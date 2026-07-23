Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 23 de julio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,87 soles, registrando una disminución del -0,33% respecto al precio de 3,88 soles de la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del -0,26%, mientras que en términos interanuales, su valor ha caído un -4,99%.

El euro a sol peruano experimenta una tendencia negativa por segundo día consecutivo, lo que refleja una presión creciente sobre la moneda local. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 3.25%, notablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 7.15%, lo que indica una fase de relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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