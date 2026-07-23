El dengue se dispara en el norte de Perú: El Niño, falta de vacunas y carencias en la red de salud encienden las alertas

El incremento de casos de dengue en Perú genera preocupación entre autoridades sanitarias y comunidades locales, especialmente en el norte del país, donde el fenómeno de El Niño amenaza con agravar la situación debido al aumento de temperaturas y lluvias. La expansión del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus, se ve impulsada por estas condiciones climáticas en un contexto de recursos limitados para la prevención y el tratamiento.
La región de Piura representa uno de los focos más críticos. Según datos oficiales, los contagios pasaron de 1.162 el año pasado a 5.804 en el actual período. La doctora Dani Vega, jefa de un centro de salud en Piura, expresó que el crecimiento exponencial de los casos se acompaña de una marcada insuficiencia de personal médico. Vega señaló que el centro que dirige enfrenta una amplia brecha en recursos humanos y materiales, mientras solicita apoyo tanto del gobierno regional como de la Dirección Regional de Salud.
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El norte del país ante un escenario de riesgo
En Chiclayo, residentes y autoridades coinciden en que la llegada de El Niño reaviva temores por los efectos de eventos climáticos previos. Un vecino describió el escenario actual como un abandono generalizado, resaltando la ausencia de vacunas y la falta de respaldo de las autoridades municipales. “No hay vacunas, estamos fregados. No hay vacunas, no hay tampoco de los alcaldes un apoyo. Tenemos los desagües, es un desastre y por hecho que va a haber bastante”, resumió.
La infraestructura sanitaria evidencia carencias frente al volumen de casos y la amenaza inminente de condiciones que favorecen la propagación del vector. La presencia de aguas estancadas y sistemas de alcantarillado deficientes en barrios vulnerables aumentan la preocupación de los habitantes, quienes advierten sobre la posibilidad de un brote de mayor escala.
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Vacunas: disponibilidad restringida y distribución desigual
El Ministerio de Salud adquirió la vacuna japonesa Takeda, priorizando su entrega en áreas con alta incidencia de dengue, como Iquitos y otras zonas del norte peruano. Sin embargo, la cobertura no ha sido uniforme. Personal de centros de salud visitados confirmó que “todavía no les habían enviado las vacunas” y que la distribución permanece restringida a regiones catalogadas como endémicas.
En sectores de Lima como Huaycán, Chosica y Santa Clara, la llegada de la vacuna no está prevista, pese a los antecedentes de desastres relacionados con El Niño en años anteriores. La ausencia de una estrategia de inmunización integral deja a numerosos distritos en una situación de vulnerabilidad frente a la próxima temporada climática adversa.
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La función de la vacuna y sus limitaciones
Según explicaciones brindadas por personal sanitario, la vacuna Takeda no previene el contagio inicial, sino que reduce la mortalidad y la gravedad en casos de reinfección. Por ese motivo, su aplicación se concentra en poblaciones con alta transmisión comprobada. Se estima que su mayor efectividad se observa ante la posibilidad de un segundo contacto con el virus.
Pacientes y vecinos consultados en distintos centros relataron que la atención que reciben es limitada. Un trabajador de uno de los establecimientos mencionó: “Lamentablemente no hay vacunas”, al ser consultado sobre la disponibilidad del fármaco. Las familias, en su mayoría, reciben orientación básica y luego continúan el tratamiento en casa, elevando la percepción de desprotección.
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El impacto de El Niño sobre la expansión del dengue
El fenómeno meteorológico El Niño se perfila como un factor determinante para el comportamiento del dengue en los próximos meses, particularmente en el norte peruano. Las altas temperaturas y las lluvias intensas favorecen la reproducción del mosquito transmisor en zonas urbanas y rurales, aumentando el riesgo de brotes incontrolables.
Profesionales de la salud y líderes comunitarios coinciden en que la combinación de un vector más activo y una red de atención debilitada puede derivar en un escenario de emergencia sanitaria. La falta de personal, la infraestructura insuficiente y la cobertura limitada de vacunación son obstáculos que dificultan una respuesta efectiva ante el aumento de contagios.
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Llamados de alerta desde los centros de salud y la población
Desde los establecimientos de salud, la demanda principal es un refuerzo inmediato tanto en recursos humanos como en insumos médicos. La doctora Dani Vega insistió en la necesidad de que las autoridades regionales y nacionales implementen medidas de apoyo, incluyendo la contratación de médicos, enfermeros y personal auxiliar.
Mientras tanto, la población busca información y apoyo en sus propias comunidades, organizando acciones de limpieza y control de criaderos del mosquito Aedes aegypti. El clima de incertidumbre se acentúa con la proximidad de El Niño, que históricamente ha dejado huellas profundas en la salud pública del país.
Perspectivas ante el avance del dengue en Perú
El último reporte sanitario advierte que la tendencia al alza de los casos se mantendrá mientras no se logre una intervención coordinada que involucre a todos los niveles del Estado. Con El Niño en el horizonte y una infraestructura de prevención limitada, las autoridades y la sociedad civil enfrentan el reto de contener una epidemia que ya muestra señales de desborde.
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La experiencia reciente en Piura y Chiclayo pone en evidencia la importancia de fortalecer el sistema de salud y garantizar el acceso equitativo a la vacunación y el tratamiento. El pedido de médicos, pacientes y vecinos es claro: se requiere un esfuerzo conjunto para evitar que el dengue continúe expandiéndose en el país.
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