 3-0 Guatemala: resumen y goles del triunfo ‘tricolor’ en amistoso previo al Mundial 2026
La selección sudamericana mostró toda su superioridad y derrotó con contundencia a su similar guatemalteco en su última prueba antes de competir en la Copa del Mundo
Simpatizantes de Juntos por el Perú quedan desconcertados y en silencio tras el flash electoral en el penal Barbadillo
La difusión de los primeros resultados por Ipsos y Datum, que mostraron una diferencia mínima entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, generó incertidumbre entre quienes aguardaban novedades frente al penal
ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
La ONPE habilitará su plataforma digital para mostrar, a medida que avance el conteo, los resultados desagregados por departamentos, permitiendo observar en tiempo real dónde cada candidato logrará mayor respaldo y cómo se irá configurando el mapa electoral de la segunda vuelta
Resultados oficiales de la ONPE: LINK para conocer si ganó Keiko Fujimori o Roberto Sánchez
La ONPE habilitó este domingo 7 de junio su plataforma oficial para seguir en tiempo real el conteo de actas de la segunda vuelta presidencial 2026 y verificar, con datos actualizados, cuántos votos válidos obtiene cada candidatura
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD