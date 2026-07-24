Perú

Exportaciones regionales crecieron 40,6% y ya representan el 86,6% de los envíos del Perú

El desempeño estuvo impulsado por el crecimiento de 19 departamentos, con Huánuco a la cabeza, mientras que el puerto del Callao, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y Chancay concentraron los principales puntos de salida de los productos peruanos hacia el exterior

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Entre enero y mayo, las exportaciones sumaron USD 38.977 millones, un 40,6% más que en el mismo periodo del 2025, según el Mincetur.
Entre enero y mayo, las exportaciones sumaron USD 38.977 millones, un 40,6% más que en el mismo periodo del 2025, según el Mincetur. Foto: Andina

Las exportaciones de bienes originadas en las regiones del interior del país mantuvieron un sólido desempeño durante los primeros cinco meses del 2026. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), entre enero y mayo los envíos alcanzaron USD 38.977 millones, lo que representó un crecimiento de 40,6% respecto al mismo periodo del 2025.

Este resultado permitió que las regiones concentraran el 86,6% del valor total exportado por el Perú, evidenciando una mayor participación en el comercio exterior. Además, 19 departamentos incrementaron sus ventas al exterior durante el periodo analizado, con Huánuco como la región que registró la mayor expansión porcentual.

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Crecimiento impulsado por minerales y agroexportaciones

El reporte del Mincetur indica que la mayoría de departamentos mejoró su desempeño exportador en los primeros cinco meses del año. Entre las regiones que registraron avances figuran Huancavelica, Cajamarca, Madre de Dios, Arequipa, Puno, Áncash, Junín, La Libertad, Apurímac, Lambayeque, Ica, Piura, Moquegua, Pasco, Ayacucho, Tumbes, Tacna y Cusco.

En la macrorregión norte, Áncash lideró con exportaciones por USD 4.254 millones y un crecimiento de 72%, impulsado por el cobre. También destacaron Cajamarca, con USD 1.854 millones (+48%) gracias al oro y el café; y La Libertad, con USD 3.255 millones (+47,3%), favorecida por los envíos de oro, concentrados de plata y arándano. En Piura, las ventas al exterior ascendieron a USD 1.512 millones (+6,9%), impulsadas por el etanol, el oro y el mango.

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Según el Mincetur, la mayoría de departamentos registró un mejor desempeño exportador entre enero y mayo.
Según el Mincetur, la mayoría de departamentos registró un mejor desempeño exportador entre enero y mayo. Foto: Prensarte

Huánuco registró el mayor incremento porcentual

En la zona centro, Huánuco fue el departamento con el crecimiento más acelerado. Sus exportaciones sumaron USD 196 millones, lo que significó un incremento de 675,8%, explicado principalmente por los mayores envíos de zinc.

También sobresalieron Junín, con exportaciones por USD 2.762 millones (+61%) debido a los despachos de cobre, oro, plomo y zinc, e Ica, que alcanzó USD 4.283 millones (+52,9%) gracias a minerales y frutas como arándano, uva y palta.

El sur y la Amazonía fortalecieron su aporte exportador

En el sur del país, el crecimiento estuvo impulsado principalmente por el aumento del valor de los minerales exportados. Arequipa registró ventas al exterior por USD 4.961 millones (+60,7%) gracias al cobre, oro y plomo, mientras que Puno alcanzó USD 4.537 millones (+66%) por los mayores envíos de oro y quinua.

Asimismo, Moquegua exportó USD 2.710 millones (+36,5%), Apurímac llegó a USD 1.847 millones (+11,7%) y Tacna sumó USD 1.141 millones (+13,3%). En la Amazonía, Madre de Dios destacó con exportaciones por USD 145 millones, un incremento de 50,3% impulsado por el oro y la castaña amazónica.

En el sur del país, el avance respondió principalmente al mayor valor de las exportaciones mineras.
En el sur del país, el avance respondió principalmente al mayor valor de las exportaciones mineras. Foto: Desde Adentro

Callao lideró los puntos de salida de las exportaciones

El Mincetur también informó cuáles fueron los principales puntos de origen de las exportaciones peruanas durante los primeros cinco meses del año. El puerto del Callao se mantuvo como el principal terminal de salida del comercio exterior nacional.

Desde esta infraestructura se despacharon USD 14.371 millones, monto superior en 22,1% al registrado en igual periodo del 2025. Le siguieron el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con USD 12.159 millones (+63,9%), y el puerto de Matarani, con USD 5.758 millones (+40,9%). Por su parte, el puerto de Chancay continuó consolidando sus operaciones al registrar exportaciones por USD 322 millones entre enero y mayo, lo que representó un crecimiento de 181,8%.

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