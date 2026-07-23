Precio del GNV, GLP, Diésel y gasolina en Perú para hoy, jueves 23 de julio de 2026

El costo del combustible en Perú muestra una tendencia al alza durante julio de 2026, con un impacto directo en los bolsillos de conductores y empresas de transporte. Los precios de la gasolina y el diésel han registrado nuevos aumentos en Lima y otras ciudades, reflejando la volatilidad del mercado internacional y ajustes internos de las refinerías. El contexto global, la cotización del petróleo y las decisiones de las principales empresas del sector inciden en el valor final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.
Panorama actual de los precios de la gasolina en Perú
Durante la tercera semana de julio de 2026, Lima reporta precios máximos y mínimos diferenciados por tipo de combustible. De acuerdo con los datos publicados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), el gasohol regular oscila entre 16,85 soles y 21,99 soles por galón, mientras que el gasohol premium se sitúa entre 17,59 soles y 23,99 soles. El diésel B5 S-50 UV varía desde 20,40 soles hasta 25,99 soles por galón.
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En la actualidad, el valor de los principales combustibles muestra una brecha de hasta seis soles por galón entre distintos distritos y regiones. Esta diferencia responde a factores internacionales, logísticos, impuestos y márgenes de comercialización.
- Gasohol Regular (90 octanos): S/ 15,98 – S/ 21,49 por galón en Lima
- Gasohol Premium: S/ 16,88 – S/ 23,99 por galón en Lima
- Diésel B5 S-50 UV: S/ 17,89 – S/ 24,99 por galón en Lima
En provincias, estos precios pueden elevarse aún más. Por ejemplo:
- En Cusco, el gasohol parte de S/ 17,96 y llega a S/ 20,49.
- En Ica, el gasohol regular inicia en S/ 16,39.
- En Lambayeque, el gasohol premiun está en S/ 17.80
- En Tacna, el diésel está en S/ 19.30
Precio de la gasolina en principales grifos de Lima
La diferencia de tarifas entre distritos de Lima es significativa. Algunos ejemplos de precios observados el 19 de julio de 2026:
- San Juan de Lurigancho: gasohol regular desde S/ 16,15
- Villa El Salvador: gasohol regular desde S/ 17,09
- Los Olivos: gasohol regular hasta S/ 15,70
- Jesús María: gasohol premium se ubica en S/ 17,49
- San Miguel: gasohol premium se ubica en S/ 18,29
- Villa El Salvador: gasohol premium se ubica en S/ 16,95
- Rimac: el Diésel está en S/ 21.19
- Comas: el Diésel está en S/ 17.30
- Carabayllo: el Diésel está en S/ 17,59
Las cifras anteriores se actualizan constantemente, ya que los precios son reportados por las propias estaciones de servicio a través de la plataforma oficial del regulador. Además, los precios pueden variar considerablemente entre distritos y regiones, dependiendo de factores logísticos y de competencia local.
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El precio del petróleo Brent, referencia global, superó los 91 dólares por barril durante la semana, mientras que el crudo WTI, marcador para Perú, pasó de 75 a 85 dólares en el mismo periodo. Este comportamiento internacional ha generado un efecto directo en los precios locales de los combustibles.
Factores que inciden en el costo del combustible
El valor de los combustibles en Perú responde tanto a variables externas como internas. Las tensiones en Medio Oriente y el aumento de la demanda internacional han provocado incrementos en los precios del petróleo, lo que repercute en los costos de importación y en la estructura de precios internos.
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Según fuentes del sector energético peruano, Petroperú y otras refinerías han aplicado incrementos superiores al 7 por ciento en algunos productos, destacando el alza de 1,51 soles por galón en el diésel de uso vehicular, y subidas de hasta 0,68 soles por galón en el gasohol premium. Estas subidas responden a la evolución de los precios internacionales y a la necesidad de ajustar los costos de distribución y comercialización.
Expertos consultados por medios económicos locales advierten que, si la crisis internacional se mantiene, podrían producirse nuevos aumentos en las próximas semanas, con un rango estimado entre 0,50 y 0,70 soles adicionales por galón.
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¿Cómo consultar el precio más bajo de gasolina en Perú?
Ante la variabilidad diaria de los precios de combustibles, Facilito se posiciona como una herramienta central para los usuarios que buscan economizar en la compra de gasolina o diésel. Esta plataforma, gestionada por Osinergmin, permite comparar precios en tiempo real en todo el país, facilitando la identificación de las estaciones de servicio con mejores tarifas.
¿Qué es Facilito y cómo funciona?
Facilito es una plataforma digital creada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería para brindar transparencia sobre el mercado de combustibles. Permite consultar el valor actualizado de distintos productos, como gasolinas, diésel, gas natural vehicular y gas licuado de petróleo (GLP).
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Los precios publicados en Facilito son los que reportan los propios operadores de las estaciones de servicio, lo que garantiza información confiable y actualizada. Además, la plataforma ayuda a encontrar la estación más cercana con el precio más bajo, optimizando el gasto de los usuarios.
Cómo usar Facilito: guía práctica para nuevos usuarios
Para quienes recién conocen la plataforma o desean aprovechar al máximo su funcionalidad, existen pasos sencillos para consultar los precios y localizar la mejor opción:
- Ingresar a la web oficial de Facilito: https://www.facilito.gob.pe/
- Seleccionar el tipo de producto que se desea consultar (gasolinas, diésel, GLP, gas natural vehicular)
- Elegir la ubicación (ciudad, distrito o región) donde se busca la estación de servicio
- Revisar el listado de precios actualizados por estación, incluyendo el costo por galón o litro
- Utilizar el mapa interactivo para identificar las estaciones de servicio cercanas y comparar precios
- Descargar la aplicación móvil de Facilito, disponible para sistemas operativos iOS y Android, para acceder a la información desde cualquier lugar
Esta herramienta resulta útil para conductores particulares, empresas de transporte y cualquier persona interesada en optimizar el gasto en combustibles.
Consejos para ahorrar en la compra de gasolina
Además de consultar los precios mediante Facilito, existen recomendaciones prácticas para reducir el consumo y el gasto en combustibles:
- Mantener el vehículo en buen estado, con revisiones periódicas de motor y sistema de inyección
- Evitar aceleraciones y frenadas bruscas, ya que incrementan el consumo de gasolina
- Verificar la presión adecuada de los neumáticos, lo que disminuye la resistencia y mejora el rendimiento
- Planificar rutas eficientes para reducir recorridos innecesarios
- Apagar el motor en paradas prolongadas
- Compartir viajes o utilizar el vehículo solo cuando sea necesario
Perspectivas del mercado y ajustes futuros
El comportamiento de los precios de la gasolina y el diésel en Perú se mantiene sujeto a factores internacionales y a la política de precios de las principales refinerías. La información disponible en plataformas oficiales y la transparencia en la publicación de las tarifas permiten a los usuarios tomar mejores decisiones de compra.
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En el corto plazo, los analistas esperan que la tendencia alcista continúe si persisten las tensiones geopolíticas y los aumentos en el precio del petróleo. Por ello, herramientas como Facilito y una conducción eficiente se vuelven fundamentales para mitigar el impacto en la economía personal y empresarial.
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