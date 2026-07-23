Feriados de agosto 2026 en Perú: ¿Qué se conmemora en estas fechas?

A pocos días de que termine julio, muchas personas ya miran hacia el mes siguiente con una pregunta concreta: ¿cuándo caerán los feriados y cómo impactarán en la rutina? Para quienes organizan descansos, coordinan actividades familiares o ajustan compromisos laborales, tener a mano el calendario de días de descanso permite planificar con mayor previsión y reducir cambios de último momento.
El interés no se limita a quienes buscan una pausa en la semana. También alcanza a familias que intentan encontrar fechas para compartir y a trabajadores que necesitan ordenar turnos, trámites o viajes. En ese escenario, conocer con anticipación los días no laborables facilita distribuir responsabilidades, reservar tiempos de ocio y definir agendas personales y profesionales.
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En agosto de 2026, el calendario contempla dos feriados. El primero corresponde al jueves 6 de agosto, fecha que ese año cae en jueves. El segundo se ubica al final del mes: el domingo 30 de agosto, que en 2026 cae domingo.
Feriado del 6 de agosto: Batalla de Junín
El Poder Ejecutivo oficializó una ley que establece el 6 de agosto como feriado nacional para el sector público y el privado, en homenaje a la Batalla de Junín. El combate, ocurrido en 1824, es considerado uno de los últimos enfrentamientos entre fuerzas realistas y patriotas durante el proceso de Independencia del Perú.
Según la referencia histórica incluida en la norma, la acción militar marcó un momento decisivo y antecedió a la Batalla de Ayacucho, desarrollada el 9 de diciembre de 1824, episodio que consolidó el triunfo patriota. De ese modo, la fecha quedó incorporada al calendario como una jornada de conmemoración nacional.
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Feriado del 30 de agosto: Santa Rosa de Lima
El 30 de agosto fue declarado feriado nacional por el Decreto Legislativo n.° 713 en homenaje a Santa Rosa de Lima, reconocida como la primera santa de América. Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa tras su ingreso a la orden dominica, nació en Lima el 30 de abril de 1586 y dedicó su vida al servicio religioso.
De acuerdo con la reseña tradicional, brindó asistencia a enfermos y niños desde una edad temprana. La santa falleció el 23 de agosto de 1617 a los 31 años, y su figura mantiene una relevancia central dentro de la historia espiritual del país.
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Su labor filantrópica y los milagros atribuidos a su intercesión motivaron su beatificación por el papa Clemente IX en 1668. Un año más tarde, fue proclamada patrona de Lima y del Perú, una distinción que subraya su peso histórico y religioso.
¿Cuánto debo recibir si trabajo un feriado?
Durante este feriado, los trabajadores pueden no acudir a su centro de labores y recibir su remuneración habitual.
En caso de que un empleado decida trabajar y no se le otorgue un descanso sustitutorio, la legislación dispone que tendrá derecho a percibir una remuneración equivalente al triple de su salario diario.
- Remuneración correspondiente al día feriado.
- Pago por la jornada efectivamente laborada durante esa fecha.
- Bonificación adicional equivalente al 100 % de la remuneración diaria por haber trabajado en el feriado.
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